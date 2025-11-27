Snake Video: రోడ్డుపై 20 అడుగుల భారీ అనకొండ?! ఎవరిపై దూకుతుందో తెలియక చచ్చిబతికిన జనం!

Snake Viral Video: సోషల్ మీడియాలో తరచూ పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు తెగ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. తాజాగా ఓ పెద్ద అనకొండ లాంటి పాము రోడ్డుపైకి వచ్చిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుంది. అయితే ఈ వీడియో బ్రెజిల్లో జరిగినట్లు సమాచారం. ఆ భారీ కొండచిలువను చూసిన ప్రజలు భయంతో చూస్తూ ఉండిపోయారు.
ఏం జరిగిందంటే?
వైరల్ అవుతున్న వీడియో ప్రకారం..ఒక పెద్ద కొండచిలువ పాము రోడ్డు దాటుతోంది. దాన్ని చూసిన ప్రజలు తెగ భయపడుతున్నారు. కానీ, దాన్ని చూడ్డానికి మాత్రం ఎగబడుతున్నారు. రోడ్లపై వెళ్లే వారు కూడా వారి వాహనాలను ఆపేసి మరీ పాము వైపు ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు. ఆ పాము ఎంతో పెద్దగా, మరెంతో పొడవుగా ఉంది. దాన్ని చూసి చిన్న సైజ్ అనకొండ లాగా భావిస్తున్నారు. దాని భారీ పరిమాణం చూస్తే గుండె ఝల్లుమంటుంది.
పాము రోడ్డు మధ్యలో దాటుతుంటే..చాలా మంది చుట్టూ నిలబడి తమ మొబైల్ ఫోన్లలో పామును వీడియో రికార్డు చేస్తున్నారు. పాముకు దారి ఇవ్వడానికి వాహనాలు ఆగిపోతున్నాయి. "వెల్కమ్ టు బ్రెజిల్" అనే శీర్షికతో @AMAZlNGNATURE ద్వారా Instagramలో ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీనిని 1.43 లక్షల మంది వీక్షించారు. 1.8 వేల లైక్లు వచ్చాయి.
Welcome to Brazil pic.twitter.com/zFgUo7mILb
— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) November 26, 2025
బ్రెజిల్ అడవులలో ఇంతటి భారీ పరిమాణం కలిగిన పాములు సర్వసాధారణం. కానీ రోడ్లపై సంచరిస్తుంటే ఎంతో భయానకంగా ఉంది. అయితే అది సడెన్గా ఎవరిమీదైనా దాడి చేస్తే పరిస్థితి ఏంటని ప్రజలు భయానికి లోనవుతున్నారు. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో.. పాము నెమ్మదిగా కదులుతోంది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్లో ఉంది. అయితే ఇలాంటి వీడియోలు బ్రెజిల్ లాంటి దేశాల్లో సర్వసాధారణం అయినా.. ఇలాంటి భయంకరమైన వీడియోలు భారతదేశంలో చాలా అరుదు. అందుకే ఈ వీడియో తెగ వైరల్ అవుతోంది.
