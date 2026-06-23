/Snake Video: మహా అద్బుతం.. శివలింగాన్ని చుట్టుకున్న రెండు జంట నాగులు.. వీడియో వైరల్..

Snake wrapped around shivling rare video: పాముల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో నిత్యం వైరల్ అవుతున్నాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యంకు గురి చేస్తుండగా మరికొన్ని వీడియోలు చాలా వింతగా ఉంటాయి. ఇటీవల పాములు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. అంతే కాకుండా చాలా మంది పాముల కాటుకు కూడా గురౌతున్నారు. మరోవైపు కోబ్రాలు బూట్లలో, ఎలుకలు ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటాయో అక్కడ నివాసం ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో పాముల వీడియోలు చూసేందుకు నెటిజన్లు సైతం ఇటీవల ఎక్కువగా ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు.
పాములు శివుడి మెడలో ఉంటాయి. చాలా మంది శివయ్య ఆభరణంగా దైవ స్వరూపంగా చాలా మంది భావిస్తారు. వీటికి హని తలపెడితే కాలసర్పదోషం చుట్టుకుంటుందని భావిస్తారు. అందుకే సర్పాలను సుబ్రహ్మణ్యుడిగా మరికొంత మంది పూజించుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో రెండు పాములు ఏకంగా శివలింగంను చుట్టుకుని ఒక ఆలయంలో కన్పించాయి. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
రెండు పాములు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో కానీ నేరుగా శివలింగంపైన ఎక్కాయి. ఆ తర్వాత లింగంను చుట్టుకుని అక్కడే ఉండిపోయాయి. ఆలయంకు వచ్చిన వారు శివలింగం మీద సర్పాలు ఉండటం చూసి ఆశ్చర్య పోయారు. ఇవి దేవుడి సర్పాలు అని మొక్కుకున్నారు.మరికొంతమంది పాముల్ని అక్కడి నుంచి వెళ్లేలా ప్రయత్నాలు చేశారు . కానీ అవి చాలా సేపు లింగంను చుట్టుకుని అక్కడే ఉండిపోయాయి.
ఈ దేవుడి లీలను కొంత మంది తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేశారు. ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు వావ్ అద్బుతం అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది ఇది దైవసర్పాలు అని, భక్తులకు మంచి జరుగుతుందని కూడా తమకు తోచిన మాటలు చెప్పారు.