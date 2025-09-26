Snake Video: పాము కాటేసే ముందు భయంకరమైన విన్యాసం..ఇలాంటి పాములతో జరభద్రం!

Dangerous Snake Video: సోషల్ మీడియా నిత్యం ఏదో ఒక వీడియో వైరల్ అవుతూనే ఉంటుంది. అందులోనూ కొన్ని జంతువులు, పాముల వీడియోలు తెగ ట్రెండ్ అవుతుంటాయి. అలాంటి వాటిలో ప్రస్తుతం ఓ పాము వీడియో నెట్టింట తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది. పాము విచిత్రంగా విష్ణుచక్రంలా గుండ్రంగా తిరుగూ కనిపించింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియోనూ మీరూ చూసేయండి.
వైరల్ వీడియోలో, మీరు ఒక పాము పాములా తిరుగుతూ అకస్మాత్తుగా కాటు వేయడానికి బయటకు దూకడాన్ని చూడవచ్చు. పాము ఆకస్మిక దాడి ప్రవర్తన దానిని చాలా ప్రమాదకరంగా చేస్తుంది. మొదటి చూపులో, ఇది ఒక రాటిల్ స్నేక్లా కనిపిస్తుంది. కానీ దాని తోకపై రాటిల్ లాంటి నిర్మాణం లేకపోవడంతో ఇది రాటిల్ స్నేక్స్ కంటే భిన్నంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది.
Intimidating defensive display of the rhombic egg eater, a non-venomous snake pic.twitter.com/Kc2NibxNJZ
— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) September 18, 2025
వైరల్ వీడియో ప్రకారం.. దాడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న గోధుమ రంగు పామును మీరు చూడవచ్చు. మీరు దానిని చూసినప్పుడు అది చిన్నగా కనిపిస్తుంది. కానీ కాటు వేసే విషయానికి వస్తే, అది అంత చిన్నది కాదు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతోంది. వీడియో చూడండి...
ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ Xలో @AMAZlNGNATURE అనే ఖాతా షేర్ చేసింది. సెప్టెంబర్ 19న షేర్ చేసిన ఈ వీడియోను ఇప్పటివరకు 608.7k మంది వీక్షించారు. దీనికి 5.4k లైక్లు, అనేక వ్యాఖ్యలు వచ్చాయి.
