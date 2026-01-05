Snakes Video: పచ్చని చెట్టు మీద రెండు నాగుపాముల సయ్యాటలు.. అరుదైన వీడియో..

Snakes romance on tree video going viral: సోషల్ మీడియాలో పాముల వీడియోలు నిత్యం వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా కోబ్రాల వీడియోలను చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. అంతే కాకుండా కొంత మంది ఎక్కడ పాముల వీడియోలు చూసిన కూడా వెంటనే తమ ఫోన్ లలో రికార్డులు చేసి మరీ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు. దీంతో అవి కాస్త సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. చాలా మంది కోబ్రాలను చూసి భయంతో దూరంగా పారిపోతారు. అంతే కాకుండా కొంత మంది కోబ్రాలు ఎక్కడ కన్పించిన వెంటనే తమఫోన్లలో రికార్డులు చేస్తారు.
అయితే.. చలికాలంలో పాములు రొమాన్స్ లు చేసుకుంటాయని చెప్తారు. అందుకే తరచుగా పాములు కుప్పలు తెప్పులుగా కన్పిస్తాయి. ఇప్పుడు రెండు పాములు చెట్టు మీద రొమాన్స్ కు దిగిన వీడియో వైరల్గా మారింది. చెట్టు మీద రెండు పాములు ఒకదానికి మరోకటి పెనవేసుకున్నాయి. అంతే కాకుండా అది మెలికలు తెరుగుతూ రొమాన్స్ లు చేసుకుంటున్నాయి.
మరీ అవి రెండు కూడా బుసలు కొడుతూ ఒకదానికి మరోకటి పెనవేసుకున్నాయి. అవి చెట్టు మీద పాకుతూ ఒకకొమ్మనుంచి మరోక కొమ్మ మీద పాకుతూ సయ్యాటలు ఆడుతున్నాయి. మరీ పాములును కొంత మంది ఎలా చూశారో కానీ కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది.
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి అరాచకం అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. బాబోయ్ ఎంత డెంజర్ గా ఉందంటూ షాక్ తో నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.