Snake Video: చింత చెట్టు ఎక్కి.. చింతపండు తింటున్న విషపూరితమైన పాము.. వీడియో ఇదే..

Venomous Snake Eating Tamarind Video: ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటలిజెన్సీ వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. ఎలాంటి పనులైన దీని ద్వారా ఎంతో సులభంగా చేసుకోగలుగుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆఫీసు పనులకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. దీని కారణంగా కొంతమంది ఎంతో స్పీడుగా ఆఫీస్ పనులు చేయగలుగుతున్నారు. అలాగే కొన్ని లక్షల మంది జాబులు పోవడానికి కూడా ఇది కారణమైంది. AI ద్వారా ప్లస్ పాయింట్లతో పాటు మైనస్ పాయింట్లు కూడా ఉన్నాయి. అయితే, చాలామంది దీనినే గ్రాఫిక్స్ రంగాల్లో కూడా ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు. కేవలం ప్రోమ్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ మానవ డిజైనర్ల కంటే అద్భుతమైన గ్రాఫిక్స్ను అందిస్తోంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని చాలామంది వీటి పైన ఎక్కువగా పని చేస్తున్నారు.
చాలామంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని వినియోగించుకొని వీడియోలు కూడా తయారు చేస్తున్నారు. అద్భుతమైన వీడియోలు తయారుచేసి సోషల్ మీడియాలో వదులుతున్నారు. తాజాగా ఇలా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ సృష్టించిన ఎన్నో వీడియోలు వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ముఖ్యంగా జంతువులతో పాటు కొన్ని అరుదైన దృశ్యాలకు సంబంధించిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ వీడియోలు ఎంతగానో వైరల్ అయ్యాయి. ఇందులో భాగంగానే తాజాగా పాముకు సంబంధించిన ఓ వీడియో వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియో ఏంటో దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు తెలుసుకోండి.
Also Read: Baby King Cobra Video: దోసిలి నిండా నాగుపాము పిల్లలే.. పడగలు విప్పి ఎలా ఆడుతున్నాయో చూడండి.. వీడియో..
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించిన ఓ పాము వీడియో ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఈ వీడియోలో పాము చింత చెట్టుపై ఏకంగా ఎండిన చింతపండును తినడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ వీడియోలో పాము నెమ్మదిగా పైపుర పోయిన చింతపండును తన నోటితో కొరకడం మీరు గమనించవచ్చు. గతంలో కొన్ని పాములు జామ పనులను తింటున్న దృశ్యాలు కూడా వైరల్ అయ్యాయి. అలాగే మరికొన్ని పాములు పండిన మామిడి పండ్లను కొరుకుతున్న దృశ్యాలు కూడా సోషల్ మీడియాలో చూసాం. ఈ వీడియోలో కూడా ఓ ప్రమాదకరమైన పాము చింతపండు తింటోంది. ఇలా ఇప్పటికీ చాలామంది ఎలాగోలా వ్యూస్ సంపాదించుకోవడానికి సోషల్ మీడియాలో వివిధ వీడియోలు క్రియేట్ చేసి పెడుతున్నారు.
