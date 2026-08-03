Snake Watching songs in mobile funny video: కోబ్రాల వెరైటీ వెరైటీ వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్గా మారాయి. చాలా మంది నెటిజన్లు ఇటీవల పాముల వీడియోలను ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. అందుకే ఎక్కడ ఎలాంటి వీడియోలు కన్పించిన వెంటనే వైరల్ చేస్తున్నారు. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే చాలా ఆసక్తిగా ఉంటున్నాయి. మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తే వింతగా ఉంటున్నాయి. పాములతో చాలా మంది డెంజరస్ స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు వీరి స్టంట్ లు వారి ప్రాణాలు తీసుకునేవరకు వెళ్లాయి. గతంలో చాలా మంది కోబ్రాల్ని చూసి దూరంగా పారిపోయేవారు.
కానీ ఇప్పుడు వాటితో ఫోటోలు, రీల్స్ చేయడం, చంపి మరీ ఆస్పత్రికి తీసుకొని రావడం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు నిత్యం ఎక్కడో ఒక చోట జరుగుతున్నాయి. తాజాగా.. ఒక నాగు పాము సెల్ ఫోన్ లో రీల్స్ చూస్తుంది. మరీ మనుషుల మధ్యలో పాములుఎక్కువగా వస్తున్నాయి.
మరీ అది మనుషుల్నిచూసి మొబైల్ ఫోన్ కు అడిక్ట్ అయిందో ఏంటో కానీ ప్రస్తుతం నాగు పాము వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పాము అచ్చం మనుషల్లా ఫోన్ లో తన ముఖం మొత్తం పెట్టేసింది. అది అటు ఇటు కదలకుండా డ్యాన్స్ వీడియోను చూస్తుంది.
మరీ ఆ పామును అక్కడి వారు పెంచుకుంటున్నారో ఏంటో తెలీదు కానీ దాని తల మీద ఒక్కటిచ్చిన పక్కకు చూడట్లేదు. ఈ ఘటనను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది.