Snake Video: బాప్ రే.. సిలిండర్ మీద పడగ విప్పి బుసలుకొడుతున్న నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..

Snake spotted on kitchen gas cylinder video: పాములు అడవులు, బాగా చెట్లు ఉన్నచోట ఎక్కువగా సంచరిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఎలుకలు ఉన్న చోట, కప్పలు ఉన్న చోట ఎక్కువగా తిరుగుతుంటాయి. అవి ఎక్కువగా చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో నక్కి ఉంటాయి. కిచెన్ లలో మనం ఫుడ్ స్టఫ్ ను ఎక్కడంటే అక్కడ పడేస్తాము. దీన్ని తినేందుకు ఎలుకలు వస్తాయి. అదే విధంగా వీటి వేటలో నాగు పాముల కూడా కిచెన్ లోకి ఎంట్రీ ఇస్తాయి. మొత్తంగా పాములు నిరంతరంగా సంచరిస్తాయి.
ఇటీవల పాములు కిచెన్ లోని సజ్జల మీద, గ్యాస్ సిలీండర్ రంధ్రాల్లో దూరి దాక్కుంటున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అచ్చం ఇలాంటి కోవకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం తెరమీదకు వచ్చింది. ఈ ఘటనలో ఒక నాగుపాము భారీగా ఉంది. అది కోపంతో బుసలు కొడుతుంది. అది అమాంతం సిలిండర్ మీదకు ఎక్కింది.
మరీ అది ఎలా అక్కడకు వెళ్లిందో కానీ అది దిగకుండా బుసలు కొడుతుంది. మొత్తంగా నాగుపామును గమనించిన వారు దాన్ని అక్కడి నుంచి బైటకు తరిమేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు . అది ఏ మాత్రం తగ్గకుండా కాటు వేస్తుంది. పలు మార్లు బుసలు కొడుతూ నాగుపాము అక్కడున్న వారికి చుక్కలు చూపించింది.
చాలా గంటల తర్వాత పాము మరల నెమ్మదిగా అక్కడి నుంచి దిగి బైటకు వెళ్లింది. ఒక స్నేక్ క్యాచర్ వచ్చి దాన్ని ఎంతో చాకచక్యంగా బంధించాడు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాబోయ్ కిచెన్ లో జాగ్రత్తగా ఉండాలని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.