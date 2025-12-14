English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  Snake Video: తగ్గెదెలా.. బైక్ వెనక సీట్లో కూర్చుని బుసలు కొడుతున్న నాగు పాము.. అరుదైన వీడియో..

Snake Video: తగ్గెదెలా.. బైక్ వెనక సీట్లో కూర్చుని బుసలు కొడుతున్న నాగు పాము.. అరుదైన వీడియో..

Cobra sits back side on bike Video: బైక్ వెనుక సీటు మీద పాము కూర్చుని పడగ విప్పింది. మరీ దానికి కూడా రైడింగ్  కు వెళ్లాలని అన్పించిందో తెలీదు కానీ మొత్తంగా అది బుసలు కొడుతు రచ్చ చేసింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 14, 2025, 05:36 PM IST
  • బైక్ పైన కూర్చున్న కోబ్రా..
  • వీడియో వైరల్..

Snake Video: తగ్గెదెలా.. బైక్ వెనక సీట్లో కూర్చుని బుసలు కొడుతున్న నాగు పాము.. అరుదైన వీడియో..

Snake sits on back side of a bike video viral: ఇటీవల పాముల రకారకాల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్లు బాగా ఆసక్తితో చూస్తున్నారు. అందుకే ఎక్కడ పాములు కన్పించిన వెంటనే తమ ఫోన్ లలో రికార్డులు చేసి సోషల్ మీడియాలోపోస్ట్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పాములు ఇంట్లో బెడ్ షిట్ లలో, బూట్లలో దూరిపోతున్నాయి. అంతే కాకుండా.. అవి కిచెన్ లలో, చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. ఇవి మొత్తంగా చాలా భయంకరంగా ఉంటున్నాయి. పొరపాటున నెగ్లీజెన్సీగా ఉంటే కాటు వేస్తున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

 

చాలా మంది కోబ్రాలు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీవారికి సమాచారం ఇస్తారు. కానీ మరికొంతమంది మాత్రం పాములు కన్పిస్తే దూరంగా పారిపోతారు. మరల అక్కడకు అస్సలు పొరు. ఇప్పుడైతే మరీ ఒక పాము ఏకంగా బైక్ ఎక్కి బుసలు కొడుతుంది. ఇప్పటి వరకు అనుకొకుండా బైక్ లో దూరిన పాములు, ఆతర్వాత అక్కడి నుంచి వెళ్లిపొయిన ఘటనలు చూశాం.

మరీ ఇదికాస్త స్పెషల్ గా ఉంది. మరీ దీనికి బైక్ రైడింగ్ అంటే ఇష్టమో తెలీదు కానీ మొత్తంగా కోబ్రా బుసలు కొడుతూ బైక్ వెనక సీట్లో కూర్చుంది.  చాలా సేపు అది అక్కడ బైక్ వెనక సీటింగ్ రాడ్ ను పట్టుకుని కూర్చుంది. ఈ ఘటనను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి కోబ్రారా నాయన అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

పాములకు హనీ కల్గించకూడదని పండితులు చెబుతారు. దీని వల్ల కాలసర్పదోషం చుట్టుకుంటుందని, ఆర్థిక సమస్యలువస్తాయని, జీవితంలో ఎదుగుదల ఉండదని చెబుతారు. అందుకే కోబ్రాలు కన్పిస్తే అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్లిపోయి స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం ఇవ్వాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake VideoCobra videoSnake Viral VideoSnake video ViralSnake Bite

