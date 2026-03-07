Snake Video: అరె వావ్.. అద్దంలో చూసి మురిసిపోయి, మెలికలు తిరుగుతున్న నల్ల నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..

Snake watching it self in mirror and dancing funny video: పాములు వీడియోలు చాలా వైరల్ అవుతున్నాయి. ము్లఖ్యంగాఎండాకాలంలో భూమి అంతా వెడెక్కిపోయి పుట్టల నుంచి పాములు ఇళ్లలోకి దూరిపోతాయి .ఎక్కడైతే చల్లగా ఉంటుందో అక్కడ కోబ్రాలు కూల్గా తిష్టవేసుకుని ఉంటాయి. ఇటీవల ఏసీల్లో, బెడ్ల కింద పాములు ఉంటున్నాయి. కారు బానెట్ లో, సజ్జల మీద కోబ్రాలు హల్చల్ చేసిన ఘటనలు ఉన్నాయి. అంతే కాకుండా కోబ్రాలు చాలా ఎక్కువగా ఎలుకలు ఉన్న చోట తిష్టవేసి ఉంటాయి. అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొంత మంది ఇటీవల పెంపుడు జంతువులకుమల్లె పాముల్ని కూడా పెంచుకుంటున్నారు.
కోబ్రాలు, కొండ చిలువలను ఇళ్లలో ఎక్కడంటే అక్కడపెట్టుకుంటున్నారు. వాటితో స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. అవి డెంజర్ అని తెలిసిన కూడా వాటితో తమ పైత్యంను మాత్రం ఆపడంలేదు. ఈ క్రమంలో ఒక నల్ల నాగు పాము వీడియో వైరల్గా మారింది. నల్ల నాగు పామును ఆ ఇంట్లో వ్యక్తి పెంచుకుంటున్నాడో ఏంటో కానీ అది అద్దంలో చూసుకుంటూ మెలికలు తిరిగిపోతుంది. అచ్చంమనిషిలా అద్దంలో చూస్తుంది.
పడగ విప్పి బుసలుకొడుతూ ముందుకు , వెనక్కు వెళ్తుంది.ఒకవ్యక్తి ఆ పామును చక్కగా చేతిలో పట్టుకున్నాడు.ఈ వీడియో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది.
మరీ అతడు పామును పెంచుకుంటున్నాడో ఏంటో కానీ మొత్తంగా ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. పాము భలే మెలికలు తిరుగుతుందేఅంటూ ఫన్నీ నగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇదెక్కడి విడ్డూరం అంటూ నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.