Snake watching girl hair style funny video: చాలా మంది పాముల్ని చూస్తే భయంతో దూరంగా పారిపోతారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం పాములతో డెంజర్ స్టంట్ లు చేస్తుంటారు. తమ ప్రాణాలను సైతం రిస్క్ లో వేసుకుంటారు. మొత్తంగా కోబ్రాల వీడియోలు ఇటీవల నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీంతో ఎక్కడ పాములు కన్పించిన కూడా జనాలు వెంటనే తమఫోన్ లలో రికార్డు చేసి మరీ వాటిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం అడవులు, చెట్లు, చెరువులు, పొలాలు ఉన్న చోట పాములు ఉంటాయి. అదే విధంగా ఎలుకల సంచారం ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ కోబ్రాలు ఎక్కువగా హల్ చల్ చేస్తాయి. కొన్నిసందర్బాలలో పాములు అనుకొకుండా జనాల మధ్యన వస్తుంటాయి.
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక యువతి చెట్టు కింద కూర్చుని ఏదో పుస్తకం చదువుతు బిజీగా ఉంది. అప్పుడు చెట్ల నుంచి ఒక నాగు పాము అక్కడకు వచ్చింది. మరీ ఆమెను చూసి తన దోస్త్ అనుకుందో ఏంటో కానీ.. ఆమెను చూస్తు అక్కడే చాలా సేపు ఉండిపోయింది. పడగను అటు ఇటు తిప్పుతు ఆమె జుట్టును చూస్తు మైమర్చిపోయింది.
యువతి కుర్చీలో కూర్చుని తన జుట్టును సరి చేసుకుంటున్న కూడా పాము ఆమెను చూస్తు బుసలు కొడుతుంది. ఆమె ధ్యాస అంతా ముందు వైపు ఉంది. మొత్తంగా కోబ్రా ఆమెను చాలాసేపు చూస్తు హల్ చల్ చేసింది. అయితే.. ఆ పాము ఆమెను చూస్తున్న విషయంను పక్క నుంచి ఇతరులు ఎవరో చూశారు. మెల్లగా దాన్ని రికార్డు చేశారు.
మరీ ఇది కావాలనిచేశారో.. లేదా నిజంగా జరిగిందో తెలీదు కానీ మొత్తంగా ఈ యువతి వీడియో మాత్రం నెట్టింట తెగ వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాబోయ్ పాము కూడా యువతిని చూసి ఫిదా అయిపోయినట్లుందని ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.