/Snake Video: అద్భుతం.. శివ పార్వతుల ఫోటోదగ్గర భక్తితో నాగు పాము ఏంచేసిందంటే.?. అరుదైన వీడియో..

Snake spotted in puja room video: పాములు, కొండ చిలువల వీడియోలు ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా నెటిజన్లు సైతం కోబ్రాల వీడియోలను ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. ప్రతిరోజు కోబ్రాల వీడియోలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఒకప్పుడు పాముల్ని చూసి చాలా మంది భయపడిపారిపోయేవారు. కానీ ప్రస్తుతం మాత్రం కోబ్రాలు కన్పిస్తే వాటితో రీల్స్ చేస్తున్నారు. డెంజర్ స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా ప్రతిరోజు కోబ్రాల వీడియోల సోషల్ మీడియాలో తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. కొంత మంది పొరపాటున పాములు తమ ఇళ్లలోకి వస్తే వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం ఇస్తున్నారు. వాటిని కాపాడేందుకు తమ వంతుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో కోబ్రాలు కూడా కొన్నిసార్లు అడవులు, పంటపొలాలకు దగ్గరగా ఉండే ప్రదేశాల నుంచి ఇళ్లలోకి దూరి వస్తాయి. పొరపాటున వీటిని తొక్కిన లేదా హనీ కల్గించినట్లు అన్పిస్తే వెంటనే అవి కాటు వేస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక నాగు పాము ఇంట్లోకి దూరింది. అది దేవుడి గదిలో ప్రవేశించింది. అది పూజగదిలో చాలా సేపు ఉండిపోయింది.
వెంటనే ఆ ఇంట్లోని వారు పాముల్ని పట్టే వ్యక్తికి సమాచారం ఇచ్చారు. అతను రంగంలోకి దిగి ఎంతో చాకచక్యంగా పామును పట్టుకున్నాడు. ఇంతలో అరుదైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఆ పాము శివపార్వతుల ఫోటోను తాకుతూ కొద్ది సేపు అక్కడే ఉండిపోయింది.
మరీ భోళా శంకరుడ్ని కాపాడమి ప్రార్థించిందొ మరేంటో కానీ ఆ పాము కొన్ని నిముషాలు అక్కడి ఉంది. ఆ తర్వాత స్నేక్ క్యాచర్ దాన్ని ఇంటి నుంచి బైటకు తీసుకొచ్చి అడవిలో తీసుకెళ్లి వదిలేశాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఇది దేవతా సర్పం అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.