Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /చేతిలో పాము గుడ్డు.. పెంకును తొలగించగానే బయటకొచ్చిన పాముపిల్ల!

చేతిలో పాము గుడ్డు.. పెంకును తొలగించగానే బయటకొచ్చిన పాముపిల్ల!

Snake Hatchling Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఒక స్నేక్ క్యాచర్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముకు సంబంధించిన గుడ్డును చేతిలో పట్టుకొని.. దాని పైపులను చేత్తో తొలగించడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా అందులో నుంచి చిన్న పాముపిల్ల కూడా బయటికి వచ్చినట్లు గమనించొచ్చు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 29, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 01:42 PM IST
చేతిలో పాము గుడ్డు.. పెంకును తొలగించగానే బయటకొచ్చిన పాముపిల్ల!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
చేతిలో పాము గుడ్డు.. పెంకును తొలగించగానే బయటకొచ్చిన పాముపిల్ల!
2
3
4
5