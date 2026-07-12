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Snakes Video: బాప్ రే.. అమెజాన్ అడవుల్లో భారీగా కొండ చిలువలు, పాములు.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Cobra Video Viral: చెట్ల మీద కుప్పల కొద్ది పాములు, కొండ చిలువలు  కన్పిస్తున్నాయి. అవి దాడికి రెడీగా ఉన్నాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.  అమెజాన్ అడవుల్లో ఇంత డెంజర్ ప్రాణులు ఉంటాయా.?.. అని నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 12, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:08 PM IST
Snakes Video: బాప్ రే.. అమెజాన్ అడవుల్లో భారీగా కొండ చిలువలు, పాములు.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..
Image Credit: snakevideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Snakes Video: బాప్ రే.. అమెజాన్ అడవుల్లో భారీగా కొండ చిలువలు, పాములు.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..
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