English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: అమ్మాయి హెయిర్ స్టైల్‌కు నాగు పాము ఫిదా.. పడగ విప్పి ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. అరుదైన వీడియో..

Snake Video: అమ్మాయి హెయిర్ స్టైల్‌కు నాగు పాము ఫిదా.. పడగ విప్పి ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. అరుదైన వీడియో..

Cobra Funny Video: యువతి చెట్టుకింద బిందాస్ గా బుక్ చదువుకుంటూ కూర్చుంది. ఇంతలో ఆమె వెనుకాల ఒక భారీ సర్పం వచ్చింది. ఆమెను చూస్తు బుసలు కొడుతు ఉండిపోయింది. మొత్తంగా ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 27, 2025, 08:02 PM IST
  • యువతిని చూస్తున్న నాగుపాము..
  • ఫన్నీ వీడియో..

Trending Photos

Jayshree Ullal: టెక్ దిగ్గజాలను పక్కకు నెట్టి..రిచ్ లిస్టులో ఫస్ట్ ప్లేసులో నిలిచిన జయశ్రీ ఉల్లాల్..ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!
7
Hurun India Rich List
Jayshree Ullal: టెక్ దిగ్గజాలను పక్కకు నెట్టి..రిచ్ లిస్టులో ఫస్ట్ ప్లేసులో నిలిచిన జయశ్రీ ఉల్లాల్..ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!
Schools Holiday: సంక్రాంతికి ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్ని రోజులు స్కూళ్ల సెలవులు తెలుసా?
6
School Holiday
Schools Holiday: సంక్రాంతికి ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్ని రోజులు స్కూళ్ల సెలవులు తెలుసా?
Ketu Effect: 2026లో కేతువు గ్రహం మొదటి కదలిక.. పేదవారైన ఈ రాశులు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..
6
Ketu Effects
Ketu Effect: 2026లో కేతువు గ్రహం మొదటి కదలిక.. పేదవారైన ఈ రాశులు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..
Shani Dev Effect: 2026లో శని శక్తివంతమైన ప్రభావం.. ఈ రాశుల వారికి వరాల జల్లు.. డబ్బుకు లోటు ఉండదు!
6
Shani Dev
Shani Dev Effect: 2026లో శని శక్తివంతమైన ప్రభావం.. ఈ రాశుల వారికి వరాల జల్లు.. డబ్బుకు లోటు ఉండదు!
Snake Video: అమ్మాయి హెయిర్ స్టైల్‌కు నాగు పాము ఫిదా.. పడగ విప్పి ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. అరుదైన వీడియో..

Snake watching girl hair style funny video: చాలా మంది పాముల్ని చూస్తే భయంతో దూరంగా పారిపోతారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం పాములతో డెంజర్ స్టంట్ లు చేస్తుంటారు. తమ ప్రాణాలను సైతం రిస్క్ లో వేసుకుంటారు. మొత్తంగా కోబ్రాల వీడియోలు ఇటీవల నెట్టింట వైరల్గా  మారింది. దీంతో ఎక్కడ పాములు కన్పించిన కూడా జనాలు వెంటనే తమఫోన్ లలో రికార్డు  చేసి మరీ వాటిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు చేస్తున్నారు. ఈ  క్రమంలో ప్రస్తుతం అడవులు, చెట్లు, చెరువులు, పొలాలు ఉన్న చోట పాములు ఉంటాయి. అదే విధంగా ఎలుకల సంచారం ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో  అక్కడ కోబ్రాలు ఎక్కువగా హల్ చల్ చేస్తాయి.  కొన్నిసందర్బాలలో పాములు అనుకొకుండా జనాల మధ్యన వస్తుంటాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక యువతి చెట్టు కింద కూర్చుని ఏదో పుస్తకం చదువుతు బిజీగా ఉంది. అప్పుడు చెట్ల నుంచి ఒక నాగు పాము అక్కడకు వచ్చింది. మరీ ఆమెను చూసి తన దోస్త్ అనుకుందో ఏంటో కానీ.. ఆమెను చూస్తు అక్కడే చాలా సేపు ఉండిపోయింది. పడగను అటు ఇటు తిప్పుతు ఆమె జుట్టును చూస్తు మైమర్చిపోయింది.

యువతి కుర్చీలో కూర్చుని తన జుట్టును సరి చేసుకుంటున్న కూడా పాము ఆమెను చూస్తు బుసలు కొడుతుంది. ఆమె ధ్యాస అంతా ముందు వైపు ఉంది. మొత్తంగా కోబ్రా  ఆమెను చాలాసేపు చూస్తు హల్ చల్ చేసింది. అయితే.. ఆ పాము ఆమెను చూస్తున్న విషయంను పక్క నుంచి ఇతరులు ఎవరో చూశారు. మెల్లగా దాన్ని రికార్డు చేశారు.

Read more: Snake Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. విషపూరితమైన పాముకు లిప్ స్టిక్ పెట్టి, హెయిర్ స్టైల్.. వీడియో వైరల్..

మరీ ఇది కావాలనిచేశారో.. లేదా నిజంగా జరిగిందో తెలీదు కానీ మొత్తంగా ఈ యువతి వీడియో మాత్రం నెట్టింట తెగ వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాబోయ్ పాము కూడా యువతిని చూసి ఫిదా అయిపోయినట్లుందని ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake VideoCobra VideoKing Cobra VideoSnake Bitecobra snake

Trending News