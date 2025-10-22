Snake vs Scorpion: పాము, తేలు పోరాటం..మింగితే తల తెగిపోద్దంటూ తేలు వార్నింగ్!

Snake Fighting Scorpion: పాము, తేలు పోరాటం ఎప్పుడైనా చూశారా? ఆ రెండు గొడవాడుకోవడం చాలా అరుదు. కానీ, ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఓ పాము తేలును మింగేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. కానీ, తేలు మాత్రం పాము గొంతును తన కత్తెర లాంటి చేతులతో పట్టుకుంది. అయితే తేలును పాము మింగేసిందా? లేదా పాము తలను తేలు కత్తిరించిందా? అనేది తెలియాలంటే ఈ వీడియో చూడాల్సిందే.
పాములు చాలా ప్రమాదకరమైన జీవులు. అయితే, అన్ని పాములు ప్రమాదకరమైనవి కావు. త్రాచు పాములు, రక్త పింజర్లు, కొండచిలువలు చాలా ప్రమాదకరమైనవి. ముఖ్యంగా కొండచిలువ కాటుకు గురైతే, మరణం ఖాయం. కొండచిలువ కాటు వేసిన ప్రదేశంలో కాట్లు చాలా సన్నగా ఉంటాయి. ఈ పాము విషం నాడీ వ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది.
ఈ పాము నుండి అతిపెద్ద ప్రమాదం ఏమిటి? చనిపోయిన తర్వాత కూడా, దాని నాడీ వ్యవస్థ ఇప్పటికీ చాలా చురుకుగా ఉంటుంది. ఇటీవల, కొండచిలువకు సంబంధించిన వీడియో ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అయింది. జంతువులను తినడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడే కొండచిలువ ఆకలితో నల్ల తేలును తినాలని నిర్ణయించుకుంది. అయితే, పాము తేలును వేటాడి తినడం అంత సులభం కాదు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియోలో.. ఒక పాము ఆహారం కోసం వెతుకుతోంది. ఇంతలో, అది ఒక పెద్ద తేలును చూసి ఆలోచించకుండా వేటాడుతుంది. దానిని మింగి కడుపు నింపుకోవాలనుకుంటుంది. ఊహించినట్లుగానే, అది దానిని తన నోటితో పట్టుకుంటుంది. ఇక్కడే ఊహించని ట్విస్ట్ జరుగుతుంది.
తేలుపై దాడి చేసి మింగడానికి ప్రయత్నించిన పాము భయపడిపోయింది. అది తన తలను మింగగానే, తేలు తన కోరలతో పామును గట్టిగా పట్టుకుంది. ఫలితంగా, తేలు దానిని మింగలేకపోయింది. దానిని మింగడానికి ఎంత ప్రయత్నించినా, అది చేయలేకపోయింది. చాలా సేపు వారి మధ్య తీవ్ర పోరాటం జరిగింది. అయితే, చివరికి ఏమి జరిగిందో తెలుసుకోవాలంటే.. వీడియో అసంపూర్ణంగా ముగిసింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. "ఒక పాము తేలుపై దాడి చేయడం చాలా అరుదు" అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
Also REad: Naga Chaitanya: పెళ్లైన ఏడాదిలోనే నాగ చైతన్య, శోభిత మధ్య విభేదాలు! ఆ హీరోయిన్ వల్ల మళ్లీ ఇంట్లో గొడవ!
Also Read: OTT Releases: మరోసారి పవర్స్టార్ రెడీ..ఈ వారం విడుదల కానున్న సినిమాలు ఇవే!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook