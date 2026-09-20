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Video Viral: గుండెలు గుభేల్ .. రన్నింగ్ ట్రైన్‌లో నాగుపాము కలకలం.. వీడియో వైరల్..

Snake in Katihar express train: నాగు పాము కాతీహర్ ఎక్స్ ప్రెస్ లో దూరింది. అది పాకుతుండటంను కొంత మంది ప్రయాణికులు గుర్తించారు. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 20, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 03:03 PM IST
Video Viral: గుండెలు గుభేల్ .. రన్నింగ్ ట్రైన్‌లో నాగుపాము కలకలం.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: cobrainkolkatatrainvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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