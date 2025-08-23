English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Vs Mongoose: పాము Vs ముంగిస..బద్ధ శత్రువుల మధ్య భీకర యుద్ధం..వీడియో వైరల్!!

Snake Vs Mongoose Fight: పాములను చూస్తే మనలో చాలా మందికి భయం. మనకే కాదు అడవిలోని క్రూర జంతువులు కూడా భయంకరమైన పాములకు భయపడతాయి. అలాంటి విషపూరితమైన పాములు కాటేస్తే నిమిషాల్లో ప్రాణాలు పోతాయి. అయితే ముంగిసలు ఎలాంటి విషపూరిత పాములకైనా చెమటలు పట్టిస్తాయట. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 23, 2025, 06:58 PM IST

Snake Vs Mongoose Fight: పాములను చూస్తే మనలో చాలా మందికి భయం. మనకే కాదు అడవిలోని క్రూర జంతువులు కూడా భయంకరమైన పాములకు భయపడతాయి. అలాంటి విషపూరితమైన పాములు కాటేస్తే నిమిషాల్లో ప్రాణాలు పోతాయి. దీంతో అలాంటి విషపూరితమైన పాములకు క్రూర మృగాలు కూడా భయపడక తప్పదు. కానీ, ఒకడు తాడిని తన్నేవాడు ఉంటే వాడి తలను తన్నే వాడు ఇంకొకడు ఉంటాడు అనేది సామెత. ఇదే సామెత పాముకు సరిపోతుంది. పాముకు ఎంతమంది భయపడినా.. ఆ పాముకు ముంగిసలు అంటే చచ్చేంత భయం అంట. అలాంటి ముంగిసలు ఎలాంటి విషపూరిత పాములకైనా చెమటలు పట్టిస్తాయట. 

మనుషుల్లో చాలా మందికి పాములంటే చచ్చేంత భయం. పాము ఉందని తెలిస్తే చాలు కిలోమీటరు దూరం పరిగెత్తుతారు.  పాములకు  వన్య ప్రాణులు కూడా భయపడతాయి. విష సర్పాలకు ఎంతటి వారైనా భయపడతారు.అలాంటి పాముకు ముంగిసలు చెమటలు పట్టిస్తాయి. ఎక్కడైనా ఈ రెండు ప్రాణాలు ఎదురు పడితే కచ్చితంగా పెద్ద యుద్ధమే జరుగుతుంది. నిత్యం ఇలాంటి యుద్ధాలు ఎన్నో జరుగుతాయి. కానీ, ప్రతిసారి ఏది గెలుస్తుందో అని చాలా మందికి ఆసక్తి ఎక్కువ. ఇప్పుడు అలాంటి ఓ వీడియో వైరల్ గా మారింది. 

సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన వీడియో ప్రకారం.. పాము, ముంగిస విపరీతంగా కొట్లాడుతున్నాయి. పాము, ముంగిసల మధ్య జరిగిన భారీ పోరాటంలో పాము కాటు నుంచి తప్పించుకునేందుకు ముంగిస భలే టెక్నిక్ ఉపయోగించింది. కానీ, ముంగిస పట్టుకు పాము దొరికిపోయింది. చాలా సేపు ముంగిస పట్టు వదలకపోవడంతో పాము ఏమి చేయలేని పరిస్థితికి వెళ్లింది. కానీ, అంతలోనే ముంగిస పట్టు నుంచి బయటకొచ్చిన పాము.. అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవాలని ప్రయత్నించింది. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ravi Kumar (@ravi.teja2807)

కానీ, దాని వెంటే వెళ్లిన ముంగిస.. పాముని పలుమార్లు దాడి చేయసాగింది. ముంగిస దెబ్బకి పాము అక్కడి నుంచి పారిపోతున్నా.. ముంగిస దాన్ని వెంటాడుతూ వేధిస్తుంది. ఆ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోని చూసిన చాలా మంది విపరీతంగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ వీడియోకు 60 లక్షలకు పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి. ఇప్పటికే రెండు లక్షలకు పైగా లైక్స్ వచ్చాయి. ఈ వీడియో చూసిన కొందరు నెటిజన్లు తమ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

SnakeMongooseViral videoSnake Mongoose FightToday Trending Viral News

