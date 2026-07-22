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Snake Video: అద్భుతం.. శివ పార్వతుల ఫోటోదగ్గర భక్తితో నాగు పాము ఏంచేసిందంటే.?. అరుదైన వీడియో..

Cobra Video: నాగు పాము శివపార్వతుల ఫోటో ఎదుట పడగ విప్పింది. ఆ తర్వాత స్నేక్ క్యాచర్ దాన్ని అక్కడి నుంచి తీసుకొని పంటపొలాల్లో దాన్ని వదిలేశాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 22, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:19 PM IST
Snake Video: అద్భుతం.. శివ పార్వతుల ఫోటోదగ్గర భక్తితో నాగు పాము ఏంచేసిందంటే.?. అరుదైన వీడియో..
Image Credit: cobraviralvideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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