3 Headed Snake: మూడు తలల నాగుపాము..ఇలాంటి భయంకరమైన పాముని ఎక్కడైనా చూశారా?

3 Headed Snake Viral Video: రెండు తలల పాముల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో చాలా చూశాం. శరీరం ఒక వైపు రెండు తలలు ఉన్న పాము సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుండటం ఇప్పటికే చాలా వచ్చాయి. కానీ మూడు తలల పామును ఎప్పుడైనా చూశారా? ఇప్పుడు అలాంటి మూడు తలల పాము వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో, చాలా ప్రమాదకరమైన మూడు తలల కోబ్రా ఉంది.
ఈ వీడియోను ట్రైబ్ షార్టర్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ పోస్ట్ చేసింది. కొన్ని లక్షలకు పైగా సోషల్ మీడియా యూజర్లు ఈ వీడియోను చూసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ 6 సెకన్ల వీడియోను చూసి చాలా మంది వన్యప్రాణుల సంరక్షణకారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
ఒకే పాముపై మూడు తలలు ఉండటాన్ని పాలిసెఫాలీ అంటారు. చాలా అరుదైన జన్యు లోపం కారణంగా ఒకే పాముకు బహుళ తలలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
వైరల్ అవుతున్న వీడియో చూసి వన్యప్రాణుల సంరక్షణాధికారులు కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇలాంటి పాములను తాము ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ చూడలేదని చెబుతున్నారు. వాటిని చూడటం చాలా అరుదు. ఈ వీడియో చూసిన కొంతమంది ఇది నిజమైన వీడియో కాదని చెబుతున్నారు. ఎవరో ఉద్దేశపూర్వకంగా గ్రాఫిక్స్ తయారు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
సోషల్ మీడియాలో శివలింగంపై పామును చూడటం వంటి అనేక వీడియోలను మనం చూశాము. ఈ వీడియోలో మూడు తలల పామును చూసి చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ వైరల్ వీడియోను ఇప్పటివరకు కొన్ని వేల మందికి పైగా చూసినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ వీడియో యూట్యూబ్ లోనే కాకుండా అన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో కూడా పోస్ట్ చేశారు. ఇది కొన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో కూడా వైరల్ అవుతోంది.
