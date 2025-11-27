English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: రోడ్డుపై 20 అడుగుల భారీ అనకొండ?! ఎవరిపై దూకుతుందో తెలియక చచ్చిబతికిన జనం!

Snake Video: రోడ్డుపై 20 అడుగుల భారీ అనకొండ?! ఎవరిపై దూకుతుందో తెలియక చచ్చిబతికిన జనం!

Snake Viral Video: సోషల్ మీడియాలో తరచూ పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు తెగ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. తాజాగా ఓ పెద్ద అనకొండ లాంటి పాము రోడ్డుపైకి వచ్చిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుంది. అయితే ఈ వీడియో బ్రెజిల్‌లో జరిగినట్లు సమాచారం. ఆ భారీ కొండచిలువను చూసిన ప్రజలు భయంతో చూస్తూ ఉండిపోయారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 27, 2025, 10:39 PM IST

Trending Photos

WPL 2026: డబ్ల్యూపీఎల్ లో అత్యధిక ధరకు అమ్ముడుపోయిన 10 మంది ప్లేయర్లు వీళ్లే.. టాప్ లో ఎవరంటే..?
5
WPL 2026
WPL 2026: డబ్ల్యూపీఎల్ లో అత్యధిక ధరకు అమ్ముడుపోయిన 10 మంది ప్లేయర్లు వీళ్లే.. టాప్ లో ఎవరంటే..?
Chanakya Niti: ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ నీతి సూత్రాలు పాటిస్తే.. బిచ్చగాడు కూడా కోటీశ్వరుడు కావడం పక్కా..
7
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ నీతి సూత్రాలు పాటిస్తే.. బిచ్చగాడు కూడా కోటీశ్వరుడు కావడం పక్కా..
Money Invest Schemes: ఉద్యోగంలో చేరిన వెంటనే నెలకు రూ. 5వేలు ఈ స్కీముల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే.. మీ చేతికి రూ. 2.50 కోట్లు.. ఎలాగో తెలుసా?
5
Money Tips
Money Invest Schemes: ఉద్యోగంలో చేరిన వెంటనే నెలకు రూ. 5వేలు ఈ స్కీముల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే.. మీ చేతికి రూ. 2.50 కోట్లు.. ఎలాగో తెలుసా?
Saturn Effect: సక్రమ మార్గంలోకి శని.. మరో 24 గంటల్లో ఈ రాశులవారు కుబేరులు కాబోతున్నారు!
7
Shani Dev
Saturn Effect: సక్రమ మార్గంలోకి శని.. మరో 24 గంటల్లో ఈ రాశులవారు కుబేరులు కాబోతున్నారు!
Snake Video: రోడ్డుపై 20 అడుగుల భారీ అనకొండ?! ఎవరిపై దూకుతుందో తెలియక చచ్చిబతికిన జనం!

Snake Viral Video: సోషల్ మీడియాలో తరచూ పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు తెగ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. తాజాగా ఓ పెద్ద అనకొండ లాంటి పాము రోడ్డుపైకి వచ్చిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుంది. అయితే ఈ వీడియో బ్రెజిల్‌లో జరిగినట్లు సమాచారం. ఆ భారీ కొండచిలువను చూసిన ప్రజలు భయంతో చూస్తూ ఉండిపోయారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఏం జరిగిందంటే?
వైరల్ అవుతున్న వీడియో ప్రకారం..ఒక పెద్ద కొండచిలువ పాము రోడ్డు దాటుతోంది. దాన్ని చూసిన ప్రజలు తెగ భయపడుతున్నారు. కానీ, దాన్ని చూడ్డానికి మాత్రం ఎగబడుతున్నారు. రోడ్లపై వెళ్లే వారు కూడా వారి వాహనాలను ఆపేసి మరీ పాము వైపు ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు. ఆ పాము ఎంతో పెద్దగా, మరెంతో పొడవుగా ఉంది. దాన్ని చూసి చిన్న సైజ్ అనకొండ లాగా భావిస్తున్నారు. దాని భారీ పరిమాణం చూస్తే గుండె ఝల్లుమంటుంది. 
 
పాము రోడ్డు మధ్యలో దాటుతుంటే..చాలా మంది చుట్టూ నిలబడి తమ మొబైల్ ఫోన్లలో పామును వీడియో రికార్డు చేస్తున్నారు. పాముకు దారి ఇవ్వడానికి వాహనాలు ఆగిపోతున్నాయి. "వెల్‌కమ్ టు బ్రెజిల్" అనే శీర్షికతో @AMAZlNGNATURE ద్వారా Instagramలో ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీనిని 1.43 లక్షల మంది వీక్షించారు. 1.8 వేల లైక్‌లు వచ్చాయి.

బ్రెజిల్ అడవులలో ఇంతటి భారీ పరిమాణం కలిగిన పాములు సర్వసాధారణం. కానీ రోడ్లపై సంచరిస్తుంటే ఎంతో భయానకంగా ఉంది. అయితే అది సడెన్‌గా ఎవరిమీదైనా దాడి చేస్తే పరిస్థితి ఏంటని ప్రజలు భయానికి లోనవుతున్నారు. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో.. పాము నెమ్మదిగా కదులుతోంది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. అయితే ఇలాంటి వీడియోలు బ్రెజిల్ లాంటి దేశాల్లో సర్వసాధారణం అయినా.. ఇలాంటి భయంకరమైన వీడియోలు భారతదేశంలో చాలా అరుదు. అందుకే ఈ వీడియో తెగ వైరల్ అవుతోంది. 

Also Read: Police Department Jobs: నిరుద్యోగులకు శుభవార్త..పోలీసు శాఖలో 11,639 ఖాళీలు.. 6 వారాల్లో నోటిఫికేషన్ రెడీగా ఉండండి?!

Also Read: Kerala Dry Days: మందుబాబులకు షాకింగ్ న్యూస్.. వరుసగా మూడు రోజులు వైన్స్ బంద్! ఎప్పుడంటే?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

giant python spottedmassive snake videoviral python footageterrifying giant serpentlargest python sighting

Trending News