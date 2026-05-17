Snake swallows frog Video goes viral: నాగుపాములకు చెందిన వీడియోలు నిత్యం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యంకు గురిచేస్తాయి. మరికొన్ని వీడియోలు షాక్ కు గురిచేస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో నాగు పాములు వీడియోలను చూసేందుకు జనాలు ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. మొత్తంగా కోబ్రాకు కప్పలు,ఎలుకలంటే చాలా ఇష్టమైన ఫుడ్. అవి ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటే పాములు అక్కడ ఎక్కువగా సంచారం చేస్తాయి. నాగు పాములు చెట్ల పొదలు, చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా నివాసం ఉంటాయి. కోబ్రాలు రాత్రి పూట వేటాడతాయి.
ప్రస్తుతం ఒక భారీ సర్పం వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిలో అది తన నోట్లో ఎలుకను పట్టుకుని మరీ స్పీడ్ గా చెట్లలోకి పాక్కుంటూ వెళ్లింది. అక్కడున్న వారు పాము కదలికల్ని చూశారు . వెంటనే తమ కెమెరాలో బంధించారు. అది చెట్లలోకి వెళ్లి పెద్ద కప్పను పట్టుకుని గుటుక్కున మింగేసింది.
కప్ప చాలా పెద్దదిగా ఉండి పలుమార్లు పాము నోటి నుంచి విడ్పించుకొవడానికి ప్రయత్నించింది. అయిన అది సాధ్యపడలేదు. మొత్తంగా కోబ్రా చాలా వేగంగా తన తలను పైకి పెళ్లి మరీ వేగంగా పాక్కుంటూ వెళ్లడం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది.
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. అంతే కాకుండా కోబ్రా ఎంత వేగంగా కప్పను తింటుందంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.