/Snakes facts: వర్షాకాలంలో పాములు ఎక్కువగా ఇళ్లలోకి వస్తాయి.!. దీని వెనుక అసలు రహస్యం ఇదే.!.

Cobra Snakes in Monsoon Season: సాధారణంగా పాములు చాలా వరకు విషపూరిమైనవే ఉంటారు. కొంత మంది పాములు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీవారికి సమాచారం ఇస్తారు. మరికొంత మంది మాత్రం కోబ్రాలు కన్పిస్తే వాటితో ఫోటోలు, సెల్ఫీలు దిగుతారు . పొరపాటున కోబ్రా కాటుకు గురైతే చాలా రిస్క్ లో పడే చాన్స్ లు ఉంటాయి. వర్షాకాలంలో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లడం వల్ల పాములు ఎక్కువగా పొడిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఉంటాయి. అందుకు ఇంట్లోని సజ్జల మీద బైక్ లలో , షూస్ లలో కోబ్రాలు నక్కి ఉంటాయి. అందుకే ఈ సీజన్ లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తారు.
ముఖ్యంగా వానలతో అడవి అంతా పచ్చిగా మారి వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో పుట్టల్లో కూడా నీరు భారీగా వచ్చి చేరుతుంది. అందుకే వానాకాలంలో పాములు ఎక్కువగా ఇళ్లలోకి వస్తాయి.
గుబురుగా చెట్లు ఉంటే, ఎలుకలు ఉన్న చోట ఇవి ఎక్కువగా సంచారిస్తాయి. అందుకే ఇతర సీజన్ లలో కంటే వానా కాలంలో పాములు ఇంటి ఆవరణలో సంచరిస్తాయి. ఇంటి చుట్టు చెట్లు లేకుండా, ఎలుకలు లేకుండా చేస్తే పాములు రావడంను నిరోధించవచ్చు. అంతే కాకుండా కోబ్రాలు కాటు వేస్తే వెంటనే సొంతవైద్యం చేసుకొకుండా డాక్టర్ల దగ్గరకు వెళ్లాలి. నోటితో విషంను తీయడం, గాయంను కొరకడం వంటి పనులుచెయోద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
పాములకు ఇష్టమైన చెట్లు ఇవే..
కోబ్రాలు మల్లెపూలు, పారిజాత పువ్వులు, మొగలి పువ్వులు, బిల్వచెట్టు, సుగంధ భరిమైన చెట్ల కింద ఉంటాయి. అందుకే ఇంటి పరిసరాల్లో ఈ చెట్టులు లేకుండా చూసుకొవాలి. ముఖ్యంగా ఇంటి చుట్టుపక్కల రంద్రాలు లేకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి.
పాములను పారద్రోలే చిట్కాలు..
పాములు ఇంట్లోకి రావొద్దంటే బంతి పూల చెల్లు, ఆర్తికర్పూరం, ఎర్రటి మిర్చి కల్పి నీళ్లను ఇంటి చుట్టు పిచికారి చేయాలి. ముంగీస వెంట్రుకల్ని ఇంటి చుట్టు వేయాలి. లేదా ముంగీస బొమ్మల్ని ఇంటికి దగ్గరలో పెట్టిన పాములు భయపడి అక్కడకు రావని చెప్తుంటారు.
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