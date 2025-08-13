English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Video: నా లవర్‌తో నీకేంపని.!. ఏటీఎం ముందు హల్ చల్ చేస్తున్న మరో పాము.. వీడియో మాములుగా లేదుగా..

cobra snake video: పాము ఏటీఎం ముందు పడగ విప్పీ మరి కూర్చుంది. ఎంతలా అదిలించిన, కర్రలు పట్టి దాని మీదకు విసిరిన కూడా అదికదలడంలేదు. ఇంతలో మరోపాము లోపలినుంచి బుసలు కొడుతున్న ఘటన బైటపడింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 13, 2025, 09:34 PM IST
  • ఏటీఎం బైట నిల్చున్న పాము..
  • నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న వీడియో..

Trending Photos

Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
5
Recharge Plans
Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
5
Tomorrow Holiday
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
5
Schools Holiday
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
5
EPFO update
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
Snake Video: నా లవర్‌తో నీకేంపని.!. ఏటీఎం ముందు హల్ చల్ చేస్తున్న మరో పాము.. వీడియో మాములుగా లేదుగా..

Snake waiting atm out side for another cobra funny video: పాములు వీడియోలు ఇటీవల నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. మనుషుల మాదిరిగానే పాముుల కూడా ఇటీవల రొమాన్స్ లు చేసుకుంటున్నాయి. పాములు ముఖ్యంగా వానాకాలంలో ఆడపాముతో జతకడుతాయని చెబుతున్నారు. పచ్చని చెట్లుఉన్న ప్రదేశంలో పాములు జతకడుతుంటాయి. అయితే..  పాముల వెరైటీ వీడియోలు ఇటీవల ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే భయంతో పారిపోవాలని పిస్తే,మరికొన్ని వీడియోలు కాస్తంత ఫన్నీగాను ఉంటాయి.

మొత్తంగా పాములు వీడియోలను ఇటీవల నెటిజన్లు ఎక్కువగా ఆసక్తితో చూస్తున్నారు. మరీ మనకు మల్లె పాములకు కూడా  రొమాంటిక్ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయంటారు.ఈ వీడియో చూస్తే అది నిజమే అన్పిస్తుంది. ఇక్కడ ఒక ఏటీఎం ముందు ఒక పాము పడగ విప్పి మరీకూర్చుంది. అందులోకి ఒక యువకుడు డబ్బులు కోసం వెళ్లాడు.అతను డబ్బులు తీసుకుని బైటకు వద్దామంటే మాత్రం పామును చూసి ఆగిపోయాడు.

 

అది కోపంతో ఏటీఎం ముందు పడగ విప్పీ మరీ కూర్చుంది. అతగాడేమో.. బైటకు రావడానికి భయపడి డోర్ లాక్ చేసుకున్నాడు. అక్కడున్న కొంతమంది కర్రలతో,రాళ్లతో పామును వెళ్లేలా దాడులు చేసిన అది కదలడంలేదు.అయితే.. ఆ ఏటీఎంలో మరో పాములు ఉంది. మరీఅది బైట ఉన్న పాము లవరో ఏంటో కానీ.. అది మాత్రం ఆ పాముబైటకు వస్తుందో అని వెయిట్ చేస్తున్నట్లు ఉంది.

Read more: King Cobra Snake Video: వామ్మో.. వాష్ రూమ్‌లో నక్కి కూర్చున్న.. 16 అడుగుల భారీ కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో వైరల్..

చివరకు కొంత మంది కర్రలు పాముల మీద విసరడం వల్లచివరకు పాము అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఏటీఎంలోని వ్యక్తి వచ్చాక..అప్పటికే లోపల మరోపాము ఉందని అప్పుడుతెలుసుకున్నాడు. అక్కడున్న కొంత మంది తీసిన వీడియోలో.. ఈ ఘటన మొత్తం రికార్డు అయ్యింది. ప్రస్తుతం ఇది కాస్తనెట్టింట వైరల్గా మారింది.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake VideoKing Cobra Snake Videocobra snake videoSnake Trending VideoSnake Viral Video

Trending News