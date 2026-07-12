/Cobra Video: అరెవావ్.. శివలింగం మీద పడగ విప్పిన కోడెనాగు.. అరుదైన వీడియో...

Cobra Spotted on shivling Video: కోబ్రాల వీడియోలు ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా వీటిని చూసేందుకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూయిస్తున్నారు. పాములు శివుడి మెడలో ఉంటాయి. శివుడు తన మెడలో సర్పాలను ఆభరణంగా ధరించాడు. దీని వెనుక అనేక పురాణ గాథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. అందుకు సర్పాలకు ఎట్టిపరిస్థితుల్లోను అపకారం చేయోద్దని చెప్తారు.
పాము పొరాపాటున కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వారికి సమాచారం ఇవ్వాలంటారు. వారు వచ్చి పామును పట్టుకుని వెళ్లి అడవులలో వదిలేస్తారు. కానీ ఎల్లవేళల కూడా కోబ్రాలతో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనుకొకుండా కోబ్రాలు కాటు వేస్తే వెంటనే వైద్యుల దగ్గరకు వెళ్లి ట్రిట్మెంట్ చేయించుకొవాలి. విషంను నోటితో తీయడం, గాయంను కోసుకొవడం, పాముపై దాడి చేయడం వంటివి చేయకూడదు.
ఈ క్రమంలో పాములను సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ప్రతిరూపంగా భావించి పూజలు చేసుకుంటారు. ప్రస్తుతం ఒక కోడెనాగు శివుడి లింగంను చుట్టుకున్న ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింది. పచ్చని చెట్ల మధ్య శివలింగం ఉంది. దానికిమూడు నామాలు చూస్తుంటేనే భక్తి భావనలు కలిగేలా ఉంది.
మరీ అక్కడికి ఒక కోడెనాగు వచ్చింది. మరీ దానికి కూడా శివుడ్ని ఆరాధించాలని అన్పించిందో ఏంటో కానీ అది శివయ్యను చుట్టుకుని పడగ విప్పి బుసలు కొడుతూతన భక్తిని చాటుకుంది. ఇంతలో కొంత మంది అక్కడకు వచ్చి చూడగా శివలింగం మీద పాము కన్పించింది.
ఈ అరుదైన ఘటనను తమఫోన్ లలో రికార్డు చేశారు. చాలా సేపు పాము శివుడి లింగంను చుట్టుకుని అలానే ఉండిపోయింది. ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియోను పోస్ట్ చేయడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.