Snake Viral Video: వామ్మో.. ఒక్కసారిగా ఎలుకను మింగిన పాము.. ఏం చేసిందో చూడండి.. వీడియో ఇదే..

Snake Swallowed Mouse Video: ఏవైనా జంతువులు తమ శక్తికి మించి తింటే ఏం జరుగుతుందో? మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. ఓ పాము అతిపెద్ద ఎలుకను మింగడానికి ప్రయత్నించింది. అయితే గొంతులో ఇరుక్కుపోవడంతో బయటికి కక్కేసిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 13, 2025, 03:49 PM IST

Snake Swallowed Mouse Video Watch: తరచుగా అడవుల్లో, అడవి పరిసర గ్రామాల్లో అరుదైన ఆశ్చర్యపరిచే ఎన్నో ఘటనలు చోటుచేసుకుంటూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పాములకు సంబంధించిన ఘటనలు మనం తరచుగా సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ ఉంటాం. అయితే, తాజాగా ఇంటర్నెట్లో ఓ నాగుపాము తన శక్తిని మించి ఒక పెద్ద ఎలుకను వేటాడి మింగడానికి ప్రయత్నించిన ఘటన వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. సాధారణంగా ఈ ఘటన ద్వారా పాముల మనుగడలో ఉన్న వింత మరోసారి రుజువైంది.  పాములు చిన్న చిన్న క్రిమి కీటకాలను వేటాడటం సర్వసాధారణం. కానీ ఈ వీడియోలో దీనికి భిన్నంగా ఉంది..

వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే... ముందుగా ఒక పెద్ద అరుదైన నాగుపాము కనిపిస్తుంది. ఆ పాము తన వేటలో భాగంగా ఒక భారీ ఎలుకను చంపి మింగడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. అయితే ఆ పాముకు నోట్లో ఎలుక పూర్తిగా పట్టలేకపోవడం కారణంగా మరోసారి పాము తన దవడాలను విశాలం చేస్తూ ఎలుకను నోట్లోకి నెట్టడం ప్రారంభించడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ పాము పెద్ద ఎలుకను  తినాలని తపనతో దృఢంగా నోట్లోకి లాక్కోవడం చూడొచ్చు. చివరకు పాము నెమ్మదిగా నోటిని సాగదీస్తూ ఎలుకను లోపలికి లాక్కుంది. కొద్దిసేపు ఆ పాము ఎలుకను నోట్లోనే పట్టుకొని ఉండడం చూడొచ్చు. ఎందుకంటే ఆ ఎలుక పాము గొంతు కంటే చాలా పెద్దదిగా ఉంది.. 

వీడియో చివరి భాగంలో.. ఆ ప్రమాదకరమైన నాగుపాము ఎలుకను దాదాపు సగం వరకు మింగేసింది.. దీంతో పాము మెడ భాగం మొత్తం ఉబ్బిపోయింది. దీంతో పాము చేసేదేమీ లేక వెంటనే ఆ ఎలుకను బయటికి కక్కేందుకు ప్రయత్నించింది. ఇందులో భాగంగానే పాము నెమ్మది నెమ్మదిగా బయటికి ఎలుకను తన గొంతులో నుంచి బయటికి కక్కుతూ వచ్చింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి..  ఈ అరుదైన వీడియో అడవి జీవనంలో చోటు చేసుకునే సహజ సంఘటనలకు అద్దం పడుతుంది. ప్రపంచంలోని అనేక రకాల పాములు, అవి ఆహారాన్ని వేటాడే పద్ధతులు, వాటి శరీర నిర్మాణాలు వాటికి ఎంత అనుకూలంగా ఉన్నాయో మరోసారి ఈ వీడియో రుజువు చేస్తుంది.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Snake VideoViral videoViral newsTelugu Viral VideoLatest Viral Video

