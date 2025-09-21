Snake Found In Toilet: వర్షాకాలంలో పాములు సర్వసాధారణం. ఇంటి ప్రాంగణంలో లేదా బయట పాములు తరచుగా కనిపిస్తాయి. కొన్నిసార్లు ఎవరూ లేనప్పుడు కూడా అవి ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాయి. కానీ ఇక్కడ, హోటల్ రెండవ అంతస్తులోని టాయిలెట్ కమోడ్లో అకస్మాత్తుగా ఒక నల్ల నాగుపాము కనిపించింది. పడగవిప్పి పైకెత్తి "బుష్... బుష్..." అని బుసలు కొడుతుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. టాయిలెట్ కమోడ్లో కనిపించిన ఈ నల్ల నాగుపాముని చూసి అక్కడి ప్రజలు షాక్ అయ్యారు.
రాజస్థాన్లోని అజ్మీర్ జిల్లా నుండి వచ్చిన ఈ వైరల్ క్లిప్ ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులను ఆశ్చర్యపరిచింది. పుష్కర్లోని ఒక హోటల్లోని రెండవ అంతస్తులో ఈ సంఘటన జరిగింది. 4 నుండి 5 అడుగుల పొడవైన నల్ల నాగుపాము ఒక కమోడ్లో ముడుచుకుని ఉన్నట్లు కనిపించింది. స్థానికుడు ఈ దృశ్యాన్ని తన మొబైల్ ఫోన్లో రికార్డు చేశాడు.
కమోడ్ పై పాము కూర్చున్నట్లు సమాచారం అందిన వెంటనే రాజస్థాన్ కోబ్రా బృందం అక్కడికి చేరుకుంది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఆ నల్ల నాగుపాముని పట్టుకుని అడవిలోకి సురక్షితంగా వదిలేయడంతో స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. కానీ ఇలాంటి సంఘటన జరగడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. వర్షాకాలంలో, పాములు అపార్ట్మెంట్లలోకి, ముఖ్యంగా గ్రామాల్లోని ఇళ్లలోకి ప్రవేశిస్తాయి. కొన్నిసార్లు పాములు టాయిలెట్ కమోడ్లోకి ప్రవేశించి భయాందోళనలు సృష్టిస్తాయి. చాలా మంది కమోడ్లో పామును కనుగొన్నారు. మూత్ర విసర్జన లేదా మలవిసర్జన చేయలేకపోయారు.
Pushker के एक Hotel कमोड से निकला 5 फीट लंबा Cobra | Ajmer | Cobra Snake | Viral |#Ajmer #Rajasthan #Cobra #CobraSnake #Snake pic.twitter.com/qTPLR6Ubzj
— भारत की बात (@Bharatkebat) September 20, 2025
టాయిలెట్కి వెళ్ళిన వారు అకస్మాత్తుగా పాములు కనిపించడం చూసి షాక్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. వైరల్ అయిన ఈ వీడియోను ఇప్పటివరకు వేలాది మంది చూశారు. ఈ సంఘటన నెటిజన్లలో భయాన్ని సృష్టించింది. "నల్ల నాగుపాము ఎలా లోపలికి వచ్చింది?" అని చాలా మంది కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఈ పాము రెండు అంతస్తుల హోటల్లోకి ఎలా ప్రవేశించింది ? కొందరు దీనిని కూడా ప్రశ్నించారు.
