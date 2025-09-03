English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Video: ఇంట్లోకి దూరిన భారీ సర్పం..గోడపైకి పాకుతూ..ఎగిరెగిరి దూకుతూ హల్‌చల్‍!!

Snake Viral Video: సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం అనేక వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి. పాముకు సంబంధించిన ఓ వీడియో ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో నాగుపాము ఓ ఇంట్లోకి ప్రవేశించింది. ఎటు నుంచి వచ్చిందో తెలియదు కానీ, ఇంట్లో వాళ్లకి మూడు చెరువుల నీళ్లు తాగించింది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 3, 2025, 02:23 PM IST

Trending Photos

Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
7
Gold Price Today
Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
5
bank holiday september 5
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
5
School holidays
School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
Snake Video: ఇంట్లోకి దూరిన భారీ సర్పం..గోడపైకి పాకుతూ..ఎగిరెగిరి దూకుతూ హల్‌చల్‍!!

Snake Viral Video: సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం అనేక వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి. పాముకు సంబంధించిన ఓ వీడియో ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో నాగుపాము ఓ ఇంట్లోకి ప్రవేశించింది. ఎటు నుంచి వచ్చిందో తెలియదు కానీ, ఇంట్లో వాళ్లకి మూడు చెరువుల నీళ్లు తాగించింది. భారీ నాగుపామును బెడ్‌రూమ్‌లో చూడగానే ఒక్కసారిగా ఇంట్లో వాళ్లకి గుండె ఆగినంత పనైంది. అయితే అక్కడున్న ఓ వ్యక్తి ఆ పామును పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ, ఆ పాము చిక్కకుండా ఇంటి లోపల హల్‌చల్ చేస్తోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రస్తుతం వర్షాకాలంలో పాముల బెడద విపరీతంగా ఉంటుంది. భారీ వర్షాల కారణంగా, వరదల వల్ల నీరు నిలబడిన తరుణంలో పాములు తలదాచుకునేందుకు ప్రదేశాలు లేకపోవడం వల్ల అవి జనావాసాల్లోకి వస్తాయి. తడి ప్రదేశాలను వదిలి.. వెచ్చని, పొడి ప్రదేశాలను వెతుక్కుంటూ పాములు వస్తాయి. ఈ క్రమంలోని పాడుబడ్డ ఇళ్లు లేదా ఇళ్లలోని స్టోర్ రూమ్స్, చెప్పుల స్టాండ్ వద్ద కనిపిస్తుంటాయి. ఇటీవలే బెంగళూరుకు చెందిన టెకీ కూడా పాము కాటు వల్లే చనిపోయాడు. చెప్పులో దూరిన పామును చూడకుండా వాటిని ధరించడం వల్ల అందులోని పాము కాటేసింది. సరైన సమయంలో వైద్యం అందక పోవడం వల్ల అతడు ప్రాణాలు విడిచాడు. 

ఇప్పుడు కూడా అలాంటి ఓ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఓ నాగుపాము ఇంట్లోకి దూరింది. ఇంట్లోకి దూరిన పాము.. అన్ని గదుల్లోకి తిరుగూతూ హల్ చల్ చేస్తోంది. ఆ వీడియో చూసి ఎంతో మంది షాక్ అవుతున్నారు. ఆ ఇంట్లో వాళ్ల పరిస్థితి ఏంటని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. 

వైరల్ గా మారిన ఈ వీడియోలో ఓ నాగుపాము బెడ్‌రూమ్‌లోకి వెళ్లింది. ఎలా వచ్చిందో తెలియదు కానీ, గుట్టుగా ఇంట్లోకి చొరబడింది. దూకుడుగా పరిగెతూ ఇంట్లో వాళ్లకి చుక్కలు చూపించింది. ఆ పామును బయటకి తరిమేందుకు ఎంతో ప్రయత్నించారు. ఓ వ్యక్తి దాన్ని పట్టుకునేందుకు చూశాడు. కానీ, అతడికి కుదరలేదు. మరోవైపు ఆ పాము అక్కడితో ఆగకుండా బెడ్‌రూమ్‌లో తలుపులు, కిటికీలు వంటి వాటిపై ఎక్కుతుంది. దీంతో ఇంట్లో వారందరూ భయంతో హడలిపోయారు. కానీ, ఓ వ్యక్తి మాత్రం దాన్ని వీడియో తీస్తూ ఉండిపోయాడు. 

కానీ, చివరకు వాళ్లు పాములు పట్టే నిపుణునికి సమాచారం అందించారు. దీంతో అక్కడికి చేరుకున్న స్నేక్ క్యాచర్ ఆ పాముని ఎంతో చాకచక్యంగా పట్టుకున్నాడు. ఈ వీడియో చూసిన ప్రజలు షాక్ అవుతున్నారు. ఆ పాము చాలా యాక్టివ్ గా ఉందని.. ఛాన్స్ ఉంటే జనంపైకి దూకేసి మరీ దాడి చేస్తుందంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎడతెరిపి లేని వానల కారణంగా పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుందని అంతా అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో అందరూ తగిన జాగ్రత్తలు చేపట్టాలని సూచిస్తున్నారు. 

Also Read: Earthquake: భారీ భూకంపం..600 మంది మృతి..శవాలు గుట్టలుగుట్టలుగా..!

Also Read: EPFO: ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లుకు బంపర్ ఆఫర్..సెప్టెంబరు 1 నుంచి EPFO మారిన రూల్!!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Snake Videocobra snake videomonsoon seasonSnake BiteSnake video Viral

Trending News