Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /Cobra Video: ఇదేందిరా సామి..!. మొబైల్ ఫోన్‌కు అడిక్ట్ అయిన నాగు పాము.. వీడియో వైరల్..

Cobra Video: ఇదేందిరా సామి..!. మొబైల్ ఫోన్‌కు అడిక్ట్ అయిన నాగు పాము.. వీడియో వైరల్..

snake watching mobile video: ఫోన్ లో నాగు పాము మొబైల్ చూసింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 03, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:52 PM IST
Cobra Video: ఇదేందిరా సామి..!. మొబైల్ ఫోన్‌కు అడిక్ట్ అయిన నాగు పాము.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: cobraviralvideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్‌లో కలకలం.. ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు, మరో 10 మంది ఎమ్మెల్యేల రాజీనామా?
2
3
4
5