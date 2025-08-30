Viral Video: వినాయక నిమజ్జనంలో నాగుపాముతో నాగిని డ్యాన్స్..అంకుల్ ఫుల్ వేసినట్టు ఉన్నాడు!

Snake Viral Video: సోషల్ మీడియాలో తరచూ అనేక వందల వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి. అందులోనూ మరీ ముఖ్యంగా పాముల వీడియోలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా వినాయక చవితి మండపంలోకి ఓ పాము వచ్చింది. ఆ పాముతో ఓ వ్యక్తి నాగిని డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు. అందుకు సంబంధించిన వీడియోపై మీరు ఓ లుక్కేయండి.
ఏం జరిగిందంటే?
ఒక ఊర్లో వినాయక చవితి ఉత్సావాలు జరుగుతున్నాయి. అక్కడే వినాయకుడి విగ్రహం పెట్టి పూజించుకున్నారు గ్రామస్తులు. మూడు రోజులపాటు గణపయ్యని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించారు. అయితే నిమజ్జానికి సమయం వచ్చేసింది. వినాయకుని ముస్తాబు చేసి ఊరేగింపునకు సిద్ధం చేశారు. భక్తులందరూ సందడిగా సందడిగా కనిపించారు. డీజే లో ఊషారెత్తే పాటలతో ఊరేగింపు జరుగుతోంది.
అయితే అదే సమయంలో అనుకోకుండా ఓ అతిథి ప్రత్యక్ష్యమయ్యింది. అదే నాగుపాము. వినాయక ఉత్సవాల్లో అందరూ మునిగిపోయిన సమయంలో సంబరాలు చేసుకుంటున్న వారి మధ్యకు వచ్చింది. దాన్ని చూసిన చాలా మంది అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. కానీ, ఓ అంకుల్ మాత్రం దానితో నాగిని డ్యాన్స్ చేశాడు.
నిమజ్జన ఊరేగింపులో అనుకోకుండా వచ్చిన నాగుపాముతో ఎదురెదురుగా ఉన్న అంకుల్.. దానితో నాగిని స్టెప్పులేస్తున్నాడు. అది భయంగా కనిపిస్తూనే.. అతడు దగ్గరకు వచ్చే క్రమంలో కాటేయాలని సిద్ధంగా ఉంది. పాముతో అంత ధైర్యంగా ఎలా డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడని నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే అతడు ఫుల్ గా మద్యం తాగున్నాడని కొందరు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా నాగుపాముతో కూడా నాగిని డ్యాన్స్ చేయడం నీకే సాధ్యమైంది బాసూ అంటూ ఫన్నీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
Also Read: Coca Cola Ban: కోకా కోలా, పెప్సీ నిషేధం..సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న ఎల్పీయూ వైస్ ఛాన్స్లర్!
Also Read: Viral Video: పాకిస్థాన్లో వినాయక చవితి సంబరాలు..కరాచీలో డ్యాన్సులు వేస్తున్న హిందువులు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook