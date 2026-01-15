English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: రెండు విషపు పాములు ఒకదానితో మరొకటి ఎలా పోరాడుతున్నాయో చూడండి.. రగులుతున్న మొగలి పొద..

Snake Video: రెండు విషపు పాములు ఒకదానితో మరొకటి ఎలా పోరాడుతున్నాయో చూడండి.. రగులుతున్న మొగలి పొద..

Snakes Viral Video: రగులుతున్న మొగలిపొద. అవును రెండు పాములు కలిసి పోట్లాడుకోవడం  ఎపుడైనా చూసారా.. ! ఇలాంటివి రియల్ లైఫ్ లో చేస్తే  ఒళ్లు జలదరిస్తుంది. రీసెంట్ గా  అలాంటి రెండు పాములు పెనవేసుకొని పోరాడుతున్న వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో  వైరల్ అవుతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 15, 2026, 10:35 PM IST

Trending Photos

Bold Heroine: 50 ఏళ్ల వయసులో చేస్తే తప్పేముంది..క్షమాపణ చెప్పే ప్రసక్తే లేదు.. స్టార్ హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు
5
Malaika Arora
Bold Heroine: 50 ఏళ్ల వయసులో చేస్తే తప్పేముంది..క్షమాపణ చెప్పే ప్రసక్తే లేదు.. స్టార్ హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Jio: జియో యూజర్లకు పండగే పండగ.. ఈ 84 రోజుల ప్లాన్ తీసుకుంటే పైసా వసూలే!
5
Jio Prepaid Plan
Jio: జియో యూజర్లకు పండగే పండగ.. ఈ 84 రోజుల ప్లాన్ తీసుకుంటే పైసా వసూలే!
Today Horoscope: భోగి రోజున ఈ రాశులకు అదృష్టం బలంగా.. మీ రాశి లిస్ట్‌లో ఉందా? వెంటనే తెలుసుకోండి!
5
today horoscope january telugu
Today Horoscope: భోగి రోజున ఈ రాశులకు అదృష్టం బలంగా.. మీ రాశి లిస్ట్‌లో ఉందా? వెంటనే తెలుసుకోండి!
BSNL Recharge Plan: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ యూజర్లకు సంక్రాంతి ఆఫర్.. చౌకైన ధరకే 365 రోజుల వ్యాలిడిటీతో బంపర్ రీఛార్జ్ ప్లాన్..!
5
BSNL 1 Year Recharge Plan
BSNL Recharge Plan: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ యూజర్లకు సంక్రాంతి ఆఫర్.. చౌకైన ధరకే 365 రోజుల వ్యాలిడిటీతో బంపర్ రీఛార్జ్ ప్లాన్..!
Snake Video: రెండు విషపు పాములు ఒకదానితో మరొకటి ఎలా పోరాడుతున్నాయో చూడండి.. రగులుతున్న మొగలి పొద..

Two Snakes Viral Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో పాములకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతుంది. అందులో రెండు పాములు పోరాటాల వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట  వైరల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అలాంటి మరో వింతైన  వీడియో నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతుంది.  నిజానికి, ఆస్ట్రేలియన్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వెన్సీ ఇటీవల తన ఫేస్ బుక్ పేజీలో ఈ వీడియోను షేర్ చేసింది. ఇందులో, రెండు విషపూరిత పాములు ఒకదానితో మరొకటి  యుద్దం చేస్తున్నట్టు పోరాడుతున్నాయి. ఈ  వీడియో చాలా డేంజరస్ అని చెప్పాలి.  ఇది చూస్తే వెన్నులో వణుకు పుట్టడం ఖాయం అని చెప్పాలి. 

Add Zee News as a Preferred Source

రెండు పాములు ఒకదానితో ఒకటి కలిసి పెనవేసుకొని ఎలా పోరాడుతున్నాయో మీరు ఈ  వీడియోలో ఎంచక్కా  చూడవచ్చు. అంతే కాదు.. ఈ రెండు పాములు ఒకదానిపై మరొకటి పై చేయి సాధించడానికి పోరాడుతున్నాయి. జంతు ప్రేమికులు ఈ వీడియోను చూసి తెగ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఆస్ట్రేలియన్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ సొసైటీ ప్రకారం, ముర్రే-డార్లింగ్ బేసిన్‌లోని వారి స్కోటియా వైల్డ్ లైఫ్ అడవిలో  ఈ పాములకు సంబంధించిన ఫైటింగ్ వీడియో బయటకు వచ్చింది. 

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!  

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

ఆస్ట్రేలియాలోని అన్ని పాము జాతులలో ముల్గా పాము ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ తరహా పాములు దాదాపు ఖండం అంతటా విస్తరించి ఉన్నాయి. ఆస్ట్రేలియన్ మ్యూజియం ప్రకారం, ఈ పాము జాతుల్లో  మగ పాములు ఒకదానితో ఒకటి ఎక్కువగా  పోరాడుతుంటాయట. 

ఈ రెండు పాములు స్కోటియా వన్యప్రాణులకు సంబంధించిన జంగిల్ లో  ఒక గంటకు పైగా పోరాడుతున్న దృష్యాలే ఇవి. ఈ వీడియోను ఇప్పటివరకు కొన్ని లక్షల మందికి పైగా  చూసారని  ఆస్ట్రేలియన్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వెన్సీ (AWC) వీడియోను షేర్ చేసింది. అంతే కాదు, వందల మంది  దీనిపై తమ అభిప్రాయాలను వెలిబుచ్చారు.

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

TwitterFacebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

snakes viral videoDangerous Snake VideoSnake VideoWild Snakes VideoViral video

Trending News