Gold Man: స్వర్ణాభరణాల్లో తిరుమల శ్రీవారితోనే పోటీ.. 25 కిలోల బంగారంతో గోల్డ్‌ మెన్‌ సందడి

KGs Of Gold Wears Devotee Special Attraction In Tirumala Temple Video Goes Viral: భారీగా బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నా అతడు తనకు బంగారంపై ఉన్న మక్కువను తన ఒంటిపై కిలోల కొద్దీ ఆభరణాలను ధరించాడు. గోల్డ్‌ మెన్‌గా గుర్తింపు పొందిన ఓ భక్తుడు తిరుమలలో సందడి చేశాడు. ధగధగలాడుతూ బంగారంతో కనిపించాడు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 24, 2026, 11:40 PM IST

Gold Man: స్వర్ణాభరణాల్లో తిరుమల శ్రీవారితోనే పోటీ.. 25 కిలోల బంగారంతో గోల్డ్‌ మెన్‌ సందడి

Gold Man In Tirumala: అలంకార ప్రియుడైనా తిరుమల శ్రీవారినే మించినట్టు ఓ భక్తుడు స్వర్ణాభరణాలు ధరించి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. కిలోల కొద్దీ బంగారం.. కళ్లు చెదిరే.. ధగధగలాడే ఆభరణాలు ధరించిన గోల్డ్‌ మెన్‌ తిరుమల క్షేత్రంలో కనిపించాడు. ఆ వెంకటేశ్వరుడినే ఆభరణాలకు పోటీగా వచ్చినట్టు అతడు ఆ స్థాయిలో తన ఒంటిపై స్వర్ణాభరణాలు ధరించాడు. కంఠాభరణం.. ఉంగరాలు, కడియాలతో బంగారం మనిషిలా అతడు తిరుమల వీధుల్లో ప్రత్యక్షమయ్యాడు. తిరుమలలో సందడి చేసిన అతడు గురించి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీవెంకటేశ్వర స్వామి వారి సన్నిధిలో గోల్డ్ మెన్ సందడి చేశారు. తెలంగాణలోని హైదరాబాద్‌కు చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త సూర్య గోల్డ్‌మెన్‌గా గుర్తింపు పొందాడు. హైదరాబాద్‌లో ఎక్కడకు వెళ్లినా కిలోల కొద్దీ ఆభరణాలు ధరిస్తూ కనిపిస్తుంటాడు. అలాంటి వ్యక్తి తిరుమలలో కనిపించడంతో ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. కిలోల కొద్దీ బంగారు ఆభరణాలు ధరించి తిరుమల కొండపై అతడు కనిపించడంతో భక్తులు ఆసక్తిగా గమనించారు.

శ్రీవాణి ట్రస్ట్ ద్వారా విరాళం అందించిన సూర్య అనంతరం దర్శన టికెట్ పొంది మంగళవారం సాయంత్రం తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. మెడలో భారీ బంగారు హారాలు, చేతికి ప్రత్యేకమైన 'గోవింద నామ కంకణం' ధరించి ఆలయం వెలుపలికి సూర్య వచ్చాడు. దీంతో అందరూ అతడిని చూసేందుకు అమితాసక్తి ప్రదర్శించారు. ఒళ్లంతా మెరిసిపోతున్న బంగారంతో కనిపిస్తున్న ఆయన్ని చూసి భక్తులు ఆశ్చర్యపోయారు.

గోల్డ్‌ మెన్‌గా పిలుచుకుంటూ అతడితో ఫొటోలు దిగేందుకు, సెల్ఫీలు తీసుకునేందుకు భక్తులు ఉత్సాహం చూపించారు. దర్శనం అనంతరం సూర్య మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి దయతో ప్రతి ఒక్కరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. భారత దేశంలో ఎవరూ ధరించని కడియం ఒక్కటి ధరించాలని గతంలో స్వామిని ప్రార్థించానని.. స్వామి ఆశీస్సులతో గోవింద నామం ఉన్న కడియం ధరించినట్లు సూర్య వివరించారు. గోవిందనామం కడియం ధరించడం తకు ఎంతో సంతృప్తినిచ్చిందని.. దీనికంతటికి స్వామి ఆశీర్వాదమే కారణమని గోల్డ్‌మెన్‌ సూర్య తెలిపారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

