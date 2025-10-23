English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
Snake Vs Mongoose Video: నడి రోడ్డు మీద పాము పడగ విప్పి మరీ బుసలు కొట్టింది. ఇంతలో ఆ మార్గంలో ఒక ముంగీస వచ్చింది. పాము  తన బుర్రకు పనిచెప్పింది.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 23, 2025, 02:41 PM IST
  • రోడ్డు మీద నాగు పాము ముంగీస ఫైటింగ్..
  • వీడియో వైరల్..

Snake Video: అరెవావ్.. ముంగీసకు భలే మస్కా కొట్టిందిగా.. పాము టాలెంట్‌కు నెటిజన్లు ఫిదా.. వీడియో వైరల్..

Snake Vs mongoose fighting video goes viral: పాములకు ముంగీసలు, గద్దలు అంటే అస్సలు పడవు. ముఖ్యంగా గద్దలు,  ముంగీసలు పాము ఫెవరెట్ స్టఫ్. అందుకే ఇవి తరచుగా పొట్లాడుకుంటాయి. ముఖ్యంగా అడవిలో ముంగీసలు పాము కోసం వేటసాగిస్తాయి. కొన్నిసార్లు ముంగీస పై చేయి సాధిస్తే, మరికొన్నిసార్లు పాము పై చేసి సాధిస్తుంది.

కానీ చాలా సార్లు పాములే బలౌతాయి. ముంగీసలను కోబ్రాలు కాటు వేసిన కూడా వాటి కాటు నుంచి బైటపడే విధంగా దాని శరీరంలో నిర్మాణాలు ఉంటాయి. అందుకే  ముఖ్యంగా పాములు, కోబ్రాలు తరచుగా ఫైటింగ్ లకు దిగుతుంటాయి.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక పాము, ముంగీస వీడియో వైరల్గా మారింది.

అయితే.. రోడ్డు మధ్యలో ఒక పాము వచ్చి పడగవిప్పీ నిల్చుంది. దీంతో ఆ మార్గమంతా ట్రాఫిక్ జాబ్ ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో పాము చాలా సేపు అక్కడే ఉండిపోయింది. ఇంతలో  పక్కనే చెట్ల నుంచి ఒక ముంగీస వచ్చింది. మరీ అది పామును చూసి దాడి చేసేందుకు వచ్చింది.

కానీ పాము తెలివితో అది చెట్లలోకి పోకుండా.. జనాల మధ్యలో ఉండేలా రోడ్డు మీదనే ఉండిపోయింది. అక్కడున్న వారు గట్టిగా కేకలు వేయడంతో పాపం.. ముంగీస అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. పాము కూడా ముంగీస ఉన్న వైపు వెళ్లకుండా.. మరోవైపుకు వెళ్లింది. తన బుర్రకు పనిచెప్పి కోబ్రా ముంగీసకు మస్కా కొట్టింది.

Read more: Five Headed Snake Video: నాగలోకం నుంచి దిగొచ్చిన ఐదుతలల నాగు పాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. పాము తొందరలో ముంగీస వైపుకు వెళ్లి ఉంటే.. దానికి ఫుడ్ అయిపోయేదని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. బుర్రను భలే వాడిందిగా అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
 

