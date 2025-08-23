English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Nagamani Rare Video: నాగమణికి కాపలాగా బ్లాక్ కింగ్ కోబ్రా .. అరుదైన వీడియో మిస్ కావొద్దు..

King Cobra Snake Rare Nagamani Latest Video: గత కొన్నేళ్లుగా పాములు, జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా నాగమణికి కాపాలగా ఉన్న అరుదైన వీడియో ఒకటి ప్రస్తుతం నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతుంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 23, 2025, 02:12 PM IST

Trending Photos

Maanas Nagulapalli: 90 కిలోల నుంచి 65 కిలోల బరువు తగ్గిన &#039;బ్రహ్మాముడి&#039; హీరో మానస్‌.. సీక్రెట్‌ ఇదే!
6
Weight Loss Journey
Maanas Nagulapalli: 90 కిలోల నుంచి 65 కిలోల బరువు తగ్గిన 'బ్రహ్మాముడి' హీరో మానస్‌.. సీక్రెట్‌ ఇదే!
HBD Chiranjeevi: హ్యపీ బర్త్‌ డే చిరంజీవి.. 70 ఏళ్ల మెగాస్టార్‌ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?
6
Happy Birthday Chiranjeevi
HBD Chiranjeevi: హ్యపీ బర్త్‌ డే చిరంజీవి.. 70 ఏళ్ల మెగాస్టార్‌ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?
Jio: జియో అద్భుతమైన ప్లాన్‌.. డైలీ 1.5 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ..
5
Jio new plan 2025
Jio: జియో అద్భుతమైన ప్లాన్‌.. డైలీ 1.5 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ..
Pawan Kalyan: పవన్‌ కల్యాణ్‌ను రిజెక్ట్‌ చేసిన స్టార్‌ యాంకర్‌ ఉదయభాను.. ఎందుకో తెలుసా?
5
Udaya Bhanu
Pawan Kalyan: పవన్‌ కల్యాణ్‌ను రిజెక్ట్‌ చేసిన స్టార్‌ యాంకర్‌ ఉదయభాను.. ఎందుకో తెలుసా?
Snake Nagamani Rare Video: నాగమణికి కాపలాగా బ్లాక్ కింగ్ కోబ్రా .. అరుదైన వీడియో మిస్ కావొద్దు..

King Cobra Snake Rare Nagamani Latest Video: హిందూ పురాణాల్లో నాగుపాములు ఎక్కువ కాలం జీవిస్తే వాటికి నాగమణి వస్తుందనేది ఒక కథ ప్రచారంలో ఉంది. అయితే మన పురాణాల్లో చెప్పినట్టే ఓ కొన్ని పాములకు నాగమణి రావడంతో వాటికి అతీత శక్తులు వచ్చినట్టు కొన్ని సినిమాల్లో చూపించారు కూడా.  నిజంగానే ఓ నాగుపాము నాగమణికి కాపలా కాస్తోన్న వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. నాగుపాములను కింగ్ కోబ్రాగా పిలుస్తుంటారు. కొన్ని అరుదైన పాములు నెత్తిన మణులుంటాయి. వాటినే నాగమణిగా పిలుస్తుంటారు. పాము తన తలలో ఈ మణిని దాచుకుంటుంది. అలాంటి పాములను కొందరు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తుంటారు కొందరు. కొంత మంది నాగమణి కోసం పాములను పట్టుకునే క్రమంలో ఈ పాము కాటుకు గురై చనిపోతుంటారు. ఇలాంటి మనం సినిమాల్లో చూసుంటాము. కానీ కొన్ని నిజంగానే ఇలాంటి కొన్ని సంఘటనలు జరిగినట్టు చెబుతుంటారు. 

మన పురాణాల్లో కింగ్ కోబ్రా అని పిలవబడే నాగుపాము శివుడి మెడలో వాసుకిగా.. శ్రీ మహావిష్ణు పాన్పుగా ఆదిశేషుడిగా పూజలు చేస్తుంటారు. పాత గుడుల్లో శివ లింగాలకు, వివిధ నిధి నిక్షేపాలకు పాములు కాపాలగా ఉంటాయి. మణులకు పాములు కాపాలగా ఉంటాయని ఇప్పటి వరకు మనం కొన్ని సినిమాల్లో చూసాము. కానీ రియల్ లైఫ్ లో అలాంటివి ఎక్కడా కనిపించిన దాఖలాలు లేవు. కానీ నిజ జీవితంలో కూడా ఓ మణికి కాపాలగా ఉన్న భారీ నల్ల  నాగుపాము ఉన్న వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. 

ఎవరో ఈ వీడియోను యూట్యూబ్ లో పోస్ట్ చేశారు. ఇందులో ఓ కింగ్ కోబ్రా.. ధగ ధగ మెరిసిపోతున్న ఓ మణికి పడగ విప్పి కాపలాగా ఉంది. పడగ విప్పి మరి బుసలు కొడుతూ ఎవరు తన దగ్గర రాకుండా చేస్తోంది. కొంత మంది ఈ వీడియోను చూసి భయపడుతున్నారు. కేవలం కొన్ని సెకన్ల ఉన్న 
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతుంది. కొందరు మాత్రం ఇది నిజమేనా అని అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఈ అరుదైన వీడియోను షూట్ చేసిన వాళ్లను మెచ్చుకోకుండా ఉండలేము. 

ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..

ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Black CobraKing CobraNagamaniSnakeSnake Viral Video

Trending News