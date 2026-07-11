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మిక్సీ జార్‌లో తిష్టవేసిన పాము.. వీడియో చూసి నెటిజన్లు ఫుల్ షాక్..

Snake Spotted Inside Mixer Video: కిచెన్‌లోని గ్రైడర్‌లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాము దర్శనమిచ్చిన ఘటన సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. దీనిని చూసిన అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 11, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:24 PM IST
మిక్సీ జార్‌లో తిష్టవేసిన పాము.. వీడియో చూసి నెటిజన్లు ఫుల్ షాక్..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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మిక్సీ జార్‌లో తిష్టవేసిన పాము.. వీడియో చూసి నెటిజన్లు ఫుల్ షాక్..
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