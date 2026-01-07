English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Snake Video: బాప్ రే.. సిలిండర్ మీద పడగ విప్పి బుసలుకొడుతున్న నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..

Cobra snake spotted in kitchen: ఎలా వెళ్లిందో కానీ నాగు పాము కిచెన్లోకి ప్రవేశించింది. అంతేకాకుండా అది సిలిండర్ మీద ఎక్కి బుసలు కొడుతుంది. అక్కడున్న వారు పామును బైటకు రప్పిద్దామని ప్రయత్నిస్తుంటే అది కోపంతో కాటు వేస్తుంది.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 7, 2026, 07:23 PM IST
  • కిచెన్ లో దూరిన పాము..
  • వీడియో వైరల్..

Snake Video: బాప్ రే.. సిలిండర్ మీద పడగ విప్పి బుసలుకొడుతున్న నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..

Snake spotted on kitchen gas cylinder video: పాములు అడవులు, బాగా చెట్లు ఉన్నచోట ఎక్కువగా సంచరిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఎలుకలు ఉన్న చోట, కప్పలు ఉన్న చోట ఎక్కువగా తిరుగుతుంటాయి. అవి ఎక్కువగా చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో నక్కి ఉంటాయి. కిచెన్ లలో మనం ఫుడ్ స్టఫ్ ను ఎక్కడంటే అక్కడ పడేస్తాము. దీన్ని తినేందుకు ఎలుకలు వస్తాయి. అదే విధంగా వీటి వేటలో నాగు పాముల కూడా కిచెన్ లోకి ఎంట్రీ ఇస్తాయి. మొత్తంగా పాములు నిరంతరంగా సంచరిస్తాయి.

ఇటీవల పాములు కిచెన్ లోని సజ్జల మీద, గ్యాస్ సిలీండర్ రంధ్రాల్లో దూరి దాక్కుంటున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అచ్చం ఇలాంటి కోవకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం తెరమీదకు వచ్చింది. ఈ ఘటనలో ఒక నాగుపాము భారీగా ఉంది. అది కోపంతో బుసలు కొడుతుంది. అది అమాంతం సిలిండర్ మీదకు ఎక్కింది.

మరీ అది ఎలా అక్కడకు వెళ్లిందో కానీ అది దిగకుండా బుసలు కొడుతుంది. మొత్తంగా నాగుపామును గమనించిన వారు దాన్ని అక్కడి నుంచి బైటకు తరిమేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు . అది ఏ మాత్రం తగ్గకుండా కాటు వేస్తుంది. పలు మార్లు బుసలు కొడుతూ నాగుపాము అక్కడున్న వారికి చుక్కలు చూపించింది.

చాలా గంటల తర్వాత పాము మరల నెమ్మదిగా అక్కడి నుంచి దిగి బైటకు వెళ్లింది. ఒక స్నేక్ క్యాచర్ వచ్చి దాన్ని ఎంతో చాకచక్యంగా బంధించాడు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాబోయ్ కిచెన్ లో జాగ్రత్తగా ఉండాలని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videocobra biteSnake Viral VideoKing Cobra VideoSnake Bite

