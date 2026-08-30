/Snakes mating Video: చీర మీద ఒకదానితో మరోకటి జతకడుతున్న రెండు పాములు.. అరుదైన వీడియో..

Snakes closely mating each other rare video: పాముల వీడియోలు ఇటీవల నెట్టింట దుమ్మురేపుతున్నాయి. ఎక్కడ ఎలాంటి పాములు కన్పించిన వెంటనే జనాలు తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేసి వాటిని వైరల్ చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు పాములను చూసి భయపడిపోతున్న వారంతా ఇప్పుడు వాటితో స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. రీల్ లు కూడా చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా కోబ్రాతో డెంజర్ గా ప్రవర్తిస్తు, తమ ప్రాణాల్ని కూడా రిస్కులో పడేసుకుంటున్నారు.
మరోవైపు ఇతర సీజన్ లలో కంటే పాములు ఎక్కువగా వానాకాలంలో జనావాసాల్లోకివస్తుంటాయి. అవి ఎక్కువగా చెట్లు, పొదలు ఉన్న చోట ఆవాసం చేస్తుంటాయి. అందుకే వీటితో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం రెండు పాములు రొమాన్స్ కు చెందిన వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్ గా మారింది.
పాములు చాలా అరుదుగా రొమాన్స్ చేస్తాయి. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో పాములు ఎక్కువగా జతకడుతుంటాయి.ఈ నేపథ్యంలో ఆడపాములు తమ ఒంటి నుంచి ఒకరకమైన రసాయనాల్ని విడుదల చేస్తాయంట. వీటిని మగ పాములు గుర్తిస్తాయి. ఆతర్వాత తనకు నచ్చిన మగ పాముతో ఆడ పాము జతకడుతుంది. ఇది చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది.
ప్రస్తుతం రెండు పాములు ఇంటి ఆవరణలోకి వచ్చాయి. అవి రెండు ఒకదానితో మరోకటి పెనవేసుకుని మరీ రొమాన్స్ కు దిగాయి. దీంతో అక్కడున్న వారు ఒక పెద్ద చీరను వేశారు. పాములు వాటి మీద అటు ఇటు తిరుగుతూ జతకడుతున్నాయి.
అక్కడున్న వారు ఈ అరుదైన ఘటనను తమఫోన్ లలో రికార్డు చేశారు.ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. చుట్టుపక్కల అంత మంది ఉన్న కూడా పాములు తమ రొమాన్స్ లో లీనమైపోయాయి. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.