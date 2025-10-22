English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake vs Scorpion: పాము, తేలు పోరాటం..మింగితే తల తెగిపోద్దంటూ తేలు వార్నింగ్!

Snake vs Scorpion: పాము, తేలు పోరాటం..మింగితే తల తెగిపోద్దంటూ తేలు వార్నింగ్!

Snake Fighting Scorpion: పాము, తేలు పోరాటం ఎప్పుడైనా చూశారా? ఆ రెండు గొడవాడుకోవడం చాలా అరుదు. కానీ, ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఓ పాము తేలును మింగేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. కానీ, తేలు మాత్రం పాము గొంతును తన కత్తెర లాంటి చేతులతో పట్టుకుంది. అయితే తేలును పాము మింగేసిందా? లేదా పాము తలను తేలు కత్తిరించిందా? అనేది తెలియాలంటే ఈ వీడియో చూడాల్సిందే.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 22, 2025, 04:28 PM IST

పాములు చాలా ప్రమాదకరమైన జీవులు. అయితే, అన్ని పాములు ప్రమాదకరమైనవి కావు. త్రాచు పాములు, రక్త పింజర్లు, కొండచిలువలు చాలా ప్రమాదకరమైనవి. ముఖ్యంగా కొండచిలువ కాటుకు గురైతే, మరణం ఖాయం. కొండచిలువ కాటు వేసిన ప్రదేశంలో కాట్లు చాలా సన్నగా ఉంటాయి. ఈ పాము విషం నాడీ వ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది. 

ఈ పాము నుండి అతిపెద్ద ప్రమాదం ఏమిటి? చనిపోయిన తర్వాత కూడా, దాని నాడీ వ్యవస్థ ఇప్పటికీ చాలా చురుకుగా ఉంటుంది. ఇటీవల, కొండచిలువకు సంబంధించిన వీడియో ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అయింది. జంతువులను తినడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడే కొండచిలువ ఆకలితో నల్ల తేలును తినాలని నిర్ణయించుకుంది. అయితే, పాము తేలును వేటాడి తినడం అంత సులభం కాదు.

సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియోలో.. ఒక పాము ఆహారం కోసం వెతుకుతోంది. ఇంతలో, అది ఒక పెద్ద తేలును చూసి ఆలోచించకుండా వేటాడుతుంది. దానిని మింగి కడుపు నింపుకోవాలనుకుంటుంది. ఊహించినట్లుగానే, అది దానిని తన నోటితో పట్టుకుంటుంది. ఇక్కడే ఊహించని ట్విస్ట్ జరుగుతుంది.

తేలుపై దాడి చేసి మింగడానికి ప్రయత్నించిన పాము భయపడిపోయింది. అది తన తలను మింగగానే, తేలు తన కోరలతో పామును గట్టిగా పట్టుకుంది. ఫలితంగా, తేలు దానిని మింగలేకపోయింది. దానిని మింగడానికి ఎంత ప్రయత్నించినా, అది చేయలేకపోయింది. చాలా సేపు వారి మధ్య తీవ్ర పోరాటం జరిగింది. అయితే, చివరికి ఏమి జరిగిందో తెలుసుకోవాలంటే.. వీడియో అసంపూర్ణంగా ముగిసింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. "ఒక పాము తేలుపై దాడి చేయడం చాలా అరుదు" అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Snake vs scorpionscorpion vs snakeblack scorpion vs snakecobra snake vs scorpion fightsnake fighting scorpion

