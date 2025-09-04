Snake Video: ముద్దు పెట్టుకోబోతే ముఖం కొరికేసింది కొండచిలువ..భయంకరమైన వీడియో!

Snake Viral Video: సోషల్ మీడియాలో పాములకు సంబంధించిన అనేక వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. కొండచిలువ పాము ఒక వ్యక్తిపై దాడి చేసిన వీడియో ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతోంది. వ్యక్తిపై పాము దాడి చేస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇందులో పాముతో సరదాగా పట్టుకుంటే కొండచిలువ ఒక్కసారిగా అతడిపై దాడి చేసింది. వ్యక్తి ముఖాన్ని విచక్షణా రహితంగా కొండచిలువ కొరికేసింది. ఈ సంఘటనను కెమెరాలో రికార్డు చేశారు. ఈ వీడియో నెటిజన్లను షాక్ కు గురిచేస్తుంది.
ఏం జరిగిందంటే?
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో.. ఒక వ్యక్తి చేతిలో భయంకరమైన కొండచిలువను పట్టుకుని మరొక వ్యక్తి తన వీడియోను రికార్డు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. పాము పట్టుకొని ఫొటోకి ఫోజులు ఇస్తున్న ఆ వ్యక్తి సడెన్గా దాన్ని ముద్దు పెట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అయితే అంతలోనే ఆ కొండచిలువ అతడిపై దాడి చేస్తుంది.
ఎంతో బలవంతంగా ఆ పాముని పట్టుకున్నా.. దాని నోటితో కొండచిలువ గట్టిగా అతడి మూతిని కొరికేసింది. దాన్ని విడిపించేందుకు ఆ వ్యక్తి నానా తంటాలు పడ్డాడు. అయినా ఆ పాము కోరలు వ్యక్తి ముఖంపై దారుణంగా గుచ్చుకోవడంతో అతడు విడిపించుకునేందుకు వీలు కాలేదు. చివరికి ఎలాగోలా దాని బారి నుంచి బయటపడ్డాడు.
“जहरीले जानवरों से सावधान रहें - सुरक्षा ही बचाव है!”
चुम्मा 😘 लेने की कोशिश कर रहा था उसने इच्छा पूरी कर ली 🤣🤣 #पुखराज_माली ✍️ pic.twitter.com/SPEucCws5o
— PUKHRAJ MALI🚩 (@pmali1988) December 12, 2024
ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. భయంకరమైన పాముతో ఫొటో తీసుకోవడమే గొప్ప. ఇతను పామును ముద్దుపెట్టుకోవాలని ప్రాణం మీదకి తెచ్చుకున్నాడని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ప్రాణాంతక జంతువులతో సరదా కూడా చేటే అంటూ సూచిస్తున్నారు. ఏదీ ఏమైనా ఈ వీడియో ఎప్పటిదో కానీ, తెగ వైరల్ అవుతోంది.
