Snake Nagamani Rare Video: నాగమణికి కాపలాగా బ్లాక్ కింగ్ కోబ్రా .. అరుదైన వీడియో మిస్ కావొద్దు..

King Cobra Snake Rare Nagamani Latest Video: హిందూ పురాణాల్లో నాగుపాములు ఎక్కువ కాలం జీవిస్తే వాటికి నాగమణి వస్తుందనేది ఒక కథ ప్రచారంలో ఉంది. అయితే మన పురాణాల్లో చెప్పినట్టే ఓ కొన్ని పాములకు నాగమణి రావడంతో వాటికి అతీత శక్తులు వచ్చినట్టు కొన్ని సినిమాల్లో చూపించారు కూడా. నిజంగానే ఓ నాగుపాము నాగమణికి కాపలా కాస్తోన్న వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. నాగుపాములను కింగ్ కోబ్రాగా పిలుస్తుంటారు. కొన్ని అరుదైన పాములు నెత్తిన మణులుంటాయి. వాటినే నాగమణిగా పిలుస్తుంటారు. పాము తన తలలో ఈ మణిని దాచుకుంటుంది. అలాంటి పాములను కొందరు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తుంటారు కొందరు. కొంత మంది నాగమణి కోసం పాములను పట్టుకునే క్రమంలో ఈ పాము కాటుకు గురై చనిపోతుంటారు. ఇలాంటి మనం సినిమాల్లో చూసుంటాము. కానీ కొన్ని నిజంగానే ఇలాంటి కొన్ని సంఘటనలు జరిగినట్టు చెబుతుంటారు.
మన పురాణాల్లో కింగ్ కోబ్రా అని పిలవబడే నాగుపాము శివుడి మెడలో వాసుకిగా.. శ్రీ మహావిష్ణు పాన్పుగా ఆదిశేషుడిగా పూజలు చేస్తుంటారు. పాత గుడుల్లో శివ లింగాలకు, వివిధ నిధి నిక్షేపాలకు పాములు కాపాలగా ఉంటాయి. మణులకు పాములు కాపాలగా ఉంటాయని ఇప్పటి వరకు మనం కొన్ని సినిమాల్లో చూసాము. కానీ రియల్ లైఫ్ లో అలాంటివి ఎక్కడా కనిపించిన దాఖలాలు లేవు. కానీ నిజ జీవితంలో కూడా ఓ మణికి కాపాలగా ఉన్న భారీ నల్ల నాగుపాము ఉన్న వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది.
ఎవరో ఈ వీడియోను యూట్యూబ్ లో పోస్ట్ చేశారు. ఇందులో ఓ కింగ్ కోబ్రా.. ధగ ధగ మెరిసిపోతున్న ఓ మణికి పడగ విప్పి కాపలాగా ఉంది. పడగ విప్పి మరి బుసలు కొడుతూ ఎవరు తన దగ్గర రాకుండా చేస్తోంది. కొంత మంది ఈ వీడియోను చూసి భయపడుతున్నారు. కేవలం కొన్ని సెకన్ల ఉన్న
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతుంది. కొందరు మాత్రం ఇది నిజమేనా అని అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఈ అరుదైన వీడియోను షూట్ చేసిన వాళ్లను మెచ్చుకోకుండా ఉండలేము.
