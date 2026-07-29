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Snakes facts: వర్షాకాలంలో పాములు ఎక్కువగా ఇళ్లలోకి వస్తాయి.!. దీని వెనుక అసలు రహస్యం ఇదే.!.

Monsoon Season Rains:  ఎక్కడ చూసిన ఇతర సీజన్ లలో కంటే వర్షాకాలంలో పాములు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తాయి. చాలా మంది దీంతో భయపడిపోతారు.  అందుకే ఈ సీజన్ లలో పాములతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 29, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:45 PM IST
Snakes facts: వర్షాకాలంలో పాములు ఎక్కువగా ఇళ్లలోకి వస్తాయి.!. దీని వెనుక అసలు రహస్యం ఇదే.!.
Image Credit: cobraviralnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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