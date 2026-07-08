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Snake Video: బాప్ రే.. కొండ చిలువను గబ గబా మింగేస్తున్న నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..

Python video: కొండ చిలువను చూసి నాగు పాము దానిపై దాడి చేసింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 08, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:51 PM IST
Snake Video: బాప్ రే.. కొండ చిలువను గబ గబా మింగేస్తున్న నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..
Image Credit: pythonvideo(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Snake Video: బాప్ రే.. కొండ చిలువను గబ గబా మింగేస్తున్న నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..
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