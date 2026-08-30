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Snakes mating Video: చీర మీద ఒకదానితో మరోకటి జతకడుతున్న రెండు పాములు.. అరుదైన వీడియో..

Cobra mating video: రెండు పాములు ఒకదానిలో మరోకటి జతకడుతున్నాయి.ఈ వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్ లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 30, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 01:37 PM IST
Snakes mating Video: చీర మీద ఒకదానితో మరోకటి జతకడుతున్న రెండు పాములు.. అరుదైన వీడియో..
Image Credit: cobraviralvideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Snakes mating Video: చీర మీద ఒకదానితో మరోకటి జతకడుతున్న రెండు పాములు.. అరుదైన వీడియో..
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