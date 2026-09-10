/Cobra Video: గుండెలు గుభేల్.. షూలో దాక్కుని బుసలు కొడుతున్న నాగుపాము.!. వీడియో వైరల్..

Snake spotted hiding inside shoe video: పాముల రకరకాల వీడియోలు ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్ లు కూడా వీటిని ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. అందుకే ఎక్కడ పాములు కన్పించిన కూడా వెంటనే తమ ఫోన్ లలో వీడియోలు తీసి మరీ వాటిని వైరల్ చేస్తున్నారు. కానీ పాములు చాలా డెంజర్ గా ఉంటాయని,వాటితో స్టంట్ లు చేస్తే తమ ప్రాణాలకు ముప్పు అని నిపుణులు హెచ్చరిస్తారు. ఈ క్రమంలో పాములు ఎక్కువగా చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో,గుబురుగా చెట్లు, చెమలు ఉండే ప్రదేశాలలో ఎక్కువగా ఉంటాయి.
అంతే కాకుండా ఇటీవల కోబ్రాలు షూస్ లలో, కార్లలో, బెడ్ లో కింద దాక్కుని ఉంటున్నాయి. అంతే కాకుండా ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగాఉన్న వాటికి కాటుకు బలవ్వాల్సిందే. అందుకే నెలమీద పడుకొవద్దని,షూస్ లను వేసుకునేప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకొనివేసుకొవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక పాము షూస్ లోకి ప్రవేశించింది. అది ఎలా దూరిందో కానీ దాన్ని ఇంట్లోని వారు చూశారు.
వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం అందించారు. అప్పుడు అది షూలో నుంచి బైటకు వచ్చి దాన్ని కాపాడేందుకు చూస్తే స్నేక్ క్యాచర్ కు చుక్కలు చూపించింది. పలుమార్లు బుసలు కొడుతూ.. కాటు వేసేందుకు ప్రయత్నించింది. అయిన కూడా అతనుఎంతో చాకచక్యంగా పాము కాటు నుంచి తప్పించుకుంటూనే దాన్నిపట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు.
ఆతర్వాత షూలో నుంచి పామును బంధించి దగ్గరలో ఉన్న అడవిలో వదిలేశారు. దీంతో ఇంట్లోని వారు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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