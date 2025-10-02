English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

3 Headed Snake: మూడు తలల నాగుపాము..ఇలాంటి భయంకరమైన పాముని ఎక్కడైనా చూశారా?

3 Headed Snake Viral Video: రెండు తలల పాముల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో చాలా చూశాం. శరీరం ఒక వైపు రెండు తలలు ఉన్న పాము సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుండటం ఇప్పటికే చాలా వచ్చాయి. కానీ మూడు తలల పామును ఎప్పుడైనా చూశారా? ఇప్పుడు అలాంటి మూడు తలల పాము వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 2, 2025, 01:38 PM IST

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం..గ్రాము బంగారం ధర కేవలం.. 6,350 మాత్రమే.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం..గ్రాము బంగారం ధర కేవలం.. 6,350 మాత్రమే.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
6
retirement benefits
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
Happy Vijayadashami Wishes: విజయదశమి పండగ స్పెషల్ విషెస్, కోట్స్, ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Vijayadashami
Happy Vijayadashami Wishes: విజయదశమి పండగ స్పెషల్ విషెస్, కోట్స్, ఫొటోస్ మీకోసం..
3 Headed Snake: మూడు తలల నాగుపాము..ఇలాంటి భయంకరమైన పాముని ఎక్కడైనా చూశారా?

3 Headed Snake Viral Video: రెండు తలల పాముల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో చాలా చూశాం. శరీరం ఒక వైపు రెండు తలలు ఉన్న పాము సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుండటం ఇప్పటికే చాలా వచ్చాయి. కానీ మూడు తలల పామును ఎప్పుడైనా చూశారా? ఇప్పుడు అలాంటి మూడు తలల పాము వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో, చాలా ప్రమాదకరమైన మూడు తలల కోబ్రా ఉంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ వీడియోను ట్రైబ్ షార్టర్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ పోస్ట్ చేసింది. కొన్ని లక్షలకు పైగా సోషల్ మీడియా యూజర్లు ఈ వీడియోను చూసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ 6 సెకన్ల వీడియోను చూసి చాలా మంది వన్యప్రాణుల సంరక్షణకారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. 

ఒకే పాముపై మూడు తలలు ఉండటాన్ని పాలిసెఫాలీ అంటారు. చాలా అరుదైన జన్యు లోపం కారణంగా ఒకే పాముకు బహుళ తలలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

వైరల్ అవుతున్న వీడియో చూసి వన్యప్రాణుల సంరక్షణాధికారులు కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇలాంటి పాములను తాము ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ చూడలేదని చెబుతున్నారు. వాటిని చూడటం చాలా అరుదు. ఈ వీడియో చూసిన కొంతమంది ఇది నిజమైన వీడియో కాదని చెబుతున్నారు. ఎవరో ఉద్దేశపూర్వకంగా గ్రాఫిక్స్ తయారు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. 

సోషల్ మీడియాలో శివలింగంపై పామును చూడటం వంటి అనేక వీడియోలను మనం చూశాము. ఈ వీడియోలో మూడు తలల పామును చూసి చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ వైరల్ వీడియోను ఇప్పటివరకు కొన్ని వేల మందికి పైగా చూసినట్లు తెలుస్తోంది. 

ఈ వీడియో యూట్యూబ్ లోనే కాకుండా అన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో కూడా పోస్ట్ చేశారు. ఇది కొన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో కూడా వైరల్ అవుతోంది. 

Also Read: Cough Syrup: దగ్గు మందు తాగి ముగ్గురు చిన్నారులు మృతి..తాగిన డాక్టర్‌కి కూడా ప్రాణాపాయం!

Also Read: King Cobra: 20 అడుగుల భారీ సర్పం..మనిషిపైకి అమాంతం దూసుకువస్తే..?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Three Headed SnakeSnake Viral VideoViral videoSnake Videothree headed snake video

Trending News