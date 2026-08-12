/Snake vs mongoose: వామ్మో.. ముంగీసకే సుస్సు పోయించిన నాగుపాము.!. చివర్లో దెబ్బ మాములుగా లేదుగా.. వీడియో వైరల్..

Snake attacks on mongoose video: సాధారణంగా పాములకు గద్దలు, ముంగీసలు, కట్టర్ శత్రువులు. వీటి బారి నుంచి తప్పించు కొవడానికి పాములు నానా పాట్లు పడుతాయి. అడవుల్లో పాములపై ఎక్కువగా ముంగీసలు దాడులు చేస్తాయి. అంతే కాకుండా ముంగీసలు కూడా చాలా డెంజర్ గా ఉంటాయి. వీటికి పాములు ఎక్కడున్న కూడా వాటి వాసనల్ని గ్రహిస్తాయి. ఆ తర్వాత అక్కడకు చేరుకుంటాయి. మనం తరచుగా పాములు, ముంగీసల ఫైటింగ్ లు చూస్తుంటాం. కొన్నిసార్లు ముంగీసలు పైచెయి సాధిస్తే, మరికొన్ని సార్లు పాములు గెలుస్తాయి.
ముఖ్యంగా పాముల మీద ముంగీసలు దాడి చేసి వాటిని చంపేసి తినేస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ముంగీస, పాముకు చెందిన ఒక వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిలో అడవుల్లో చెట్ల మధ్యన ఒక నాగు పాము పడగ విప్పి కూర్చుని ఉంది. ఇంతలో చెట్ల నుంచి దాని వెనకాల ఒక ముంగీస వచ్చింది. ఆతర్వాత పాము దాన్ని చూసింది.
వెంటనే కోపంతో పడగ విప్పి బుసలు కొడూతూ పైకి లేచింది. ముంగీస పాముపై దాడికి యత్నించగా ఒక్కసారి దానిపై దాడి చేసింది. బలంగా కాటు వేసింది. ఆ దెబ్బకు ముంగీసకు చుక్కలు కనబడ్డాయి. కానీ పాము కాటు ముంగీస శరీరంపైన ఉండే దట్టమైన వెంట్రుకల వల్ల శరీరంలోనికి విషం వెళ్లలేదు.
కానీ కోపంగా ఉన్న పామును చూసి ముంగీసకు సుస్సు పోసుకున్నంత పనైంది. దీనితో పెట్టుకుంటేఇంకా దబిడి దిబిడే అనుకుందో ఏమో కానీ ముంగీస అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా తన మానన తాను ప్రాణాలు కాపాడుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది.
కోబ్రా మాత్రం ఇంకా జీవితంలో పాము జోలికి రావాలంటేనే మంగీస ఆలోచించేంతగా భయపెట్టింది. ఈ ఘటనను కొంత మంది రహస్యంగా వీడియో తీశారు.ఆతర్వాత సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది.