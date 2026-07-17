/Snake Video: మహానందిలో అద్బుతం.. శివుడి విగ్రహం మీద ప్రత్యక్షమైన నాగుపాము.. వీడియో వైరల్..

Snake on shiva statue in mahanandi nandyal: ఇటీవల పాములు ఎక్కువగా అడవుల్లో నుంచి జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ప్రతి రోజు కూడా ఎక్కడో ఒక చోట పాములు ఇళ్లలోకి చేరుకుని హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. కొన్ని చోట్ల ఆలయాల్లో పాములు శివాలయంలో శివుడి విగ్రహాల మీద కన్పించిన ఘటనలు వార్తలలో ఉన్నాయి. చాలా మంది ఇది దేవుడి మాయ అంటూ ఆనందంతో పొంగిపోతున్నారు.ఈ నేపథ్యంలో నంద్యాల జిల్లాలోని మహనందిలో నాగు పాము శివుడి విగ్రహం మీద కన్పించింది.
మహనంది ఆలయంకు సమీపంలో ఉన్నపెద్దనందీ పార్క్ లో శివుడి విగ్రహం ఉంది. దాని మీద ఒక పాము కన్పించింది. చాలా సేపు అది పడగ విప్పి హల్ చల్ చేసింది. ఈ ఘటనను చూసి అక్కడి వారు ఆనందంతో పొంగిపోయారు. ఇది శివయ్య లీల అంటూ చాలా సేపు కోబ్రాను చూస్తు ఉండి పోయారు.
ఈ క్రమంలో కోబ్రా ను పట్టుకునే స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం అందించారు. దీంతో అతను రంగంలోకి దిగి పామును ఎంతో చాకచక్యంగా పట్టుకున్నాడు. ఆ తర్వాత దగ్గరలోని అడవిలో తీసుకెళ్లి మరీ వదిలేశాడు.
పాము శివుడి మెడలో పాకుతూపైన జటాజుటంపైన కాసేపు పడగ విప్పి నిల్చుంది. ఇది దేవతా సర్పమని అక్కడి వారు భక్తితో పొంగిపోయారు. ఈ ఘటనను వీడియో తీశారు. కొంత మంది సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది.
చాలా మంది అనాదీగా పాములకు హనీ తలపెట్టొద్దని చెప్తుంటారు. పొరపాటున కోబ్రాలకు ఆపద తలపెడితే కాలసర్పదోషం చుట్టుకుంటుందనిచెప్తారు. అందుకు పాములు కన్పిస్తే స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం ఇవ్వాలి. అంతే కానీ వాటిపై దాడి చేయడం, చంపడం మాత్రం చేయకూడదని పండితులు చెప్తుంటారు. పాములను సుబ్రహ్మణ్యుడి స్వరూపంగా భావించి భక్తితో పూజించుకుంటారు.