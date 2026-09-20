Snake hiding in Katihar Express train in Kolkata: ఇటీవల పాములు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కోబ్రాలు ఇళ్లలోకి దూరి వస్తున్నాయి. కారులో, బూట్లలో దూరి హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇతర సీజన్ లలో కంటే వానాకాలంలో పాములు సంచారం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతే కాకుండా కోబ్రాలతో నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్తారు. అవి ఎక్కువగా చల్లగా, చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాలలో ఉండేందుకు ఆసక్తిని చూపిస్తాయి.
20 सितंबर 2026 | रेल यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल
चलती ट्रेन के स्लीपर कोच में बर्थ के नीचे से लंबा सांप निकलने का वीडियो सामने आया है। घटना कोलकाता जा रही कटिहार एक्सप्रेस की बताई जा रही है, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।
यात्रियों ने रेलवे से ट्रेन की साफ-सफाई और… pic.twitter.com/nrc5uYtKLX
— Mumbai Congress (@INCMumbai) September 20, 2026
ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక పాము ఏకంగా రన్నింగ్ ట్రైన్ లోకి దూరింది. కోల్ కతా వెళ్తున్న రైలులో కొంత మంది ప్రయాణికులు పామును చూశారు. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. కోల్ కతాకు వెళ్తున్న కతీహర్ ఎక్స్ ప్రెస్ ట్రైన్ లో ఒక పాము ప్రవేశించింది. అది పాక్కుంటూ రాత్రిపూట లోయర్ బెర్త్ వద్ద హల్ చల్ చేసింది. ఇంతలో పామును కొంత మంది ప్రయాణికులు గుర్తించారు. ఆ తర్వాత వెంటనే దాన్ని బైటకు వెళ్లేలా చేశారు. పాము చూడటానికి చాలా డెంజర్ గా ఉంది.
ప్రయాణికులు అరవడంతో ఆ పాము ఎక్జిట్ డోర్ గుండా బైటకు వెళ్లిపోయింది. కొంత మంది పాము కదలికలను తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఎంత పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందో అంటూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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