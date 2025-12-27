English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Video Viral: అరె వావ్.. చీరకట్టులో అమ్మాయి బైక్ రైడింగ్.. జనాల మైండ్ బ్లాంక్ చేస్తున్న వీడియో..

Video Viral: అరె వావ్.. చీరకట్టులో అమ్మాయి బైక్ రైడింగ్.. జనాల మైండ్ బ్లాంక్ చేస్తున్న వీడియో..

 Girl bike riding Video: యువతి అందంగా చీరకట్టులో బైక్ రైడ్ చేస్తుంది. దీంతో నెటిజన్ లుషాక్ అవుతున్నారు. మరీ  ఇంత అందంగా ఉందెంట్రా అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 27, 2025, 09:35 PM IST
  • బైక్ నడిపిస్తున్న అందాల భామ..
  • వీడియో వైరల్..

Social media influencer bike riding in saree costume video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బోలేడు  వీడియోలు వైరల్ గా మారుతుంటాయి .కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే నవ్వుతెప్పించేవిగా ఉంటే మరికొన్ని షాకింగ్ కు గురిచేసేవిలా ఉంటారు. అయితే..నెటిజన్లు వెరైటీగా ఉండే వీడియోలను ఎక్కువగా ఆసక్తిగా చూస్తుంటారు. ముఖ్యంగా కొంత మంది నెటిజన్లు టీనేజ్ అమ్మాయిల  ఫన్నీ వీడియోలను చూస్తుంటారు. కొంత మంది తరచుగా రీల్స్ లేదా వీడియోలు చేసి తమ సోషల్ మీడియాలో అకౌంట్ లలో పోస్ట్ లు చేస్తారు. దీంతో అవి కాస్త వైరల్గా మారతాయా.

కొంత మంది రోడ్ల మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఏదైర కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా అన్పిస్తే వెంటనే ఫోన్ లలో రికార్డులు చేస్తారు. ఇటీవల ఎక్కడచూసిన కూడా జనాలు ఫోన్ లు పట్టుకుని రెడీగా ఉంటారు. ఈ  క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక యువతి అందంగా బైక్ నడిపిస్తుంది. ఆమెను చూసిన ఒక వ్యక్తి వెంటనే తన ఫోన్ తీసి ఆమె రైడింగ్ ను రికార్డు చేశారు.

అమ్మాయిలు చాలా అరుదుగా బైక్ లను నడిపిస్తారు. అందులో చీరకట్టులో బైక్ రైడింగ్ అంటే మరింత డేర్ కావాలని చెప్పవచ్చు. ఇక్కడోక యువతి చాలా సింపుల్గా చీర కట్టులో బైక్ నడిపిస్తు హల్ చల్ చేసింది. మొత్తంగా ఆమె బైక్ ను నడ్పిస్తుంటే మరో యువకుడు ఆమెను ఫాలో అయ్యి ఆమెను వీడియో తీశాడు. ఆ తర్వాత ఆమెను పరిచయం చేసుకున్నారు.

ఆమె తాను ఒక యూట్యూబర్ అని చెప్పింది. మొత్తంగా ఆమె వీడియోను, ఫోటోలను తీసుకున్నాడు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతంనెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఆమెను చూసిన నెటిజన్లు ఇంతందంగా ఉందేంటీ భయ్యా అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Video Viralsocial mediaTrending VideoGirl youtuber videowoman bike riding video

