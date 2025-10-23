Snake Vs mongoose fighting video goes viral: పాములకు ముంగీసలు, గద్దలు అంటే అస్సలు పడవు. ముఖ్యంగా గద్దలు, ముంగీసలు పాము ఫెవరెట్ స్టఫ్. అందుకే ఇవి తరచుగా పొట్లాడుకుంటాయి. ముఖ్యంగా అడవిలో ముంగీసలు పాము కోసం వేటసాగిస్తాయి. కొన్నిసార్లు ముంగీస పై చేయి సాధిస్తే, మరికొన్నిసార్లు పాము పై చేసి సాధిస్తుంది.
కానీ చాలా సార్లు పాములే బలౌతాయి. ముంగీసలను కోబ్రాలు కాటు వేసిన కూడా వాటి కాటు నుంచి బైటపడే విధంగా దాని శరీరంలో నిర్మాణాలు ఉంటాయి. అందుకే ముఖ్యంగా పాములు, కోబ్రాలు తరచుగా ఫైటింగ్ లకు దిగుతుంటాయి.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక పాము, ముంగీస వీడియో వైరల్గా మారింది.
అయితే.. రోడ్డు మధ్యలో ఒక పాము వచ్చి పడగవిప్పీ నిల్చుంది. దీంతో ఆ మార్గమంతా ట్రాఫిక్ జాబ్ ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో పాము చాలా సేపు అక్కడే ఉండిపోయింది. ఇంతలో పక్కనే చెట్ల నుంచి ఒక ముంగీస వచ్చింది. మరీ అది పామును చూసి దాడి చేసేందుకు వచ్చింది.
కానీ పాము తెలివితో అది చెట్లలోకి పోకుండా.. జనాల మధ్యలో ఉండేలా రోడ్డు మీదనే ఉండిపోయింది. అక్కడున్న వారు గట్టిగా కేకలు వేయడంతో పాపం.. ముంగీస అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. పాము కూడా ముంగీస ఉన్న వైపు వెళ్లకుండా.. మరోవైపుకు వెళ్లింది. తన బుర్రకు పనిచెప్పి కోబ్రా ముంగీసకు మస్కా కొట్టింది.
ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. పాము తొందరలో ముంగీస వైపుకు వెళ్లి ఉంటే.. దానికి ఫుడ్ అయిపోయేదని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. బుర్రను భలే వాడిందిగా అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.