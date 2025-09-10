English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Fight Video: నాగుపాము Vs కొండచిలువ భీకరయుద్ధం..వణుకు పుట్టిస్తున్న వీడియో!

Snake Videos Viral: సాధారణంగా పాములు ఇతర జంతువులు, మనుషుల మీద దాడులు చేస్తుంటాయి. కానీ, పాములు వాటిలో అవే చంపుకొనే సంఘటనలు అరుదు. కానీ, అలాంటి సంఘటనే ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు కానీ, ఓ నాగుపామును కొండచిలువ జాతికి చెందిన పాముతో భీకర యుద్ధం జరిగింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 10, 2025, 10:34 AM IST

Snake Videos Viral: ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని వేల జాతుల పాములు ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని అత్యంత విషపూరితమైనవి. మరికొన్ని అంతగా విషపూరితమైనవి కావు. మనకు తెలిసిన పాముల్లో నల్లత్రాచు లేదా నాగపాము అత్యంత విషపూరితమైన పాములుగా గుర్తించారు. వాటి విషంతో ఎన్నో రసాయనాలు తయారు చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా నల్లత్రాచు కాటేస్తే నిమిషాల్లో మరణం సంభవిస్తుంది. అందుకే నాగుపాములను ఎక్కడ చూసినా జనాలు పారిపోతుంటారు. కానీ, అన్నీ పాములు విషపూరితమైనవి కావు కానీ, అన్నీ పాములు ప్రమాదకరమైనవి. పాము జాతుల్లో అనకొండ, కొండచిలువ లాంటి పాములు అంతగా విషపూరితమైనవి కావు. కానీ, ఆ రకమైన పాములు బలంతో కదలకుండా ఒత్తిడి పెట్టి చంపే అవకాశం ఉంది. 

సాధారణంగా పాములు ఇతర జంతువులు, మనుషుల మీద దాడులు చేస్తుంటాయి. కానీ, పాములు వాటిలో అవే చంపుకొనే సంఘటనలు అరుదు. కానీ, అలాంటి సంఘటనే ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు కానీ, ఓ నాగుపామును కొండచిలువ జాతికి చెందిన పాముతో భీకర యుద్ధం జరిగింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది. 

ఓ నాగుపామును కొండచిలువ గట్టిగా చుట్టేస్తుంది. ఎంత ప్రాణి అయినా కొండచిలువ లాంటి ఉడుం పట్టు నుంచి తప్పించుకోవడం చాలా కష్టం. అలాంటిది నాగుపాము కూడా కొండచిలువ బారి నుంచి తప్పించుకోవడం కష్టంగా మారింది. కొండచిలువ చుట్టేసి బలవంతంగా ఒత్తిడి చేస్తున్న క్రమంలో నాగుపాము కోరలు కూడా బయటకి వచ్చినంత పనైంది. 

ఈ వీడియోని ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేయగా దీనికి ఇప్పటికే 6 లక్షలకు పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి. ఈ 53 సెకన్ల నిడివి ఉన్న వీడియోపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. పాములు కొట్లాడుకోవడం చూడడం ఇదే తొలిసారి అంటున్నారు. కానీ, పాములు  చంపుకొనేంత పోరాడడం ఇదే తొలిసారి. 

