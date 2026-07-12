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Cobra Video: అరెవావ్.. శివలింగం మీద పడగ విప్పిన కోడెనాగు.. అరుదైన వీడియో...

Snake video viral: కొడెనాగు పాము  శివలింగంను చుట్టుకుని పడగవిప్పింది.ఈ అరుదైన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 12, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:49 AM IST
Cobra Video: అరెవావ్.. శివలింగం మీద పడగ విప్పిన కోడెనాగు.. అరుదైన వీడియో...
Image Credit: cobraviralvideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Cobra Video: అరెవావ్.. శివలింగం మీద పడగ విప్పిన కోడెనాగు.. అరుదైన వీడియో...
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