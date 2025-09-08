English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Video: మనిషి ముఖాన్ని దారుణంగా కొరికేసిన నల్లత్రాచు పాము..ముఖం నిండుగా పాము గాట్లు!

Snake Viral Video: సోషల్ మీడియాలో పాములకు సంబంధించిన అనేక వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా ఓ నల్ల పాము ఒక వ్యక్తిపై దాడి చేసిన వీడియో ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతోంది. వ్యక్తిపై పాము దాడి చేస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇందులో పాముతో సరదాగా ఓ వ్యక్తి ముద్దాడేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. దీంతో నల్లత్రాచు పాము ఒక్కసారిగా అతడిపై దాడి చేసింది.  

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 8, 2025, 05:39 PM IST

Trending Photos

Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
5
Canara Bank Jobs 2025
Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
Chandra Grahan 2025: రేపే రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం.. చెడు ప్రభావం ఉన్న రాశులవారు ఏయే దానాలు, ఏవిధంగా ఇవ్వాలి..?..
6
Lunar Eclipse 2025
Chandra Grahan 2025: రేపే రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం.. చెడు ప్రభావం ఉన్న రాశులవారు ఏయే దానాలు, ఏవిధంగా ఇవ్వాలి..?..
Gold Rate: బంగారం కొనే ప్లాన్‎లో ఉన్నారా? తొందర పడకండి.. త్వరలోనే భారీగా ధరలు తగ్గే అవకాశం.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు..!!
6
Gold Price Forecast
Gold Rate: బంగారం కొనే ప్లాన్‎లో ఉన్నారా? తొందర పడకండి.. త్వరలోనే భారీగా ధరలు తగ్గే అవకాశం.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు..!!
Old Rs 50 Note: పాత రూ.50 నోట్లతో.. ఇలా ఇప్పుడే రూ.18 లక్షలు పొందండి!
6
Old 50 Note Sell
Old Rs 50 Note: పాత రూ.50 నోట్లతో.. ఇలా ఇప్పుడే రూ.18 లక్షలు పొందండి!
Snake Video: మనిషి ముఖాన్ని దారుణంగా కొరికేసిన నల్లత్రాచు పాము..ముఖం నిండుగా పాము గాట్లు!

Snake Viral Video: సోషల్ మీడియాలో పాములకు సంబంధించిన అనేక వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా ఓ నల్ల పాము ఒక వ్యక్తిపై దాడి చేసిన వీడియో ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతోంది. వ్యక్తిపై పాము దాడి చేస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇందులో పాముతో సరదాగా ఓ వ్యక్తి ముద్దాడేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. దీంతో నల్లత్రాచు పాము ఒక్కసారిగా అతడిపై దాడి చేసింది. వ్యక్తి ముఖాన్ని విచక్షణా రహితంగా కొరికి భయంకరమైన గాట్లు పెట్టింది. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాని వణికిస్తుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఏం జరిగిందంటే?
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియో ప్రకారం.. ఒక వ్యక్తి చేతిలో భయంకరమైన నల్లత్రాచు పామును పట్టుకున్నాడు. మరోవ్యక్తి పామును పట్టుకున్న వ్యక్తిని వీడియో రికార్డు చేస్తున్నాడు. పాము పట్టుకొని ఫొటోకి ఫోజులు ఇస్తున్న ఆ వ్యక్తి సడెన్‌గా దాన్ని ముద్దు పెట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అయితే అంతలోనే ఆ విషపూరిత నల్లత్రాచు పాము అతడి ముఖంపై కాటు వేసింది. 

ఎంతో బలవంతంగా ఆ పాముని పట్టుకున్నా.. దాని నోటితో నల్లత్రాచు పాము గట్టిగా అతడి ముఖంపై కాటు వేసింది. పామును సరదాగా పట్టుకున్న వ్యక్తి దాన్ని ముద్దాడేందుకు ప్రయత్నించాడు. బహుశా అక్కడున్న వాళ్లంతా మద్యం మత్తులో ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. అయితే వారు మద్యం మత్తులో పామును ముద్దాడబోయాడనే అనే అనుమానం వ్యక్తం అవుతుంది. పాముని పట్టుకున్న వ్యక్తి ముఖం నిండా పాము తన విషపూరితమైన కోరలతో గాట్లు పెట్టడం వల్ల అతను ఆస్పత్రిలో చేరినట్లు తెలుస్తోంది. 
 
ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. భయంకరమైన పాముతో ఫొటో తీసుకోవడమే గొప్ప. ఇతను పామును ముద్దుపెట్టుకోవాలని ప్రాణం మీదకి తెచ్చుకున్నాడని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ప్రాణాంతక జంతువులతో సరదా కూడా చేటే అంటూ సూచిస్తున్నారు. ఏదీ ఏమైనా ఈ వీడియో ఎప్పటిదో కానీ, తెగ వైరల్ అవుతోంది. 

Also Read; Realme TV 32 Inch Price: కేవలం రూ. 2,699 ధరకే రూ. 24,000 విలువైన స్మార్ట్ టీవీ..ఇప్పుడే కొనేయండి!

Also Read: OTT Movies: ప్రైమ్‌లో రజనీకాంత్ 'కూలీ'.. ఈ వారం ఓటీటీల్లో విడుదల కానున్న సినిమాల లిస్టు ఇదే!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Snake VideoSnake Viral Videosnake attack videoSnake Attacked on manPython Video

Trending News