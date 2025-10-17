Snake Romance Video: పాము అంటే మనలో చాలా మందికి చచ్చేంత భయం. వాటిని చూడడమే కాదు వాటి పేరు విన్నా చాలా మంది విస్తుపోతుంటారు. అలాంటి ఒకే చోట మూడు పాములు కనిపించాయి. ఆ 3 పాములు ఒకదానికి మరొకటి పెనవేసుకొని నృత్యం చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అయ్యింది. ఇందులోని పాములు ఏంటో? వాటి పేర్లు మీకు ఏమైనా తెలుసా?
విషపూరిత పాము ఫోటో మన కళ్ళ ముందు కనిపించినా, మనం వెంటనే భయపడిపోతాము. ప్రజలు పాములకు భయపడినా.. కానీ, పాము వీడియోల విషయానికి వస్తే, వారు వాటిని ఆసక్తిగా చూస్తారు. పాము వీడియోలు ప్రతిరోజూ ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. పాములు పోరాడుతున్న వీడియోలు, ఒక పాము మరొక పామును తింటున్న వీడియోలు వైరల్ అవుతూనే ఉన్నాయి.
ముఖ్యంగా, పాములు రొమాన్స్ వీడియోలను కూడా ప్రజలు ఎగబడి చూస్తున్నారు. ఇటీవల అలాంటి మరో షాకింగ్ వీడియో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇందులో రెండు కాదు, మూడు విషపూరిత పాములు పెనవేసుకొని రొమాంటిక్ డ్యాన్స్ చేస్తున్నాయి.
సాధారణంగా మనం రెండు పాములు జతకట్టడం చూస్తాం. ఒకటి ఆడది, మరొకటి మగది అంటారు. కానీ, ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో, మూడు పాములు జతకట్టడం జరుగుతున్నాయి.. నిజానికి, మీరు ఈ వీడియోను జాగ్రత్తగా చూస్తే, రెండు పాములు జతకట్టేటప్పుడు.. వాటి మధ్య మూడవ పాము కదులుతున్నట్లు మీరు చూస్తారు. ఆ తర్వాత, ఒకదానికొకటి చుట్టుకున్న మూడు పాములను మీరు చూడవచ్చు. ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు కూడా ఆశ్చర్యపోతారని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు..
ఈ వీడియో @Emate-TV అనే యూట్యూబ్ ఖాతాలో షేర్ చేశారు. దీనికి ఇప్పటివరకు మిలియన్ల కొద్దీ వీక్షణలు, లైక్లు వచ్చాయి. చాలా మంది వినియోగదారులు ఈ వీడియోపై రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఆ డ్యాన్స్ అని కొందరు అంటుంటే.. కాదు కాదు అది పాముల రొమాంటిక్ డ్యాన్స్ అని మరికొందరు అంటున్నారు. అయితే ఇది ఏ రకమైన వీడియోనో మీకు తెలుసా?
