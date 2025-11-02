Snake Naga mani: బతికున్న పాము తలపై నాగమణి..సాక్ష్యాత్తూ నాగదేవత వచ్చిందంటూ..!

Snake Naga mani Stone: సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం అనేక రకాల వీడియోలు వైరల్ గా మారుతున్నాయి. కానీ, ఎన్నో ఏళ్లుగా మిస్టరీగా నిలిచిన పాము, నాగమణి కాన్సెప్ట్కు అర్ధవంతమైన రూపంలో ఇప్పుడు ఓ వీడియో దొరికింది. ఇప్పుడా వీడియో నెట్టింట హల్చల్ చేస్తుంది. హిందువుల్లో కొందరి నమ్మకం ప్రకారం విషపూరిమైన పాముల తలలో నాగమణి ధరించి ఉంటాయట. వాటి విలువ లక్షలు లేదా కోట్ల రూపాయల ధర పలుకుతుందట. ఈ క్రమంలో ఆ నాగమణిని చేజిక్కించుకోవాలని ఎందరో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కానీ, కొందరు మాత్రం అదంతా ఒట్టి మూఢనమ్మకం అని కొట్టిపారేస్తుంటారు.
కానీ, ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో వైరల్గా మారిన వీడియో చూస్తే మాత్రం.. పాముల తలలో నాగమణి ఉంటుందని నమ్మక తప్పడం లేదు. వైరల్ అయిన వీడియో ప్రకారం.. ఓ త్రాచు పాము తన తల భాగంలో ఏదో మణి రూపంలో కనిపిస్తుంది. అది నాగమణి అంటూ ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే అది నిజమైనదా.. నకిలీదా అనే క్లారిటీ రాలేదు.
నాగమణిపై కాంతి పడితే అది మరింత ప్రకాశిస్తుందని చాలామంది నమ్ముతారు. కానీ, ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న పాము తలపై నాగమణి ఇప్పుడు అందర్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. అయితే ఈ వీడియోలో ఏం జరిగిందో మీరే చూసేయండి.
వైరల్ అయిన వీడియో ప్రకారం.. ఓ పాము ఖాళీ ప్రాంతంలో తిరుగుతూ కనిపించింది. ఆ పామును ఓ వ్యక్తి వీడియో రికార్డింగ్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. దీంతో ఆ త్రాచు పాము పడగవిప్పి నిల్చుంది. అలా నిటారుగా నిల్చున్న పాము తలపై నాగమణి ఆకారంలో ఓ రాయి కనిపిస్తుంది. అది నాగమణి అంటూ చాలా మంది నమ్ముతున్నారు.
అయితే ఆ నాగమణి అంతలా బయటకు కనిపిస్తుందా లేదా అనేది ఎవ్వరికి తెలియరాలేదు. దీంతో అక్కడున్న వారంతా ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. అయితే ఇవి చాలా అరుదుగా దొరుకుతాయని చాలా మంది అంటున్నారు. అలాంటి నాగమణిని దక్కించుకోవడం ఎంతో అదృష్టం అని వాళ్లు నమ్ముతున్నారు. ఈ సంఘటన ఎక్కడ జరిగిందో స్పష్టంగా తెలియడం లేదు. కానీ, ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది.
