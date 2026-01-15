Snake Video: రెండు విషపు పాములు ఒకదానితో మరొకటి ఎలా పోరాడుతున్నాయో చూడండి.. రగులుతున్న మొగలి పొద..

Two Snakes Viral Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో పాములకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతుంది. అందులో రెండు పాములు పోరాటాల వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అలాంటి మరో వింతైన వీడియో నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతుంది. నిజానికి, ఆస్ట్రేలియన్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వెన్సీ ఇటీవల తన ఫేస్ బుక్ పేజీలో ఈ వీడియోను షేర్ చేసింది. ఇందులో, రెండు విషపూరిత పాములు ఒకదానితో మరొకటి యుద్దం చేస్తున్నట్టు పోరాడుతున్నాయి. ఈ వీడియో చాలా డేంజరస్ అని చెప్పాలి. ఇది చూస్తే వెన్నులో వణుకు పుట్టడం ఖాయం అని చెప్పాలి.
రెండు పాములు ఒకదానితో ఒకటి కలిసి పెనవేసుకొని ఎలా పోరాడుతున్నాయో మీరు ఈ వీడియోలో ఎంచక్కా చూడవచ్చు. అంతే కాదు.. ఈ రెండు పాములు ఒకదానిపై మరొకటి పై చేయి సాధించడానికి పోరాడుతున్నాయి. జంతు ప్రేమికులు ఈ వీడియోను చూసి తెగ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఆస్ట్రేలియన్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ సొసైటీ ప్రకారం, ముర్రే-డార్లింగ్ బేసిన్లోని వారి స్కోటియా వైల్డ్ లైఫ్ అడవిలో ఈ పాములకు సంబంధించిన ఫైటింగ్ వీడియో బయటకు వచ్చింది.
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
ఆస్ట్రేలియాలోని అన్ని పాము జాతులలో ముల్గా పాము ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ తరహా పాములు దాదాపు ఖండం అంతటా విస్తరించి ఉన్నాయి. ఆస్ట్రేలియన్ మ్యూజియం ప్రకారం, ఈ పాము జాతుల్లో మగ పాములు ఒకదానితో ఒకటి ఎక్కువగా పోరాడుతుంటాయట.
ఈ రెండు పాములు స్కోటియా వన్యప్రాణులకు సంబంధించిన జంగిల్ లో ఒక గంటకు పైగా పోరాడుతున్న దృష్యాలే ఇవి. ఈ వీడియోను ఇప్పటివరకు కొన్ని లక్షల మందికి పైగా చూసారని ఆస్ట్రేలియన్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వెన్సీ (AWC) వీడియోను షేర్ చేసింది. అంతే కాదు, వందల మంది దీనిపై తమ అభిప్రాయాలను వెలిబుచ్చారు.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.