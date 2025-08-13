Snake waiting atm out side for another cobra funny video: పాములు వీడియోలు ఇటీవల నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. మనుషుల మాదిరిగానే పాముుల కూడా ఇటీవల రొమాన్స్ లు చేసుకుంటున్నాయి. పాములు ముఖ్యంగా వానాకాలంలో ఆడపాముతో జతకడుతాయని చెబుతున్నారు. పచ్చని చెట్లుఉన్న ప్రదేశంలో పాములు జతకడుతుంటాయి. అయితే.. పాముల వెరైటీ వీడియోలు ఇటీవల ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే భయంతో పారిపోవాలని పిస్తే,మరికొన్ని వీడియోలు కాస్తంత ఫన్నీగాను ఉంటాయి.
మొత్తంగా పాములు వీడియోలను ఇటీవల నెటిజన్లు ఎక్కువగా ఆసక్తితో చూస్తున్నారు. మరీ మనకు మల్లె పాములకు కూడా రొమాంటిక్ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయంటారు.ఈ వీడియో చూస్తే అది నిజమే అన్పిస్తుంది. ఇక్కడ ఒక ఏటీఎం ముందు ఒక పాము పడగ విప్పి మరీకూర్చుంది. అందులోకి ఒక యువకుడు డబ్బులు కోసం వెళ్లాడు.అతను డబ్బులు తీసుకుని బైటకు వద్దామంటే మాత్రం పామును చూసి ఆగిపోయాడు.
అది కోపంతో ఏటీఎం ముందు పడగ విప్పీ మరీ కూర్చుంది. అతగాడేమో.. బైటకు రావడానికి భయపడి డోర్ లాక్ చేసుకున్నాడు. అక్కడున్న కొంతమంది కర్రలతో,రాళ్లతో పామును వెళ్లేలా దాడులు చేసిన అది కదలడంలేదు.అయితే.. ఆ ఏటీఎంలో మరో పాములు ఉంది. మరీఅది బైట ఉన్న పాము లవరో ఏంటో కానీ.. అది మాత్రం ఆ పాముబైటకు వస్తుందో అని వెయిట్ చేస్తున్నట్లు ఉంది.
చివరకు కొంత మంది కర్రలు పాముల మీద విసరడం వల్లచివరకు పాము అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఏటీఎంలోని వ్యక్తి వచ్చాక..అప్పటికే లోపల మరోపాము ఉందని అప్పుడుతెలుసుకున్నాడు. అక్కడున్న కొంత మంది తీసిన వీడియోలో.. ఈ ఘటన మొత్తం రికార్డు అయ్యింది. ప్రస్తుతం ఇది కాస్తనెట్టింట వైరల్గా మారింది.