Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /Snake Video: మహానందిలో అద్బుతం.. శివుడి విగ్రహం మీద ప్రత్యక్షమైన నాగుపాము.. వీడియో వైరల్..

Snake Video: మహానందిలో అద్బుతం.. శివుడి విగ్రహం మీద ప్రత్యక్షమైన నాగుపాము.. వీడియో వైరల్..

Cobra on mahanandi shiva statue: నంద్యాల జిల్లాలోని ప్రసిద్ద మహనంది ఆలయం ప్రాంగణం సమీపంలో ఉన్న పార్కులోని శివుడి విగ్రహం మీద నాగు పాము ప్రత్యక్షమైంది. దీంతో భక్తులు ఆనందంతో పొంగిపోయారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 17, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:28 PM IST
Snake Video: మహానందిలో అద్బుతం.. శివుడి విగ్రహం మీద ప్రత్యక్షమైన నాగుపాము.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: shankeonshivastatuemahanandi

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Snake Video: మహానందిలో అద్బుతం.. శివుడి విగ్రహం మీద ప్రత్యక్షమైన నాగుపాము.. వీడియో వైరల్..
Mahanandi17 min ago
2
Google Pixel 1118 min ago
3
Camon 50 Ultra41 min ago
4
RAW NTR Sai Roop42 min ago
5
Suryapet55 min ago