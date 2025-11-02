Snake Naga mani: బతికున్న పాము తలపై నాగమణి..సాక్ష్యాత్తూ నాగదేవత వచ్చిందంటూ..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Snake Nagamani Stone: పాముల తలపై కొన్ని లక్షల రూపాయల విలువైన నాగమణులు ఉన్నాయని కొందరు నమ్ముతున్నారు. అందుకు సంబంధించిన ఓ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. బతికున్న పాము తలపై ఏకంగా ఓ నాగమణి కనిపించి అందర్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 2, 2025, 06:05 PM IST

Snake Naga mani Stone: సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం అనేక రకాల వీడియోలు వైరల్ గా మారుతున్నాయి. కానీ, ఎన్నో ఏళ్లుగా మిస్టరీగా నిలిచిన పాము, నాగమణి కాన్సెప్ట్‌కు అర్ధవంతమైన రూపంలో ఇప్పుడు ఓ వీడియో దొరికింది. ఇప్పుడా వీడియో నెట్టింట హల్‌చల్ చేస్తుంది. హిందువుల్లో కొందరి నమ్మకం ప్రకారం విషపూరిమైన పాముల తలలో నాగమణి ధరించి ఉంటాయట. వాటి విలువ లక్షలు లేదా కోట్ల రూపాయల ధర పలుకుతుందట. ఈ క్రమంలో ఆ నాగమణిని చేజిక్కించుకోవాలని ఎందరో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కానీ, కొందరు మాత్రం అదంతా ఒట్టి మూఢనమ్మకం అని కొట్టిపారేస్తుంటారు. 

కానీ, ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్‌గా మారిన వీడియో చూస్తే మాత్రం.. పాముల తలలో నాగమణి ఉంటుందని నమ్మక తప్పడం లేదు. వైరల్ అయిన వీడియో ప్రకారం.. ఓ త్రాచు పాము తన తల భాగంలో ఏదో మణి రూపంలో కనిపిస్తుంది. అది నాగమణి అంటూ ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే అది నిజమైనదా.. నకిలీదా అనే క్లారిటీ రాలేదు. 

నాగమణిపై కాంతి పడితే అది మరింత ప్రకాశిస్తుందని చాలామంది నమ్ముతారు. కానీ, ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న పాము తలపై నాగమణి ఇప్పుడు అందర్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. అయితే ఈ వీడియోలో ఏం జరిగిందో మీరే చూసేయండి. 

వైరల్ అయిన వీడియో ప్రకారం.. ఓ పాము ఖాళీ ప్రాంతంలో తిరుగుతూ కనిపించింది. ఆ పామును ఓ వ్యక్తి వీడియో రికార్డింగ్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. దీంతో ఆ త్రాచు పాము పడగవిప్పి నిల్చుంది. అలా నిటారుగా నిల్చున్న పాము తలపై నాగమణి ఆకారంలో ఓ రాయి కనిపిస్తుంది. అది నాగమణి అంటూ చాలా మంది నమ్ముతున్నారు. 

అయితే ఆ నాగమణి అంతలా బయటకు కనిపిస్తుందా లేదా అనేది ఎవ్వరికి తెలియరాలేదు. దీంతో అక్కడున్న వారంతా ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. అయితే ఇవి చాలా అరుదుగా దొరుకుతాయని చాలా మంది అంటున్నారు. అలాంటి నాగమణిని దక్కించుకోవడం ఎంతో అదృష్టం అని వాళ్లు నమ్ముతున్నారు. ఈ సంఘటన ఎక్కడ జరిగిందో స్పష్టంగా తెలియడం లేదు. కానీ, ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది. 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Cobra Gemstone VideosCobra Snake Gemstone VideosCobra Gemstone VideoCobra Gemstone Viral NewsViral video

