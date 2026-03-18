  Snakes Video: కూల్ వెదర్‌ను ఎంజాయ్ చేస్తున్న రెండు పాములు.!.. గాఢంగా పెనవేసుకుని మరీ.. అరుదైన వీడియో..

Snakes mating Video: ఎక్కడ చూసిన వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడిపోయింది. దీంతో జనాలు కాదు.. నోరు లేనీ జంతువులు కూడా చల్లని వాతావరణం నుంచి బైటపడేందుకు హీట్ తెప్పించే దారులు వెతుక్కుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఒక వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 18, 2026, 09:55 AM IST
  • రెండు పాముల సయ్యాటలు..
  • వీడియో వైరల్..

Snakes romance in forest cool weather rare video: సమ్మర్ లో వర్షాలు దంచి కొడుతున్నాయి. ఎక్కడ చూసిన కూడా  వాతావరణం అంతా చల్లబడిపోయింది. ఇక చల్లని వాతావరణంలో వెచ్చగా ఉండేందుకు అందరు ప్రయత్నాలుచేస్తారు. వేడి వేడి టీలు, కాఫీలు తాగుతారు. ఇక తమ శరీరంను వెచ్చగా ఉంచుకునేందుకు తమకు సాధ్యమైనన్ని పనుల్ని చేస్తారు. చల్లగా వెదర్ అయ్యిందంటే చాలామంది జనాలు,  ముఖ్యంగా ప్రేమికులు, యువతీ, యువకులు కొండ ప్రాంతాలు, చెరువులు, కెనాల్స్, సైట్ సీయింగ్ లు, లాంగ్ డ్రైవింగ్ లు చేస్తుంటారు. కొంతమంది రోమాన్స్ తో రెచ్చిపోతారు. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం.

మరీ ఫీలింగ్స్ మీకేనా.. మాకు ఉండవా అని ఈ పాములు భావించాయో ఏంటో కానీ చల్లని వెదర్లో చెట్ల మద్యలో సయ్యాటలకు దిగాయి. రెండు కూడా ఒకదానికి మరోకటి గాఢంగా పెనవేసుకుని మరీ రొమాన్స్ చేసుకుంటున్నాయి. అవి మెలికలు తిరిగిపోతూ రెండు కూడా పరస్పరం గట్టిగా హత్తుకున్నాయి.

పాములు పెనవేసుకొవడం చాలా అరుదుగా జరుగుతుందని ఈ సమయంలో అవి చాలా కోపంగా ఉంటాయని అంటారు. అందుకు పాములు రొమాన్స్ చేసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తారు. కానీ కొంతమంది ఇలాంటి అరుదైన ఘటనల్ని వీడియో రికార్డు చేసి దాన్ని వైరల్ చేస్తుంటారు. ప్రస్తుతం  అచ్చం ఇలాంటి వీడియో వైరల్ అయ్యింది.

అంత రిస్క్ చేసి ఈవీడియోలు అసవరమా..?.. అని నెటిజన్లు సీరియస్ అవుతున్నారు. పాములు కాటు వేస్తే సీన్ సీతార్ అయిపోతుందని మొట్టికాయలు వేస్తున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం కూల్ వెదర్ ను పాములు కూడా భలే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయ్ గా.. అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

