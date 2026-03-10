Snake Viral Video: నల్లత్రాచు పాము మరణశాసనం..విషాన్ని చిమ్మి, అక్కడికక్కడే కుప్పకూలిపోయింది!

King Cobra Death Viral Video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజూ వేలాది వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. కానీ కొన్ని మాత్రం మనల్ని ఆశ్చార్యాని గురిచేస్తాయి. తాజాగా కింగ్ కోబ్రా (నాగుపాము) మరణానికి సంబంధించిన ఒక అరుదైన, భయంకరమైన వీడియో నెటిజన్లను వణికిస్తోంది.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముగా పేరుగాంచిన కింగ్ కోబ్రా, చనిపోయే చివరి క్షణాల్లో ఎలా ప్రవర్తించిందో ఈ వీడియోలో తెలుస్తోంది. సాధారణంగా పాములు పడగ విప్పడం మనం చూస్తుంటాం, కానీ ఒక పాము చనిపోయే ముందు ఇంత భయంకరంగా ప్రవర్తించడం చాలా అరుదు.
వీడియోలో ఏముంది?
వైరల్ అవుతున్న వీడియో ప్రారంభంలో ఒక భారీ కింగ్ కోబ్రా నేలపై చుట్టుకుని కనిపిస్తుంది. అయితే, అకస్మాత్తుగా అది బుసకొడుతూ పైకి లేచి శత్రువుపై దాడికి సిద్ధమైనట్లు పడగ విప్పుతుంది. తన నోరును వెడల్పుగా తెరిచి, తీవ్రమైన ఒత్తిడితో కోరల నుండి విషాన్ని బయటకు చిమ్ముతుంది. ఆ దృశ్యం చూస్తుంటే అది తన చివరి శక్తినంతా కూడగట్టుకుని పోరాడుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది.
విషాన్ని ఉమ్మిన మరుక్షణమే, ఆ పాము తన నియంత్రణను కోల్పోయి ఒక్కసారిగా నేలపై కుప్పకూలిపోతుంది. కొన్ని సెకన్ల వ్యవధిలోనే అది ప్రాణాలు వదలడం అందరినీ విస్మయానికి గురిచేస్తోంది.
నెటిజన్ల స్పందన
@NR LIFE అనే సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పోస్ట్ అయిన ఈ వీడియో ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తోంది. "పాము మరణం ఇంత భయంకరంగా ఉంటుందా?" అని కొందరు ఆశ్చర్యపోతుంటే, మరికొందరు ఇది ప్రకృతిలో కనిపించే అత్యంత అరుదైన "సహజ మరణం" అని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
గమనిక: ఈ వీడియో ఎక్కడ, ఎప్పుడు తీశారనే దానిపై స్పష్టమైన సమాచారం లేనప్పటికీ, కింగ్ కోబ్రా వంటి శక్తివంతమైన జీవి అంత వేగంగా ప్రాణాలు వదలడం సంచలనంగా మారింది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, పాములకు తీవ్రమైన అంతర్గత గాయాలు అయినప్పుడు లేదా నాడీ వ్యవస్థ విఫలమైనప్పుడు ఇలాంటి ప్రవర్తన కనిపించే అవకాశం ఉంది. ప్రకృతిలో ప్రతి జీవి మరణం ఒక రహస్యమే. ఈ వీడియో కింగ్ కోబ్రా భీకరమైన అంతిమ క్షణాలకు సాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది.
