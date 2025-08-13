Snake Viral Video: వామ్మో.. ఒక్కసారిగా ఎలుకను మింగిన పాము.. ఏం చేసిందో చూడండి.. వీడియో ఇదే..

Snake Swallowed Mouse Video Watch: తరచుగా అడవుల్లో, అడవి పరిసర గ్రామాల్లో అరుదైన ఆశ్చర్యపరిచే ఎన్నో ఘటనలు చోటుచేసుకుంటూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పాములకు సంబంధించిన ఘటనలు మనం తరచుగా సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ ఉంటాం. అయితే, తాజాగా ఇంటర్నెట్లో ఓ నాగుపాము తన శక్తిని మించి ఒక పెద్ద ఎలుకను వేటాడి మింగడానికి ప్రయత్నించిన ఘటన వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. సాధారణంగా ఈ ఘటన ద్వారా పాముల మనుగడలో ఉన్న వింత మరోసారి రుజువైంది. పాములు చిన్న చిన్న క్రిమి కీటకాలను వేటాడటం సర్వసాధారణం. కానీ ఈ వీడియోలో దీనికి భిన్నంగా ఉంది..
వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే... ముందుగా ఒక పెద్ద అరుదైన నాగుపాము కనిపిస్తుంది. ఆ పాము తన వేటలో భాగంగా ఒక భారీ ఎలుకను చంపి మింగడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. అయితే ఆ పాముకు నోట్లో ఎలుక పూర్తిగా పట్టలేకపోవడం కారణంగా మరోసారి పాము తన దవడాలను విశాలం చేస్తూ ఎలుకను నోట్లోకి నెట్టడం ప్రారంభించడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ పాము పెద్ద ఎలుకను తినాలని తపనతో దృఢంగా నోట్లోకి లాక్కోవడం చూడొచ్చు. చివరకు పాము నెమ్మదిగా నోటిని సాగదీస్తూ ఎలుకను లోపలికి లాక్కుంది. కొద్దిసేపు ఆ పాము ఎలుకను నోట్లోనే పట్టుకొని ఉండడం చూడొచ్చు. ఎందుకంటే ఆ ఎలుక పాము గొంతు కంటే చాలా పెద్దదిగా ఉంది..
వీడియో చివరి భాగంలో.. ఆ ప్రమాదకరమైన నాగుపాము ఎలుకను దాదాపు సగం వరకు మింగేసింది.. దీంతో పాము మెడ భాగం మొత్తం ఉబ్బిపోయింది. దీంతో పాము చేసేదేమీ లేక వెంటనే ఆ ఎలుకను బయటికి కక్కేందుకు ప్రయత్నించింది. ఇందులో భాగంగానే పాము నెమ్మది నెమ్మదిగా బయటికి ఎలుకను తన గొంతులో నుంచి బయటికి కక్కుతూ వచ్చింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి.. ఈ అరుదైన వీడియో అడవి జీవనంలో చోటు చేసుకునే సహజ సంఘటనలకు అద్దం పడుతుంది. ప్రపంచంలోని అనేక రకాల పాములు, అవి ఆహారాన్ని వేటాడే పద్ధతులు, వాటి శరీర నిర్మాణాలు వాటికి ఎంత అనుకూలంగా ఉన్నాయో మరోసారి ఈ వీడియో రుజువు చేస్తుంది.
