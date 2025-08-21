Snake Rare Video: ఇదేం విచిత్రం సామి.. పాము ఎంత పని చేసింది? వీడియో ఇదే..

Snake Rare Video Watch Now: సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో రకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉండడం సర్వసాధారణం. తరచుగా జంతువులకు సంబంధించిన, పాముల వీడియోలు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పాములకు సంబంధించిన వీడియోలైతే ఎక్కువగా కనిపించడమే కాకుండా అప్పుడప్పుడు ట్రెండింగ్లోకి కూడా వస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా ఇలాంటి వీడియోనే వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. చాలామంది పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు చూసి భయపడిపోతూ ఉంటారు. కానీ ఈ వీడియోలో పాముని చూస్తే నవ్వుకుంటారు. అవును ఇది నిజం.. ఇంతకీ ఈ వీడియోలో ఉన్న సన్నివేశాలు ఏంటో? వీడియోకు సంబంధించిన ఇతర వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఓ పాములను ఆడించే వృద్ధుడు ఓ గ్రామంలోని పాముని ఆడించేందుకు సిద్ధమయ్యాడు.. ఆ వృద్ధుడు తనతో వెంట తీసుకుని వచ్చిన ఓ డబ్బాలో నుంచి పామును తీశాడు. పామును తీసి అలా బయటపెట్టాడో లేదో.. ఇంతలోనే ఆ పాము అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచే పని చేసింది. వీడియో పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ముందుగా పాములను అడిగించే వృద్ధుడు తన సంచిలో నుంచి ఒక నాగుపాము గల డబ్బాను బయటికి తీయడం చూడొచ్చు. ఆ డబ్బాను బయటికి తీసి.. అందులో పామును బయటపెట్టాడు.
అలాగే ఆ వృద్ధుడు పామును ఆడించేందుకు పాముల సంగీతాన్ని వాయించే వేణువుని బయటికి తీసి దానిని పలికేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. ఆ వృద్ధుడు ఆ పీకను నోట్లో పెట్టుకుని వాయించే క్రమంలో ఆ పాము అక్కడి నుంచి పారిపోతుంది. ఆ అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము ఎంతో స్పీడుగా అతని వద్ద నుంచి చిన్న డ్రైనేజీ రంధ్రంలోకి వెళ్ళిపోతుంది.. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలను అక్కడే ఉన్న కొంతమంది స్థానికులు మొబైల్ లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ గా మారింది..
దీనికి సంబంధించిన వీడియోను 'Pulsjat2024' అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతా నుంచి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. పోస్ట్ చేసిన కొన్ని రోజులకు ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను 7,000 మందికి పైగా లైక్ చేశారు. అంతేకాకుండా మూడు లక్షల మందికి పైగా ఈ వీడియోను వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే చాలామంది పాములంటే భయపడేవారు.. ఈ వీడియోను చూసి నవ్వుతూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కొంతమంది అయితే ఈ వీడియో సో ఫన్నీగా ఉందని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
