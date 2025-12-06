English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: ఓర్నాయనో .. ఫ్యాన్‌కు చుట్టుకుని పడగ విప్పిన నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..

Snake Video: ఓర్నాయనో .. ఫ్యాన్‌కు చుట్టుకుని పడగ విప్పిన నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..

Snake sitting on Ceiling fan video: నాగు పాము సీలింగ్ ఫ్యాన్ మీద పడగ విప్పి మరీ కూర్చుంది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బెడ్రూమ్ లోకి పాము ఎలా వెళ్లిందంటూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 6, 2025, 09:41 PM IST
  • ఫ్యాన్ మీద బుసలు కొడుతున్న నాగుపాము..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Samsung Galaxy A35: క్రిస్మస్ దిమ్మతిరిగే ఆఫర్.. రూ. 1 వేయికే Samsung Galaxy A35 మొబైల్.. ఎలా కొనాలి?
6
Samsung A35 5G
Samsung Galaxy A35: క్రిస్మస్ దిమ్మతిరిగే ఆఫర్.. రూ. 1 వేయికే Samsung Galaxy A35 మొబైల్.. ఎలా కొనాలి?
11 Crore Prizes: గోల్డెన్ ఛాన్స్.. రూ.11 కోట్ల ప్రైజ్‌మనీకి రేపే చివరి అవకాశం
6
Prizes
11 Crore Prizes: గోల్డెన్ ఛాన్స్.. రూ.11 కోట్ల ప్రైజ్‌మనీకి రేపే చివరి అవకాశం
Zeptoలో దిమ్మతిరిగే ఆఫర్స్‌.. వీటిపై 60 శాతం తగ్గింపు!
6
Blinkit Zepto
Zeptoలో దిమ్మతిరిగే ఆఫర్స్‌.. వీటిపై 60 శాతం తగ్గింపు!
Cockroach Repellent: ఈ మిశ్రమాన్ని కలిపి ఇంట్లో చల్లితే..బొద్దింకలు, కీటకాలు అస్సలు అడుగుపెట్టవు!
6
Insect repellent plants indoor
Cockroach Repellent: ఈ మిశ్రమాన్ని కలిపి ఇంట్లో చల్లితే..బొద్దింకలు, కీటకాలు అస్సలు అడుగుపెట్టవు!
Snake Video: ఓర్నాయనో .. ఫ్యాన్‌కు చుట్టుకుని పడగ విప్పిన నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..

Snake sitting on ceiling fan video: ఇటీవల పాములు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఇంటి చుట్టుపక్కల దట్టమైన చెట్లు, చెరువులు ఉంటే అక్కడ పాములు ఉంటాయి. ఎలుకలు ఉన్న కూడా కోబ్రాలు అక్కడే తిష్టవేసుకుని కూర్చుంటాయి. ఇటీవల పాముల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. నెటిజన్లు కూడా వీటిని బాగా ఆసక్తితో చూస్తున్నారు. అందుకు ఎక్కడ ఎలాంటి పాములు కన్పించిన వెంటనే చాలా మంది తమఫోన్ లలో రికార్డులు చేసి వెంటనే సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు చేస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

దీంతో అది కాస్త వైరల్గా మారుతున్నాయి. దీంతో ప్రస్తుతం ఒక పాము ఏకంగా ఇంట్లోని బెడ్ రూమ్ లో ఫ్యాన్ మీద ఎక్కి హల్ చల్ చేసింది. అది చాలా సేపు బుసలు కొడుతూ అక్కడే ఉండిపోయింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.

ఒక  పాము ఇంట్లోకి ప్రవేశించింది. అది ఏంచక్కా.. బెడ్ రూమ్ లోకి దూరిపోయి ఫ్యాన్ మీదకు ఎక్కి కూర్చుంది.మరీ దానికి హయిగా అన్పిస్తుందో ఏంటో కానీ మొత్తంగా ఆ పాము మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఫ్యాన్ ను చుట్టుకుని కూర్చుంది. దాన్ని కుటుంబ సభ్యులు చూశారు. వెంటనే దాన్ని కిందకు పడగొట్టే ప్రయత్నం చేశారు. అది కదలకుండా అక్కడే కూర్చుంది.

Read more: Elephant Video: అయ్యో పాపం.. కొండపై నుంచి రోడ్డు మీద జారీ పడ్డ భారీ ఏనుగు.. వీడియో వైరల్...

బుసలుకొడుతూ దాడికి రెడీ అన్నట్లు ప్రవర్తించింది. మొత్తంగా కోబ్రా ఫ్యాన్ కు చుట్టుకున్న వీడియో కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ మారింది. ఆ తర్వాత స్నేక్ క్యాచర్  వచ్చి దాన్ని బంధించి దగ్గరలోని అడవిలో వదిలేశాడు. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.మరీ ఇదెక్కడి రచ్చర బాబు అంటూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. మరీ పాము అక్కడకు ఎలా వెళ్లిందని కొంత మంది డౌటానుమానంవ్యక్తం చేస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake VideoCobra VideoSnake Bitesnake factscobra snake

Trending News