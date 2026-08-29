/చేతిలో పాము గుడ్డు.. పెంకును తొలగించగానే బయటకొచ్చిన పాముపిల్ల!

Snake Hatchling Video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు ఎన్నో వన్యప్రాణులకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి.. అయితే వాటిల్లో కొన్ని వీడియోలు మాత్రమే అందర్నీ ఆకట్టుకోవడమే కాకుండా ప్రకృతిలోని అద్భుతాలను కళ్లుకు కట్టినట్లు చూపిస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా KP SNAKE EXPRT అనే యూట్యూబ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేసిన ఒక షార్ట్ వీడియో ఇంటర్నెట్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపడడమే కాకుండా... వారి అభిప్రాయాలను కూడా పంచుకుంటున్నారు.. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ వీడియో మొదట్లోనే ఒక స్నేక్ రెస్క్యూయర్ చేతిలో తెల్లటి పాము గుడ్లను పట్టుకుని జాగ్రత్తగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులకు చూపించడం మీరు గమనించవచ్చు.. ఆ గుడ్డుపై చిన్న పగలు కనిపించగానే.. లోపల ఉన్న పాము బయటికి రావడానికి సహాయం చేస్తూ.. గుడ్డు పెంకులను ఎంతో నెమ్మదిగా చిన్న చిన్నగా తొలగించడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా గమనించవచ్చు..
అయితే కొద్ది సెకండ్ల వ్యవధిలోనే ఒక చిన్న.. ఎంతో అందమైన పాము నెమ్మదిగా తలను పైకెత్తి బయటి ప్రపంచాన్ని చూడడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. అది తన చిన్న నాలుకను బయటకు చాస్తూ.. భయం లేకుండా రెస్క్యూయర్ అరచేతిపైకి పాకుతూ రావడం చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోయారు..
గుడ్డు లోపల ముడుచుకొని ఉన్న ఆ చిన్నజీవి.. మెల్లగా బయటికి వచ్చి తన పూర్తి శరీరాన్ని చాచిన దృశ్యం సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తూ వస్తోంది. పాము పిల్లల పట్ల సాధారణంగా ఉండే భయాన్ని పక్కనపెట్టి.. సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు దీనిని ప్రకృతి అందంగా అభివర్ణిస్తూ లైకులతో పాటు కామెంట్లు చేస్తూ ఉన్నారు.. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోను కొన్ని వేల మందికి పైగా వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా చాలామంది ఆశ్చర్యపడుతూ కామెంట్స్ కూడా చేస్తున్నారు..
ఇక పాము గుడ్లకు సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాల్లోకి వెళితే.. పాము గుడ్ల పెంకు పక్షుల గుడ్ల లాగా గట్టిగా ఉండదని.. కొద్దిగా మెత్తగా.. తోలు లాగా ఉంటుందని వన్యప్రాణి నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా గుడ్డులోంచి బయటకు రావడానికి పిల్ల పాములు తన మూతి పై ఉండే ప్రత్యేకమైన చిన్న వంటిని ఉపయోగించి గుడ్డును చీల్చుకొని బయటికి వస్తాయట. చాలా జాతుల పాములు పిల్లలు పుట్టిన క్షణం నుంచి స్వాతంత్రంగా జీవించడంతోపాటు ఆహారాన్ని వేటాడడం ప్రారంభిస్తాయట..
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