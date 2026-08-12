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Snake vs mongoose: వామ్మో.. ముంగీసకే సుస్సు పోయించిన నాగుపాము.!. చివర్లో దెబ్బ మాములుగా లేదుగా.. వీడియో వైరల్..

Cobra Video: పాముపై దాడి చేద్దామని ముంగీస వచ్చింది. ఇంతలో ముంగీసకు కోబ్రా చుక్కలు చూపించింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 12, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:26 PM IST
Snake vs mongoose: వామ్మో.. ముంగీసకే సుస్సు పోయించిన నాగుపాము.!. చివర్లో దెబ్బ మాములుగా లేదుగా.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: snakevideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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