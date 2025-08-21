English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Viral Video: భయంకరంగా పోరాడుకుంటున్న రెండు విషపు పాములు.. గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తున్న వీడియో..

Snake Viral Video: రగులుతున్న మొగలి పొద.. వగలమారి కన్నె ఎద అంటూ రెండు పాములు ఒకదానితో ఒకటి పెనవేసుకొని ఉన్న ఓ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. రెండు పాములు సయ్యాట ఆడుతున్న ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 21, 2025, 01:59 PM IST

Snake Viral Video: భయంకరంగా పోరాడుకుంటున్న రెండు విషపు పాములు.. గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తున్న వీడియో..

  

Snake Romance Viral Video: ప్రతి రోజూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో పాములకు జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎక్కువ మంది నెటిజన్లు ఇలాంటి వీడియోలను ఎక్కువగా చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇక పాములకు సంబంధించిన ఇలాంటి వీడియోలను పిక్చరైజ్ చేస్తోన్న సాహస వీడియోగ్రాఫర్స్ కు ఈ సందర్భంగా హాట్సాఫ్ చెప్పాల్సిందే. ఇలాంటి అద్భుత దృష్యాలు క్షణాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం వన్య ప్రాణులకు సంబంధించిన  వీడియోలు ఎక్కువగా  ట్రెండింగ్‌లో ఉంటున్నాయి. వాటిలో, పాము వీడియోలు నెటిజన్ల దృష్టిని ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి. 

పాముల్లో కోబ్రాలే అత్యంత ప్రమాదకరమైనవి. వీటినే మనం నాగరాజుగా పూజిస్తాము. అవి బుస కొడితేనే విషం ఆవలకు చిమ్మడం వీటి స్పెషాలిటీ. అంతేకాదు ఈ పాములు ఎవరైనా తమపై దాడికి వస్తున్నారని తెలిస్తే అవి దూకి దాడి చేస్తాయి. మీరు పాములు మనుషులపై దాడి చేయడం చూసి ఉండవచ్చు. అదేవిధంగా, పాములు ఒకదానికొకటి దాడి చేసుకునే వీడియోలు చూసారా.. చూడకపోతే వెంటనే ఈ వీడియో చూసేయండి. అది కూడా ఒక పాము మరొక కింగ్ కోబ్రాపై దాడి చేయడం చాలా అరుదు. అలాంటి అరుదైన సంఘటన కెమెరాలో క్లిక్ అనిపించారు. ఇప్పుడు అది సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. 

 
 
 
 
 

ఈ వీడియోలో.. రెండు పెద్ద నాగుపాములు ఒకదానికొకటి ఎదురుగా నిలబడి ఉన్నాయి. అకస్మాత్తుగా, ఒక నాగుపాము మరొక నాగుపామును దాడి చేసింది, మరొక నాగుపాము కూడా ప్రతిగా దాడి చేసింది. ఈ పోరాటం కొన్ని క్షణాల పాటు జరిగింది. ఈ భీకర పోరాటం చివరిలో ఏమి జరిగిందో చూసి నెటిజన్లు షాక్ అవ్వడం ఖాయం. మొదట ఈ పాములు ఒకదానికొకటి చంపుకుంటారని అనిపించినప్పటికీ.. చివరకు ఆ పాములు ఎవరి దారిన అవి వెళ్లిపోయాయి తుది టచ్ రాలేదు. అప్పుడు నాగుపాములలో ఒకటి జారిపడి పోరాటాన్ని ముగించింది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Two Snakes Viral VideoSnake Viral VideoCobra VideoKing kobra Video Original NagmaniNagmani Video

