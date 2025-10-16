Snake Nagamani Stone: సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం అనేక రకాల వీడియోలు వైరల్ గా మారుతున్నాయి. కానీ, ఎన్నో ఏళ్లుగా మిస్టరీగా నిలిచిన పాము, నాగమణి కాన్సెప్ట్కు అర్ధవంతమైన రూపంలో ఇప్పుడు ఓ వీడియో దొరికింది. ఇప్పుడా వీడియో నెట్టింట హల్చల్ చేస్తుంది. హిందువుల్లో కొందరి నమ్మకం ప్రకారం విషపూరిమైన పాముల తలలో నాగమణి ధరించి ఉంటాయట. వాటి విలువ లక్షలు లేదా కోట్ల రూపాయల ధర పలుకుతుందట. ఈ క్రమంలో ఆ నాగమణిని చేజిక్కించుకోవాలని ఎందరో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కానీ, కొందరు మాత్రం అదంతా ఒట్టి మూఢనమ్మకం అని కొట్టిపారేస్తుంటారు.
కానీ, ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో వైరల్గా మారిన వీడియో చూస్తే మాత్రం.. పాముల తలలో నాగమణి ఉంటుందని నమ్మక తప్పదు. వైరల్ అయిన వీడియోలో ఓ వ్యక్తి బతికున్న పాము తల నుంచి నాగమణిని తీస్తాడు. నున్నగా చిన్న రాయిని పోలి ఆకారం ఉంటుంది. కానీ, దానిపై కాంతి పడితే అది మరింత ప్రకాశిస్తుందని చాలా నమ్ముతారు. కానీ, ఆ వ్యక్తి బతికున్న పామును కోసి లైవ్లో నాగమణిని తీసిన సంఘటన ఇప్పుడు అందర్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. అయితే ఈ వీడియోలో ఏం జరిగిందో మీరే చూసేయండి.
వైరల్ అయిన వీడియో ప్రకారం.. ఓ వ్యక్తి సంచిలో పాముని తీసుకొచ్చాడు. దాన్ని ఎవరికో చూపిస్తూ, దానిపై నాగమణి ఉన్నట్లు చూపించాడు. కానీ, నమ్మకం కలగకపోవడం వల్ల అతడు బతికున్న పాము తలను కత్తిగా కొద్దిగా కోసి దాని నుంచి రత్నాన్ని బయటకు తీస్తాడు. దీంతో అక్కడున్న వారంతా ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. అయితే ఇవి చాలా అరుదుగా దొరుకుతాయని చాలా మంది అంటున్నారు. అలాంటి నాగమణిని దక్కించుకోవడం ఎంతో అదృష్టం అని వాళ్లు నమ్ముతున్నారు.
ఈ సంఘటన ఎక్కడ జరిగిందో స్పష్టంగా తెలియడం లేదు. కానీ, ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది. అయితే ఈ వీడియో ప్రకృతి ప్రేమికులకు కోపం తెప్పిస్తుంది. బతికున్న పాముని అలా హింసించడం పట్ల వాళ్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పాముని తీవ్ర ఇబ్బందులు గురిచేస్తున్న వారిపై వన్యప్రాణాల చట్టం ప్రకారం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
