English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Video: మనిషి పైకి ఎక్కిన 18 అడుగుల భయంకరమైన త్రాచుపాము..ఏనుగైనా ఒక్క కాటుతో చనిపోతుంది!

Snake Viral Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఇది ఎవర్ని అయినా వణికించే వీడియో. ఈ వీడియోలో ఒక యువకుడు భారీ పామును పట్టుకుని ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఈ పాము సాధారణ పాము కాదు, కానీ ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన, అత్యంత విషపూరితమైన పాము, మలేషియా కింగ్ కోబ్రా. ఆ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 31, 2025, 11:26 AM IST

Trending Photos

8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
6
Cmf By Nothing
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
Govt Employees: కేబినెట్‌ సబ్‌ కమిటీ భేటీ.. సెప్టెంబర్ 2న తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌!
6
Dearness allowance
Govt Employees: కేబినెట్‌ సబ్‌ కమిటీ భేటీ.. సెప్టెంబర్ 2న తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌!
Nagarjuna Net Worth: రీల్ లైఫ్ లోనే రియల్ లైఫ్ లోనే నాగార్జున ‘కింగే’.. ఈయన ఆస్తులు ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..!
6
Nagarjuna Net Worth
Nagarjuna Net Worth: రీల్ లైఫ్ లోనే రియల్ లైఫ్ లోనే నాగార్జున ‘కింగే’.. ఈయన ఆస్తులు ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..!
Snake Video: మనిషి పైకి ఎక్కిన 18 అడుగుల భయంకరమైన త్రాచుపాము..ఏనుగైనా ఒక్క కాటుతో చనిపోతుంది!

Snake Viral Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఇది ఎవర్ని అయినా వణికించే వీడియో. ఈ వీడియోలో ఒక యువకుడు భారీ పామును పట్టుకుని ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఈ పాము సాధారణ పాము కాదు, కానీ ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన, అత్యంత విషపూరితమైన పాము, మలేషియా కింగ్ కోబ్రా. ఆ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ వీడియోను నేచర్ ఈజ్ అమేజింగ్  @AMAZlNGNATURE ద్వారా X ఖాతాలో షేర్ చేశారు. "ఇది మలేషియా కింగ్ కోబ్రా. భూమి మీద అతి పొడవైన విషపూరిత పాము. ఇది కింగ్ కోబ్రా వివిధ ఉపజాతులలో కూడా పొడవైనది. మగ పాములు 17 అడుగుల నుంచి 18 అడుగుల వరకు ఉంటాయి" అనే క్యాప్షన్‌తో వీడియో షేర్ చేశారు.  

కింగ్ కోబ్రా దాని పొడవుకు మాత్రమే కాకుండా, దాని తెలివితేటలు, ప్రాణాంతక విషం, ప్రత్యేకమైన వేట కూడా ఇది ఫేమస్. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ పాము ఇతర పాములను కూడా తింటుంది. అందుకే దీనిని 'పాముల రాజు' అని పిలుస్తారు. ఈ పాము చాలా విషపూరితమైనది, అది ఏనుగును కూడా చంపగలదు.

నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. మలేషియా కింగ్ కోబ్రా విషం చాలా శక్తివంతమైనది. అది కొన్ని గంటల్లోనే పెద్ద ఏనుగును కూడా చంపగలదు. అయితే, ఈ పాము మానవులపై సులభంగా దాడి చేయదు. మనుషులు ఎవరైనా బెదిరించినా, చంపేందుకు ప్రయత్నించి సందర్భాల్లో మాత్రమే ఇది దాడి చేస్తుంది. ఆడ కింగ్ కోబ్రా కూడా తన గుడ్లను రక్షించుకోవడానికి గూడు కట్టుకుంటుంది. తన పిల్లల్ని కాపాడుకునేందుకు ఆడపాము కూడా ఎంతో దూకుడుగా ఉంటుంది. 

మలేషియా కింగ్ కోబ్రా తూర్పు మలేషియాలో కనిపిస్తుంది. ఇది ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన విషపూరిత పాము, ఇది 5-6 మీటర్ల పొడవు వరకు పెరుగుతుంది. కింగ్ కోబ్రాస్ సాధారణంగా మనుషులపై దాడి చేయవు. బెదిరింపులు లేదా చంపడానికి ప్రయత్నించిన సమయాల్లో ఇది దాడి చేస్తుంది. ఇది ఒక రకమైన సౌండ్ చేసుకుండూ వస్తుంది.

Also Read: Mahila Rojgar Yojana: మహిళలకు రూ.10 వేలు..కొత్త పథకం ఎలాంటి అర్హతలు లేవు!

Also Read: Allu Kanakaratnam Death: అల్లు కనకరత్నం పాడె మోసిన చిరంజీవి, అల్లు అర్జున్..వీడియో వైరల్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

SnakeSnake VideoKing CobraViral videovideo

Trending News