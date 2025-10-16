English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Snake Nagamani: లైవ్‌లో పాము తల నుంచి నాగమణి రత్నాలు తీశాడు..వీటి ధర ఎంతో తెలిస్తే దిమ్మతిరిగిపోతుంది!

Snake Nagamani Stone: పాముల తలపై కొన్ని లక్షల విలువైన రత్నాలు ఉన్నాయని కొందరు నమ్ముతుంటారు. అందుకు సంబంధించిన ఓ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. పాము తల నుంచి ఓ వ్యక్తి లైవ్‌లో నాగమణిని తీశాడు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 16, 2025, 08:10 PM IST

Snake Nagamani Stone: సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం అనేక రకాల వీడియోలు వైరల్ గా మారుతున్నాయి. కానీ, ఎన్నో ఏళ్లుగా మిస్టరీగా నిలిచిన పాము, నాగమణి కాన్సెప్ట్‌కు అర్ధవంతమైన రూపంలో ఇప్పుడు ఓ వీడియో దొరికింది. ఇప్పుడా వీడియో నెట్టింట హల్‌చల్ చేస్తుంది. హిందువుల్లో కొందరి నమ్మకం ప్రకారం విషపూరిమైన పాముల తలలో నాగమణి ధరించి ఉంటాయట. వాటి విలువ లక్షలు లేదా కోట్ల రూపాయల ధర పలుకుతుందట. ఈ క్రమంలో ఆ నాగమణిని చేజిక్కించుకోవాలని ఎందరో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కానీ, కొందరు మాత్రం అదంతా ఒట్టి మూఢనమ్మకం అని కొట్టిపారేస్తుంటారు. 

కానీ, ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్‌గా మారిన వీడియో చూస్తే మాత్రం.. పాముల తలలో నాగమణి ఉంటుందని నమ్మక తప్పదు. వైరల్ అయిన వీడియోలో ఓ వ్యక్తి బతికున్న పాము తల నుంచి నాగమణిని తీస్తాడు. నున్నగా చిన్న రాయిని పోలి ఆకారం ఉంటుంది. కానీ, దానిపై కాంతి పడితే అది మరింత ప్రకాశిస్తుందని చాలా నమ్ముతారు. కానీ, ఆ వ్యక్తి బతికున్న పామును కోసి లైవ్‌లో నాగమణిని తీసిన సంఘటన ఇప్పుడు అందర్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. అయితే ఈ వీడియోలో ఏం జరిగిందో మీరే చూసేయండి. 

వైరల్ అయిన వీడియో ప్రకారం.. ఓ వ్యక్తి సంచిలో పాముని తీసుకొచ్చాడు. దాన్ని ఎవరికో చూపిస్తూ, దానిపై నాగమణి ఉన్నట్లు చూపించాడు. కానీ, నమ్మకం కలగకపోవడం వల్ల అతడు బతికున్న పాము తలను కత్తిగా కొద్దిగా కోసి దాని నుంచి రత్నాన్ని బయటకు తీస్తాడు. దీంతో అక్కడున్న వారంతా ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. అయితే ఇవి చాలా అరుదుగా దొరుకుతాయని చాలా మంది అంటున్నారు. అలాంటి నాగమణిని దక్కించుకోవడం ఎంతో అదృష్టం అని వాళ్లు నమ్ముతున్నారు. 

ఈ సంఘటన ఎక్కడ జరిగిందో స్పష్టంగా తెలియడం లేదు. కానీ, ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది. అయితే ఈ వీడియో ప్రకృతి ప్రేమికులకు కోపం తెప్పిస్తుంది. బతికున్న పాముని అలా హింసించడం పట్ల వాళ్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పాముని తీవ్ర ఇబ్బందులు గురిచేస్తున్న వారిపై వన్యప్రాణాల చట్టం ప్రకారం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. 

Also Read: Egg For Diabetes: షుగర్ ఉన్నవాళ్లు కోడిగుడ్లు తినొచ్చా? తింటే అదే కాళరాత్రి! డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారు?

Also Read: Snake Repellent: ఈ పిచ్చి మొక్క పాములకు పెద్ద శత్రువు..ఇంట్లో ఒక్కటి నాటినా విషసర్పాలకు నరకమే!

 

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Cobra StoneViral videoSnake Stoneslatest videoNagaraja Stone

