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Cobra Video: గుండెలు గుభేల్.. షూలో దాక్కుని బుసలు కొడుతున్న నాగుపాము.!. వీడియో వైరల్..

Snake found in shoe Video: పాము షూలో నుంచి బైటకు వచ్చింది. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.దీనిపై నెటిజన్లు మండి పడుతున్నారు.అంతే కాకుండా అసలు పాము మరీ ఎంత డెంజర్ గా కాటు వేస్తుందని కామెంట్ లు చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 10, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 07:36 PM IST
Cobra Video: గుండెలు గుభేల్.. షూలో దాక్కుని బుసలు కొడుతున్న నాగుపాము.!. వీడియో వైరల్..
Image Credit: snakevideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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