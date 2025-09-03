Snake Viral Video: సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం అనేక వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి. పాముకు సంబంధించిన ఓ వీడియో ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో నాగుపాము ఓ ఇంట్లోకి ప్రవేశించింది. ఎటు నుంచి వచ్చిందో తెలియదు కానీ, ఇంట్లో వాళ్లకి మూడు చెరువుల నీళ్లు తాగించింది. భారీ నాగుపామును బెడ్రూమ్లో చూడగానే ఒక్కసారిగా ఇంట్లో వాళ్లకి గుండె ఆగినంత పనైంది. అయితే అక్కడున్న ఓ వ్యక్తి ఆ పామును పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ, ఆ పాము చిక్కకుండా ఇంటి లోపల హల్చల్ చేస్తోంది.
ప్రస్తుతం వర్షాకాలంలో పాముల బెడద విపరీతంగా ఉంటుంది. భారీ వర్షాల కారణంగా, వరదల వల్ల నీరు నిలబడిన తరుణంలో పాములు తలదాచుకునేందుకు ప్రదేశాలు లేకపోవడం వల్ల అవి జనావాసాల్లోకి వస్తాయి. తడి ప్రదేశాలను వదిలి.. వెచ్చని, పొడి ప్రదేశాలను వెతుక్కుంటూ పాములు వస్తాయి. ఈ క్రమంలోని పాడుబడ్డ ఇళ్లు లేదా ఇళ్లలోని స్టోర్ రూమ్స్, చెప్పుల స్టాండ్ వద్ద కనిపిస్తుంటాయి. ఇటీవలే బెంగళూరుకు చెందిన టెకీ కూడా పాము కాటు వల్లే చనిపోయాడు. చెప్పులో దూరిన పామును చూడకుండా వాటిని ధరించడం వల్ల అందులోని పాము కాటేసింది. సరైన సమయంలో వైద్యం అందక పోవడం వల్ల అతడు ప్రాణాలు విడిచాడు.
ఇప్పుడు కూడా అలాంటి ఓ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఓ నాగుపాము ఇంట్లోకి దూరింది. ఇంట్లోకి దూరిన పాము.. అన్ని గదుల్లోకి తిరుగూతూ హల్ చల్ చేస్తోంది. ఆ వీడియో చూసి ఎంతో మంది షాక్ అవుతున్నారు. ఆ ఇంట్లో వాళ్ల పరిస్థితి ఏంటని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
వైరల్ గా మారిన ఈ వీడియోలో ఓ నాగుపాము బెడ్రూమ్లోకి వెళ్లింది. ఎలా వచ్చిందో తెలియదు కానీ, గుట్టుగా ఇంట్లోకి చొరబడింది. దూకుడుగా పరిగెతూ ఇంట్లో వాళ్లకి చుక్కలు చూపించింది. ఆ పామును బయటకి తరిమేందుకు ఎంతో ప్రయత్నించారు. ఓ వ్యక్తి దాన్ని పట్టుకునేందుకు చూశాడు. కానీ, అతడికి కుదరలేదు. మరోవైపు ఆ పాము అక్కడితో ఆగకుండా బెడ్రూమ్లో తలుపులు, కిటికీలు వంటి వాటిపై ఎక్కుతుంది. దీంతో ఇంట్లో వారందరూ భయంతో హడలిపోయారు. కానీ, ఓ వ్యక్తి మాత్రం దాన్ని వీడియో తీస్తూ ఉండిపోయాడు.
కానీ, చివరకు వాళ్లు పాములు పట్టే నిపుణునికి సమాచారం అందించారు. దీంతో అక్కడికి చేరుకున్న స్నేక్ క్యాచర్ ఆ పాముని ఎంతో చాకచక్యంగా పట్టుకున్నాడు. ఈ వీడియో చూసిన ప్రజలు షాక్ అవుతున్నారు. ఆ పాము చాలా యాక్టివ్ గా ఉందని.. ఛాన్స్ ఉంటే జనంపైకి దూకేసి మరీ దాడి చేస్తుందంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎడతెరిపి లేని వానల కారణంగా పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుందని అంతా అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో అందరూ తగిన జాగ్రత్తలు చేపట్టాలని సూచిస్తున్నారు.
