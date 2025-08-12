English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Video: వామ్మో.. ఒక పాము మరో పాము ఎలా తింటుందో చూడండి.. వింత వీడియో..

Snake Eats Another Snake Viral Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ పాము ఇంకో పామును నూడిల్స్‌లా తినడానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వీడియోలో ఓ పాము తన జాతికి సంబంధించిన పాముని తినడం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఎప్పుడైనా ఇలాంటి వీడియో మీరు చూశారా?

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 12, 2025, 05:00 PM IST

Snake Video: వామ్మో.. ఒక పాము మరో పాము ఎలా తింటుందో చూడండి.. వింత వీడియో..

Snake Eats Another Snake Viral Video Watch: సాధారణంగా ఏ జంతువులైన వాటి జాతులకు సంబంధించిన జంతువులను చంపి తినడం ఇప్పటికీ మనం ఎక్కడ చూడలేదు. ఏ జంతువు అయినా తప్పకుండా వాటి జాతికి సంబంధించిన జంతువులను గుర్తించి.. ఇతర జంతువులను చంపుకు తింటూ ఉంటాయి. కానీ పాములు మాత్రం అలా కావు. కొన్ని జాతులకు సంబంధించిన పాములు మాంసం అయితే, చాలు వాటి జాతికి సంబంధించిన స్నేక్స్‌ను సైతం దాడి చేసి ఆహారంగా మలుచుకుంటాయి. ఇలాంటి ఘటనలకు సంబంధించిన వీడియోలు మనం చాలా అరుదుగా చూస్తూ ఉంటాం.. తాజాగా ఓ పాము ఇంకో పామును తింటున్న అరుదైన దృశ్యాలు కెమెరాకు చిక్కాయి.. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. 

పాములంటేనే ప్రమాదకరమైనవి.. వాటిని ఏమీ అనకపోయినా దాడి చేస్తూ ఉంటాయి.. అలాంటి పాములు వాటి జాతులకు సంబంధించిన పాములనే చంపుకు తింటూ ఉంటాయి. తాజాగా ఇలాంటి ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఒక పాము గాల్లో ఉండగానే.. మరొక పాములు అమాంతం మింగేస్తోంది. ఈ దృశ్యాలను చూసిన వారంతా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. పాములు ఇలా కూడా చేస్తాయా అని సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో? ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. నిర్మాణంలో ఉన్న ఓ రేకుల షెడ్డు నుంచి ఓ భారీ విషపూరితమైన పాము వేలాడుతూ ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. ఇదే సమయంలో సజీవంగా ఉన్న ఓ పాము ఆ పాము నోట్లో ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. సొంత జాతికి చెందిన పాముని మరో పాము నోటితో గొంతు నులిమి చంపేసి మింగడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. ఈ వీడియోలో పాము నెమ్మది నెమ్మదిగా మొత్తం పామును మింగేస్తూ.. ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్‌గా మారింది.

ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను  'నేచర్ ఈజ్ అమేజింగ్' అనే X హ్యాండిల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను 3.5 లక్షల మందికి పైగా వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా చాలామంది ఈ వీడియోను లైక్ చేసినట్లు సమాచారం. అయితే చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఈ వీడియో చూసి వింత వింత కామెంట్లు పెడుతున్నారు. కొంతమంది ఇలా కామెంట్లు చేశారు.."ఇది ఎంత ప్రమాదకరమైన దృశ్యం.. ఒక పాము ఇంకో పామును నమిలి తింటుందా? ఇలా తింటాయని నాకు ఇప్పటివరకు తెలియదు" అని కొంతమంది కామెంట్ చేస్తే.. మరికొందరు ఒక పాము ఇంకో పామును నూడిల్స్‌లా తింటోందని రాసుకు వచ్చారు..

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

