Snake in Flight: వామ్మో.. విమానంలో భారీ సర్పం హల్ చల్.. టెన్షన్ లో ప్రయాణికులు.. ఎక్కడంటే..? 

snake halchal in Australia plane : పాములంటే ఎవరైన భయంతో కిలోమీటర్ దూరం పారిపోతారు. చాలా మంది పొరపాటున కూడా పాము పేరు ఎత్తడానికి అస్సలు సాహాసం చేయరు. మొత్తంగా పాములు ఎక్కువగా వానాకాలంలో మన ఇంటి చుట్టుపక్కలకు వస్తుంటాయి. వరద నీళ్లలో పాములు కొట్టుకుని వస్తుంటాయి. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. కానీ ఒక పాము మరీ ఏకంగా విమానంలో దూరిపోయింది. ఈ అరుదైన ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

Today, a Virgin Australia flight VA337 at Melbourne Airport was delayed for over an hour after a green tree snake was found in the forward cargo compartment.

A Snake catcher removed the non-venomous reptile, which likely stowed away in a passenger’s suitcase from Queensland.… pic.twitter.com/CjNuQ5ZfuK

