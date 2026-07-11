Snake Spotted Inside Mixer Video Watch: సాధారణంగా ఇళ్లల్లో మహిళలు ఉదయాన్నే లేవగానే వంటగదిలోకి వెళ్తూ ఉంటారు. బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసమో.. మరేదైనా వంటకం కోసమో గ్రైండర్, మిక్సీలను ఉపయోగించడం సర్వసాధారణం.. అయితే, నిత్యం మనం వాడే వస్తువుల్లోనే మృత్యువు దాగి ఉంటే? ఎలా ఉంటుంది.. సరిగ్గా ఇలాంటి ఘటనే ఒక ఇంట్లో వెలుగుచూసింది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న ఒక వీడియోలో.. కిచెన్లో ఉన్న గ్రైండర్ గిన్నెలో ఒక పాము ప్రత్యక్షమైంది.
గ్రైండర్ గిన్నెలో అటు ఇటు కదులుతూ..
వైరల్ అవుతున్న ఆ వీడియోను గమనిస్తే.. కిచెన్లోని పెద్ద గ్రైండర్ గిన్నె లోపల ఒక చిన్న పాము దూరడం మీరు చూడొచ్చు.. అది గిన్నెలో ఉన్న బ్లేడ్ల మధ్య ఇరుక్కుపోకుండా.. చాలా ఫ్రీగా అటు ఇటు కదులుతూ ఉండడం నెటిజన్లకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది.. చల్లదనం కోసమో.. లేదా ఎలుకల వేటలో భాగంగానో అది ఆ గిన్నెలోకి వెళ్లి.. ఉండవచ్చని భావించవచ్చు.. ఆ సమయంలో గిన్నె ఖాళీగా ఉండటం.. అలాగే మహిళ చూసుకోకుండా గ్రైండర్ స్విచ్ ఆన్ చేయకపోవడంతో ఒక పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందని చెప్పాలి.. ఒకవేళ గమనించకుండా అందులో పదార్థాలు వేసి గ్రైండ్ చేసి ఉంటే.. పరిస్థితి ఎంత ఘోరంగా ఉండేదో ఊహించుకుంటేనే ఏదోలా ఉంది..
నెటిజన్లు షాక్..
ప్రస్తుతం ఈ ఆశ్చర్యం కలిగించే వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. అన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లలో విపరీతంగా షేర్ అవుతోంది. దీనిని చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత వంటగదిలో ఏ వస్తువు ముట్టుకోవాలన్నా భయమేస్తోందని ఒకరు కామెంట్ చేయగా.. అమ్మబాబోయ్.. కాస్తలో ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం తప్పింది.. గ్రైండర్ ఆన్ చేయకపోవడం ఆ దేవుడి స్క్రిప్ట్.. అంటూ మరొకరు రాసుకొచ్చారు. ఇలా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వివిధ రకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా వర్షాకాలం ఇలాంటి విషసర్పాలు కిచెన్, బాత్రూమ్లలోకి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని వన్యప్రాణి నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వర్షాకాలల్లో ఇళ్లల్లో మహిళలు ఇలాంటి ప్రమాదాల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. కిచెన్లో మిక్సీ, గ్రైండర్ లేదా ఓవెన్ వంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను ఉపయోగించే ముందు వాటి లోపల ఏముందో ఒకసారి టార్చ్ లైట్ వేసి లేదా జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలని వారు కోరుతున్నారు.. వంటగదిలోని గిన్నెలు, గ్రైండర్ జార్లను ఎప్పుడూ తెరిచి ఉంచకూడదని.. వాడిన తర్వాత వాటిని శుభ్రం చేసి బోర్లించి ఉంచడం సురక్షితమని వారు చెబుతున్నారు..
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